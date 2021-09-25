Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський

Також читайте: Західні ЗМІ звернули увагу на особливу роль Коломойського в ухваленні закону про олігархів

Також читайте: Посол Канади Галадза про деолігархізацію: записувати категорію людей у закон може бути дуже небезпечним





Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" думає, що робити з ухваленим законом про олігархів, після виявлення в ньому помилок, - Гетманцев













Більше фотошопів дивіться тут