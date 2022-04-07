"Не вижу перспектив Путина захватить Харьков и даже Донбасс", - Бутусов. КАРТА
Россия проиграла войну в Украине политически, информационно, экономически и уже проиграла ее с военной точки зрения. Россия уже не захватит Украину.
Об этом рассказал в своем видеоблоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сейчас Украина начинает реализовывать свое большое численное преимущество. У нас пока не хватает на всех людей вооружения, транспорта, логистики. Проблем логистических много, но они постепенно решаются. Гражданское общество проводит самомобилизацию экономики. Огромное количество всех предметов обеспечения идет из Украины, от украинцев со всего мира. Идет огромное количество вооружения из западных стран. Мы уже видим очень много западного вооружения на всех участках фронта. Поэтому очень скоро Украина сможет реализовать свое преимущество и сможет перейти к гораздо более активным действиям", - отметил журналист.
"Я, честно говоря, не вижу никаких перспектив у Путина захватить Харьков. Не вижу никаких, на самом деле, перспектив даже захватить Донбасс. Сейчас, когда фронт сужен, нам строить нашу оборону гораздо легче. Мы можем это делать гораздо эффективнее. Мы это сделаем. И Путин помешать этому не сможет", – подчеркнул Бутусов.
"Спрашивается, что стремится достичь стратегия России в этой ситуации, когда она просто уничтожается санкциями полностью? Они проиграли войну в Украине. Они проиграли ее политически, информационно, экономически. Сейчас они проиграли ее с военной точки зрения. Они уже не захватят Украину. Они не уничтожат Украину. Все это вранье, которое Путин первые недели распространял: "Сейчас мы здесь всех зачистим, денацифицируем, демилитаризуем". Результат обратный. Уровень милитаризации Украины сейчас вырос в разы. Украина просто вся объединилась как нация вокруг идеи защиты своей нации, народа, своих людей, своей идентичности. Все сплотились. И сейчас люди хотят довести дело до конца", – рассказал он.
"Нам нужно понимать, что мы можем сделать. В частности, на Донбассе идут бои. Противник пытается продвинуться, но продвижение там, если есть, возможно какие-то метры. На большинстве участков эти атаки отражаются с огромными потерями для россиян. Продвинуться не могут. Пробиться Россия не может. Огневое сражение продолжается, но прорыва нет. Единственное место, где противник действительно имеет полное преимущество и где ситуация критическая, – это Мариуполь", - констатировал Бутусов.
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Из всей стать вытащил только - не хватает вооружения, ну очень патриотично.
Але з 2019 року це все було зупинено. Навіть харчування армії було погіршено. Не закуплено жодного бронежилета чи шолома.
Зєлю поставили на президента лише тому, що це актор. Він повинен був зіграти крайню партію перед війною, роблячи вигляд, що Україну можна взяти голими руками. Тим часом, КОЖЕН ДЕНЬ протягом 2019-2021 років тільки до одного Львова (за інші місця не кажу, бо не знаю) літали мінімум по одному Глобмастеру, який за раз возить приблизно 80 тон озброєння та обладнання.
Все це давно розподілено по території і в перші дні війни миттєво опинилося в правильному місці і в умілих руках.
Але суть навіть не в тому!
Чому українську армію неможливо зараз перемогти методами ХХ століття? Бо вона повністю перебудована за стандартами НАТО і підготовлена САМЕ ДО ЦІЄЇ ВІЙНИ. Якщо точніше, армія навчена вести мережеву маневрену війну. Артилерія пристріляна до фантастичної точності і дозованості. ППО невидиме і дуже ефективне. Танкові і мотострілецькі підрозділи навчені, мотивовані, мобільні і роззосереджені. Авіація досі працює! І все функціонує, як єдине ціле, управління та зв'язок не втрачається. Кожен підрозділ точно знає, що, де і коли йому робити, зберігаючи при цьому високу ступінь автономності.
Воюють професіонали, підсилені 1 і 2 хвилями мобілізації. У воєнкоматах та при ТО - ЧЕРГИ!
У вас, зрадойобів, не виникає питання ЧОМУ? Чому на 43-й день війни нічого не посипалося і все прекрасно функціонує? Якби була така зрада - могло би так бути?
Від ЖОВТНЯ 2021 року багато наших військових ДОСІ знаходяться в США, у Європі, де проходять навчання на тому обладнанні, яке нам тільки дадуть.
Не хочу казати, де саме, але управління армією України знаходиться поза межами впливу армії агресора, в дуже надійному місці. Більше того! Ці функції задубльовані. Так що спіть спокійно. Все буде добре.
Сподіваюсь, ви не пропустили пару днів тому вислів Блінкена, що інші варіанти, крім перемоги України, не розглядаються?
Тепер конкретно щодо вашого питання. Постараюсь відповісти на нього на вашому рівні розуміння і коротко.
Отже, якби влада України у лютому 2022 року оголосила евакуацію і мобілізацію, ми цю війну виграти не змогли би.
