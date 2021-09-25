УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5588 відвідувачів онлайн
Топ коментарі
+25
- мала, ти точно добре почула по телефону, що потрібно купити кефіра ???


показати весь коментар
25.09.2021 10:03
+11
показати весь коментар
25.09.2021 10:06
+10
РПЦ и УПЦ МП официально ушли в раскол.. теперь у них статус секты..
Уверен, что ответ Вселенского Патриархата будет решительным и сокрушающим..

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе текущего года был грубым нарушением православных канонов, поэтому он больше не может выступать от имени всех православных. Об этом сегодня, 24 сентября, http://www.patriarchia.ru/db/text/5846424.html сообщается на сайте Московского патриархата.

«Признать прибытие в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви грубым нарушением канонов, - говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ. - Поддержав раскол на Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового православия и представлять себя его лидером».
показати весь коментар
25.09.2021 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
страна уверенно скатывается в пропасть ИДИОТИЗМА.....
показати весь коментар
25.09.2021 10:01 Відповісти
ИУДАИЗМА ?
показати весь коментар
25.09.2021 10:14 Відповісти
- мала, ти точно добре почула по телефону, що потрібно купити кефіра ???


показати весь коментар
25.09.2021 10:03 Відповісти
Ахаха)))
Хоч фільм вроді не бачив, але вбила б падлюку))
показати весь коментар
25.09.2021 10:10 Відповісти
та ну... классику "Леон" (1994. Люка Бессона с Жаном Рено и Натали Портман) на видели? не верю...
показати весь коментар
25.09.2021 12:39 Відповісти
та может и видел, но чет не запомнилось, как и 5-й элемент с киевлянкой и крепким Брюсом.
это же не ""Хищник с "Терминатором" шо 100% наших все знают и видели. "Хищник" может не только лишь все, но "Терминатора" - все видели))
показати весь коментар
25.09.2021 14:43 Відповісти
уbити шeфiра?
показати весь коментар
25.09.2021 10:59 Відповісти
чи..... купити кефіра )))
показати весь коментар
25.09.2021 12:40 Відповісти
Може шофера?
показати весь коментар
26.09.2021 00:06 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2021 10:06 Відповісти
РПЦ и УПЦ МП официально ушли в раскол.. теперь у них статус секты..
Уверен, что ответ Вселенского Патриархата будет решительным и сокрушающим..

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе текущего года был грубым нарушением православных канонов, поэтому он больше не может выступать от имени всех православных. Об этом сегодня, 24 сентября, http://www.patriarchia.ru/db/text/5846424.html сообщается на сайте Московского патриархата.

«Признать прибытие в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви грубым нарушением канонов, - говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ. - Поддержав раскол на Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового православия и представлять себя его лидером».
показати весь коментар
25.09.2021 10:08 Відповісти
Любой суд в Жмеринки может вычеркнуть из списка олигархов любого.На сегодняшний День самая доходная часть , - Это суды.
показати весь коментар
25.09.2021 10:08 Відповісти
не очень смешно если честно.
ИВК бы пофотожабить - он так заразительно смеется.
Воплощение прям "не сотвори се кумира" - сперва был очень добрый(защищал бабло свое), а потом начал говорить шо храшданская вайна и это вот все.
И Ахмет Рынатов тоже хорош - вместо сидеть на киче - покупает самую дорогую в мире недвигу, а мы клянчим кредиты.
В Риме олигархи когда флот был разбит - скинулись сами и построили новый, который победил врагов. А тут ахметка высрала - а я налоги плачу, че вы хотите у меня то?
так "платит" что Лещенко годами объясняет шо такой платун налогов скорее убыточный(не для собственной персоны вестимо), а не полезен.
Че мы не в НАТО, че мы не в ЕС?(искренне удивившись спрашивает Зеля)
показати весь коментар
25.09.2021 10:08 Відповісти
Найбільше сподобалося))
показати весь коментар
25.09.2021 10:18 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2021 19:00 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2021 00:38 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2021 00:39 Відповісти
 
 