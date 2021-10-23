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Спроба підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви: прокуратура повідомила подробиці. ФОТО

Правоохоронці повідомили двом особам про підозру в спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська прокуратура повідомляє у фейсбуці.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва двом особам, причетним до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу президента України, повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та у вчиненні хуліганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України)", - сказано в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, один із підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через телеграм замовлення на підпал зазначеного будинку. За виконання замовлення підозрюваному, за його словами, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів.

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Спроба підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви: прокуратура повідомила подробиці 01

До вчинення злочину чоловік залучив свого знайомого, 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв у як винагороду віддати частину цих грошей.

"Придбавши необхідні для підпалу засоби, а саме: легкозаймисті суміші (бензин та керосин), ємкості та клейкі стрічки, зловмисники приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова" та в ніч на 22 жовтня 2021 року прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі столиці", - повідомляють у прокуратурі.

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Спроба підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви: прокуратура повідомила подробиці 02
Спроба підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви: прокуратура повідомила подробиці 03

. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані цього будинку образливі написи, потім один із чоловіків спостерігав за обстановкою, інший підпалив пляшку з "коктейлем Молотова" та кинув її через паркан на територію будинку.

Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисник був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями. Згодом затримали і спільника.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Обставини кримінального правопорушення і причетні до нього інші особи встановлюються.

Досудове розслідування здійснюється Дарницьким управлінням поліції Головного управління Нацполіції у Києві.

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Автор: 

підпал (693) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+20
Какой-то развод типа покушения на шифера.
Привезли уйму горючего, вместо подпереть двери и облить дом бензином, начали рисовать слова с трех букв на заборе и бросили одну бутылку во двор.
95-й квартал совсем за дураков всех считает.
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23.10.2021 16:09
+19
Покушения на шофера Шефира стают все популярнее среди зелени... Скоро из партии будут исключать, если покушения не было.
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23.10.2021 16:03
+15
Через ОП. Если не кинут...
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23.10.2021 16:06
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23.10.2021 15:57 Відповісти
Покушения на шофера Шефира стают все популярнее среди зелени... Скоро из партии будут исключать, если покушения не было.
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23.10.2021 16:03 Відповісти
Фигня какая-то. Кто такое будет предлагать через инет и как эти дебилы потом собирались получить свой гонорар?
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23.10.2021 16:04 Відповісти
Через ОП. Если не кинут...
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23.10.2021 16:06 Відповісти
не понял. предоплата части была? Если этот заказ в силе, то без проблем. выполним качественно в кратчайший срок.
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23.10.2021 16:05 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html Молдова держит Зеленского за я@ца так, что позавидует Россия - политологи
23 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#comments Комментарии: 15
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html

ЗЕЛЕНСКИЙ распорядился отдать газ, которого нет для нас… МОЛДОВЕ.
https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#more-143438 Читать далее
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23.10.2021 16:05 Відповісти
Какой-то развод типа покушения на шифера.
Привезли уйму горючего, вместо подпереть двери и облить дом бензином, начали рисовать слова с трех букв на заборе и бросили одну бутылку во двор.
95-й квартал совсем за дураков всех считает.
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23.10.2021 16:09 Відповісти
это продолжение цирка, теперь палят тремя бутылками хату прислуги клоуна и тут полиция выскочила из кустов, а что слышно за рубероида?
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23.10.2021 16:15 Відповісти
Не, когда хотели спалить хату Гонтаревой - сняли госохрану, отключили централизованную сигнализацию, подогнали хор веревки...
А тут - облом.
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23.10.2021 16:42 Відповісти
верёвка послужила фитилем
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23.10.2021 18:16 Відповісти
Эй, вы! Сцынаристы 95-го для быдло-зебилов! Харэ хню гнать от ваших жыдковых-бадоевых! Ну совсем уже не смешно! Уже над шыфером все оборжались! Рошенки пожрите! Может мозг появится, убогие наши...
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23.10.2021 16:19 Відповісти
Как оперативно мусора сработали, наверное с утра проснулись и почувствовали - будет преступление возле этого дома.
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23.10.2021 16:20 Відповісти
Які "замовники" такі і "виконавці" - ДЕГЕНЕРАТИ. Що не ясно? (після "покушєнія" на шефіра).
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23.10.2021 16:40 Відповісти
Получил через Телеграм заказ...А почему на столбах объявления не развешивали? Что за дичь,блеать? Зеленопузым заняться нечем?
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23.10.2021 17:36 Відповісти
Щойно почув цю новину по Радіо НВ (увімкнув на кухні портативний брехунець, поки готував чай) - почулося "Ігоря Жопки". Я одразу - "Жопки? Серйозно? Ой ***** ліл!"
Потім прочитав в інтернеті - ніт, він Жовква.
А знаєте? Прізвище Жопка віп-зебілу пасувало б набагато більше
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23.10.2021 18:42 Відповісти
Правоохранители живут под домом Жовквы?

Шото при поджогах собственности противников Слуг Наркомана менты такой прыти не проявляют.

Либо постановка, либо за бабки из госбюджета менты реально охраняют Слуг Наркомана.
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24.10.2021 01:12 Відповісти
Швидко сюди на місце злочину:жєню лисого-хай співє палала-палала,зеєлох грає на роялі а бєнядіктова по усій суворості......і оператора шіфіря теж сюди!
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27.10.2021 14:31 Відповісти
 
 