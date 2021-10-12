Мемориальные доски двум павшим воинам 36-й ОБрМП открыли в Николаеве. ФОТОрепортаж
Сегодня, 12 октября, в двух районах Николаева в честь погибших военнослужащих ВМС ВСУ состоялось торжественное открытие мемориальных досок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу администрации Ингульского района, на фасаде средней общеобразовательной школы №28 открыли мемориальную доску Андрею Владимировичу Габару.
Он родился 14 сентября 1995 года, служил младшим сержантом, был командиром боевой машины - командиром отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 19 марта в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время минометного и гранатометного обстрела позиций ОС со стороны российских войск.
На facebook-странице Корабельного района сообщается, что на фасаде гимназии №49 открыли мемориальную доску Сергею Сергеевичу Простякову. Он родился 15 января 1982 года в Латвии, служил матросом, водителем 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 8 августа 2016 года около 18:50 в больнице Мариуполя от травм, полученных 3 августа того же года в результате ДТП в районе села Бердянское Волновахского района Донецкой области.
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