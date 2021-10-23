Спроба підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви: прокуратура повідомила подробиці. ФОТО
Правоохоронці повідомили двом особам про підозру в спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкви.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська прокуратура повідомляє у фейсбуці.
"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва двом особам, причетним до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу президента України, повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та у вчиненні хуліганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України)", - сказано в повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, один із підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через телеграм замовлення на підпал зазначеного будинку. За виконання замовлення підозрюваному, за його словами, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів.
До вчинення злочину чоловік залучив свого знайомого, 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв у як винагороду віддати частину цих грошей.
"Придбавши необхідні для підпалу засоби, а саме: легкозаймисті суміші (бензин та керосин), ємкості та клейкі стрічки, зловмисники приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня 2021 року прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі столиці", - повідомляють у прокуратурі.
. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані цього будинку образливі написи, потім один із чоловіків спостерігав за обстановкою, інший підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію будинку.
Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисник був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями. Згодом затримали і спільника.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Обставини кримінального правопорушення і причетні до нього інші особи встановлюються.
Досудове розслідування здійснюється Дарницьким управлінням поліції Головного управління Нацполіції у Києві.
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23 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#comments Комментарии: 15
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html
ЗЕЛЕНСКИЙ распорядился отдать газ, которого нет для нас… МОЛДОВЕ.
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#more-143438 Читать далее
Привезли уйму горючего, вместо подпереть двери и облить дом бензином, начали рисовать слова с трех букв на заборе и бросили одну бутылку во двор.
95-й квартал совсем за дураков всех считает.
А тут - облом.
Потім прочитав в інтернеті - ніт, він Жовква.
А знаєте? Прізвище Жопка віп-зебілу пасувало б набагато більше
Шото при поджогах собственности противников Слуг Наркомана менты такой прыти не проявляют.
Либо постановка, либо за бабки из госбюджета менты реально охраняют Слуг Наркомана.