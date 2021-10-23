Спроба підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви: прокуратура повідомила подробиці. ФОТО

Правоохоронці повідомили двом особам про підозру в спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська прокуратура повідомляє у фейсбуці.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва двом особам, причетним до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу президента України, повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та у вчиненні хуліганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України)", - сказано в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, один із підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через телеграм замовлення на підпал зазначеного будинку. За виконання замовлення підозрюваному, за його словами, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів.

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До вчинення злочину чоловік залучив свого знайомого, 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв у як винагороду віддати частину цих грошей.

"Придбавши необхідні для підпалу засоби, а саме: легкозаймисті суміші (бензин та керосин), ємкості та клейкі стрічки, зловмисники приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня 2021 року прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі столиці", - повідомляють у прокуратурі.

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. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані цього будинку образливі написи, потім один із чоловіків спостерігав за обстановкою, інший підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію будинку.

Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисник був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями. Згодом затримали і спільника.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Обставини кримінального правопорушення і причетні до нього інші особи встановлюються.

Досудове розслідування здійснюється Дарницьким управлінням поліції Головного управління Нацполіції у Києві.

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