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Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 октября, в двух районах Николаева в честь погибших военнослужащих ВМС ВСУ состоялось торжественное открытие мемориальных досок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу администрации Ингульского района, на фасаде средней общеобразовательной школы №28 открыли мемориальную доску Андрею Владимировичу Габару.

Он родился 14 сентября 1995 года, служил младшим сержантом, был командиром боевой машины - командиром отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 19 марта в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время минометного и гранатометного обстрела позиций ОС со стороны российских войск.

Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 01

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Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 02
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 03
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 04
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 05

Также смотрите: Мемориальную доску погибшему воину Василию Мочернюку установили на Прикарпатье. ФОТОрепортаж

Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 06
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 07
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 08
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 09

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Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 10
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 11

На facebook-странице Корабельного района сообщается, что на фасаде гимназии №49 открыли мемориальную доску Сергею Сергеевичу Простякову. Он родился 15 января 1982 года в Латвии, служил матросом, водителем 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 8 августа 2016 года около 18:50 в больнице Мариуполя от травм, полученных 3 августа того же года в результате ДТП в районе села Бердянское Волновахского района Донецкой области.

Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 12

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Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 13
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 14
Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве 15

Также смотрите: Мемориальную доску погибшему на Донбассе матросу Денису Юшко открыли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

Николаев (2154) мемориальная доска (219) потери (4398) Ян Осока (1501) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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12.10.2021 19:06 Ответить
Вечная память Героям !
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12.10.2021 19:55 Ответить
Спіть спокійно, хай земля буде вам пухом
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12.10.2021 19:09 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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12.10.2021 20:13 Ответить
 
 