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"Дай мільйон, бо в РНБО поскаржуся!" Закон про олігархів у ФОТОжабах
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+25 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.09.2021 10:03
+11 Рщььщь Яарршуты
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+10 Шрек Баблокат
показати весь коментар25.09.2021 10:08
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Хоч фільм вроді не бачив, але вбила б падлюку))
это же не ""Хищник с "Терминатором" шо 100% наших все знают и видели. "Хищник" может не только лишь все, но "Терминатора" - все видели))
Уверен, что ответ Вселенского Патриархата будет решительным и сокрушающим..
Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе текущего года был грубым нарушением православных канонов, поэтому он больше не может выступать от имени всех православных. Об этом сегодня, 24 сентября, http://www.patriarchia.ru/db/text/5846424.html сообщается на сайте Московского патриархата.
«Признать прибытие в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея с сопровождающими его лицами без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви грубым нарушением канонов, - говорится в журналах заседания Священного синода РПЦ. - Поддержав раскол на Украине, патриарх Варфоломей утратил доверие миллионов верующих. Подчеркнуть, что в условиях, когда большинство православных верующих мира не состоит с ним в церковном общении, он более не имеет права выступать от имени всего мирового православия и представлять себя его лидером».
ИВК бы пофотожабить - он так заразительно смеется.
Воплощение прям "не сотвори се кумира" - сперва был очень добрый(защищал бабло свое), а потом начал говорить шо храшданская вайна и это вот все.
И Ахмет Рынатов тоже хорош - вместо сидеть на киче - покупает самую дорогую в мире недвигу, а мы клянчим кредиты.
В Риме олигархи когда флот был разбит - скинулись сами и построили новый, который победил врагов. А тут ахметка высрала - а я налоги плачу, че вы хотите у меня то?
так "платит" что Лещенко годами объясняет шо такой платун налогов скорее убыточный(не для собственной персоны вестимо), а не полезен.
Че мы не в НАТО, че мы не в ЕС?(искренне удивившись спрашивает Зеля)