Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы: прокуратура сообщила подробности. ФОТО

Правоохранители сообщили двум лицам о подозрении в попытке поджога дома заместителя главы Офиса Президента Украины Игоря Жовквы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Фейсбуке.

"При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя главы Офиса Президента Украины, сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из подозреваемых, 20-летний житель Киева, получил через Телеграм заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа мужчине, по его словам, пообещали заплатить 7 тыс. долларов.

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К совершению преступления фигурант привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в награду часть указанной суммы.

"Приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября 2021 года прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы", - сообщают в прокуратуре.

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Сначала злоумышленники нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи, после чего, пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

Во время попытки поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако правоохранители его задержали. Впоследствии схватили сообщника.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Обстоятельства уголовного правонарушения и причастные к нему другие лица устанавливаются.

Досудебное расследование осуществляется Дарницким управлением полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

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