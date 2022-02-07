Нардеп "Слуги народа" Кузьминых задержан, - НАБУ. ФОТО

Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как уточнила прессслужба САП, судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения назначено на 15:00. 7 февраля 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск нардепа "Слуги народа" Кузьминых.