Якщо б ми хоча б замінували дороги для наступу орків, вирили окопи та збудували інші фортифікації, такої б кількості жертв не було б.
Єдино можливий метод боротьби з переважаючимм силами ворога - пустити його на нашу територію і планомірно його винищувати, щоб його бойові одиниці втрачали боєздатність і бойовий дух.
Єдина можливість бити ворога, який розташований компактно, - на дорогах. Якби наші їх замінували, то вся техніка проїхала би і так, просто вони могли почати вкінці весни. Зрештою, навіть на дорогах їх атакували далеко не завжди, а чекали, поки вони не отаборяться, як у Чорнобаївці чи у Тростянці.
До речі, чому зараз пропали зйомки успіхів Байрактарів? Бо москалі зробили висновки: колонами не їздять по неконтрольованій території, не скупчуються, щоб не підставлятись під нашу артилерію.
І ця ситуація відкриває перед нами нові можливості. Але не буду забігати наперед. Аналітичні центри працюють, речники МО почали говорити про зміну тактики москалів, на що буде зміна тактики з нашого боку, підкріплена ленд-лізом.
Але я так відчуваю, що вас це не цікавить. Вам треба знайти щось погане в рішеннях нашої влади. Ну то знаєте, кожен шукає те, що хоче знайти. Єдине вам скажу, що той, хто критикуж своїх під час війни, працює на ворога.
Мені теж багато чого свербить. І про вчорашній Краматорськ, і про глибоко засекречені рішення про скасування пландемії барановіруса... Але може краще наразі помовчати зараз і виграти війну, а потім будемо розбиратися? Може недобре так казати, але практично до всіх, хто так довго і вперто чекав рускій мір, він нарешті прийшов. От заодно проведений дуже доходчивий виховний момент, щоб більше ніхто рускій мір не чекав, або навіть щоб не мав де чекати. В плані перспектив України, це теж дуже позитивний момент, я вважаю.
якщо б було б зроблено все, що я казав, цивільні встигли б евакуюватися
Зрештою, от читайте новини. Орки так само катували і вбивали людей на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині... Це вам теж Зе винуватий? Може ви ще й порохобот? Прихильник агента Лоліти, в миру - Вальцмана?
Що стосується півдня, де наступ міг бути тільки через кримський перешийок, то тут у мене самого претензії до влади. Адже нема нічого легшого, ніж цю місцевість густо замінувати і далі насипати тактичні міни Смерчами перед наступаючими москалями.
От чомусь вони того не зробили, і я хоч вбий не розумію, чому. З десантами легко справлялись, а такі елементарні речі не зробили. Хз, може це якийсь хитрий план на перспективу, але боюся, що за той час на Херсонщині буде десяток "Буч"...
А інша частина, в другому реченні - ознака дебелізму.
Оновлюється декілька раз на добу, майже в реальному часі.
Вводите в пошук населений пункт,або місто і бачите ситуацію у ньому, станом на цю годину.
нехай і Україні благу вість Голуб принесе...
Вони шо з Бутусовим ролями помінялися?!
Бражківку взяли, а це досить далеко від Ізюму. Сьогодні спробують захопити Барвінкове і окопатися, щоб з нього давити на Славянськ.
Непомітно зробити то неможливо.
Для боїв у місті це можливо, а от у полі це вже забагато...
Або ми щось не знаємо, або наша чисельна перевага десь інде?
Але саме тут згоден повністю.
Орки збирають війська, обводячи їх обок кордону.
Наше військо переміщується всередині країни.
Орки знемотивовані, пригнічені та вже мають дефіцит палива та набоїв.
ЗСУ, навпаки, вмотивовані та оснащені, чим далі, тим краще.
Але те, що було до 2014-го - забувати не потрбіно, потрібно розслідувати; але слід змиритися з тим, що це вже незворотні втрати. Інща справа, те, що сталось після 2019-го. Бо може повторитися...
допоможіть його забомбити!!
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
Но "урапатриотическая" военная пропаганда была необходима в первые недели войны. Сейчас уже нет необходимости общаться с народом как с несмышленными детьми. Уже надо начинать говорить правду.
На Донбассе продвижение противника не на "метры", а на километры. В Харькове у нас очень крепкая оборона, но рашисты подтягивают туда огромное количество живой силы и техники.
И экономика РФ совершенно не уничтожена. А с учетом тенденции к росту мировых цен на сырьё ... с деньгами у них более чем хорошо. У путлера остается ещё достаточно не задействованных опций. И т.д. и т.п.
Война будет долгой, кровавой и изнурительной. И украинцев необходимо к этому готовить, а не рассказывать, что ********* пипец и мы "завтра" победим. Мы, безусловно, победим! Но не "завтра"
и у Украины .
Нам НАДО победить завтра и мы победим !
Сам факт этих переговоров, и особенно их суть, опровергает каждое, сказанное вами слово.
предварительных переговоров .
переговоров .