Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы: прокуратура сообщила подробности. ФОТО
Правоохранители сообщили двум лицам о подозрении в попытке поджога дома заместителя главы Офиса Президента Украины Игоря Жовквы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Фейсбуке.
"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя главы Офиса Президента Украины, сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.
По данным следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель Киева, получил через Телеграм заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа мужчине, по его словам, пообещали заплатить 7 тыс. долларов.
К совершению преступления фигурант привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в награду часть указанной суммы.
"Приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы", - сообщают в прокуратуре.
Сначала злоумышленники нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего, пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.
Во время попытки поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако правоохранители его задержали. Впоследствии схватили сообщника.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Обстоятельства уголовного правонарушения и причастные к нему другие лица устанавливаются.
Досудебное расследование осуществляется Дарницким управлением полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.
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23 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#comments Комментарии: 15
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ЗЕЛЕНСКИЙ распорядился отдать газ, которого нет для нас… МОЛДОВЕ.
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#more-143438 Читать далее
Привезли уйму горючего, вместо подпереть двери и облить дом бензином, начали рисовать слова с трех букв на заборе и бросили одну бутылку во двор.
95-й квартал совсем за дураков всех считает.
А тут - облом.
Потім прочитав в інтернеті - ніт, він Жовква.
А знаєте? Прізвище Жопка віп-зебілу пасувало б набагато більше
Шото при поджогах собственности противников Слуг Наркомана менты такой прыти не проявляют.
Либо постановка, либо за бабки из госбюджета менты реально охраняют Слуг Наркомана.