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Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы: прокуратура сообщила подробности. ФОТО

Правоохранители сообщили двум лицам о подозрении в попытке поджога дома заместителя главы Офиса Президента Украины Игоря Жовквы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Фейсбуке.

"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя главы Офиса Президента Украины, сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель Киева, получил через Телеграм заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа мужчине, по его словам, пообещали заплатить 7 тыс. долларов.

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Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы: прокуратура сообщила подробности 01

К совершению преступления фигурант привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в награду часть указанной суммы.

"Приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы", - сообщают в прокуратуре.

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Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы: прокуратура сообщила подробности 02
Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы: прокуратура сообщила подробности 03

Сначала злоумышленники нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего, пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

Во время попытки поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако правоохранители его задержали. Впоследствии схватили сообщника.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Обстоятельства уголовного правонарушения и причастные к нему другие лица устанавливаются.

Досудебное расследование осуществляется Дарницким управлением полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальных результатов в расследовании поджога дома родителей Шабунина пока нет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Автор: 

поджог (1091) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+20
Какой-то развод типа покушения на шифера.
Привезли уйму горючего, вместо подпереть двери и облить дом бензином, начали рисовать слова с трех букв на заборе и бросили одну бутылку во двор.
95-й квартал совсем за дураков всех считает.
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23.10.2021 16:09
+19
Покушения на шофера Шефира стают все популярнее среди зелени... Скоро из партии будут исключать, если покушения не было.
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23.10.2021 16:03
+15
Через ОП. Если не кинут...
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23.10.2021 16:06
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Криворукие
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23.10.2021 15:57 Ответить
Покушения на шофера Шефира стают все популярнее среди зелени... Скоро из партии будут исключать, если покушения не было.
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23.10.2021 16:03 Ответить
Фигня какая-то. Кто такое будет предлагать через инет и как эти дебилы потом собирались получить свой гонорар?
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23.10.2021 16:04 Ответить
Через ОП. Если не кинут...
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23.10.2021 16:06 Ответить
не понял. предоплата части была? Если этот заказ в силе, то без проблем. выполним качественно в кратчайший срок.
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23.10.2021 16:05 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html Молдова держит Зеленского за я@ца так, что позавидует Россия - политологи
23 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#comments Комментарии: 15
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html

ЗЕЛЕНСКИЙ распорядился отдать газ, которого нет для нас… МОЛДОВЕ.
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#more-143438 Читать далее
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23.10.2021 16:05 Ответить
Какой-то развод типа покушения на шифера.
Привезли уйму горючего, вместо подпереть двери и облить дом бензином, начали рисовать слова с трех букв на заборе и бросили одну бутылку во двор.
95-й квартал совсем за дураков всех считает.
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23.10.2021 16:09 Ответить
это продолжение цирка, теперь палят тремя бутылками хату прислуги клоуна и тут полиция выскочила из кустов, а что слышно за рубероида?
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23.10.2021 16:15 Ответить
Не, когда хотели спалить хату Гонтаревой - сняли госохрану, отключили централизованную сигнализацию, подогнали хор веревки...
А тут - облом.
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23.10.2021 16:42 Ответить
верёвка послужила фитилем
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23.10.2021 18:16 Ответить
Эй, вы! Сцынаристы 95-го для быдло-зебилов! Харэ хню гнать от ваших жыдковых-бадоевых! Ну совсем уже не смешно! Уже над шыфером все оборжались! Рошенки пожрите! Может мозг появится, убогие наши...
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23.10.2021 16:19 Ответить
Как оперативно мусора сработали, наверное с утра проснулись и почувствовали - будет преступление возле этого дома.
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23.10.2021 16:20 Ответить
Які "замовники" такі і "виконавці" - ДЕГЕНЕРАТИ. Що не ясно? (після "покушєнія" на шефіра).
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23.10.2021 16:40 Ответить
Получил через Телеграм заказ...А почему на столбах объявления не развешивали? Что за дичь,блеать? Зеленопузым заняться нечем?
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23.10.2021 17:36 Ответить
Щойно почув цю новину по Радіо НВ (увімкнув на кухні портативний брехунець, поки готував чай) - почулося "Ігоря Жопки". Я одразу - "Жопки? Серйозно? Ой ***** ліл!"
Потім прочитав в інтернеті - ніт, він Жовква.
А знаєте? Прізвище Жопка віп-зебілу пасувало б набагато більше
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23.10.2021 18:42 Ответить
Правоохранители живут под домом Жовквы?

Шото при поджогах собственности противников Слуг Наркомана менты такой прыти не проявляют.

Либо постановка, либо за бабки из госбюджета менты реально охраняют Слуг Наркомана.
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24.10.2021 01:12 Ответить
Швидко сюди на місце злочину:жєню лисого-хай співє палала-палала,зеєлох грає на роялі а бєнядіктова по усій суворості......і оператора шіфіря теж сюди!
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27.10.2021 14:31 Ответить
 
 