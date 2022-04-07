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"Не вижу перспектив Путина захватить Харьков и даже Донбасс", - Бутусов. КАРТА

Россия проиграла войну в Украине политически, информационно, экономически и уже проиграла ее с военной точки зрения. Россия уже не захватит Украину.

Об этом рассказал в своем видеоблоге главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сейчас Украина начинает реализовывать свое большое численное преимущество. У нас пока не хватает на всех людей вооружения, транспорта, логистики. Проблем логистических много, но они постепенно решаются. Гражданское общество проводит самомобилизацию экономики. Огромное количество всех предметов обеспечения идет из Украины, от украинцев со всего мира. Идет огромное количество вооружения из западных стран. Мы уже видим очень много западного вооружения на всех участках фронта. Поэтому очень скоро Украина сможет реализовать свое преимущество и сможет перейти к гораздо более активным действиям", - отметил журналист.

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"Я, честно говоря, не вижу никаких перспектив у Путина захватить Харьков. Не вижу никаких, на самом деле, перспектив даже захватить Донбасс. Сейчас, когда фронт сужен, нам строить нашу оборону гораздо легче. Мы можем это делать гораздо эффективнее. Мы это сделаем. И Путин помешать этому не сможет", – подчеркнул Бутусов.

"Спрашивается, что стремится достичь стратегия России в этой ситуации, когда она просто уничтожается санкциями полностью? Они проиграли войну в Украине. Они проиграли ее политически, информационно, экономически. Сейчас они проиграли ее с военной точки зрения. Они уже не захватят Украину. Они не уничтожат Украину. Все это вранье, которое Путин первые недели распространял: "Сейчас мы здесь всех зачистим, денацифицируем, демилитаризуем". Результат обратный. Уровень милитаризации Украины сейчас вырос в разы. Украина просто вся объединилась как нация вокруг идеи защиты своей нации, народа, своих людей, своей идентичности. Все сплотились. И сейчас люди хотят довести дело до конца", – рассказал он.

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Не вижу перспектив Путина захватить Харьков и даже Донбасс, - Бутусов 01

"Нам нужно понимать, что мы можем сделать. В частности, на Донбассе идут бои. Противник пытается продвинуться, но продвижение там, если есть, возможно какие-то метры. На большинстве участков эти атаки отражаются с огромными потерями для россиян. Продвинуться не могут. Пробиться Россия не может. Огневое сражение продолжается, но прорыва нет. Единственное место, где противник действительно имеет полное преимущество и где ситуация критическая, – это Мариуполь", - констатировал Бутусов.

Автор: 

армия РФ (19224) Харьков (7479) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+35
"У нас поки що не вистачає на усіх людей озброєння" - цей очевидний факт потребує свого пояснення. Можливо, не в цій статті... Бо потрібно починати з 2019-го року...
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07.04.2022 11:21
+28
*** путину в рот а ни УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ !
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07.04.2022 11:17
+22
Так, саме з Зеленського. Бо з 2014 по 2019 відновлювалась армія нового типу. З ******** озброєнням, розробленим вітчизняними фахівцями - Вільха, Нептун, Грім-2, Богдана, Стугна, Корсар тощо.
Але з 2019 року це все було зупинено. Навіть харчування армії було погіршено. Не закуплено жодного бронежилета чи шолома.
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07.04.2022 11:48
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Правила форума Совет форумчан
*** путину в рот а ни УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ !
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07.04.2022 11:17 Ответить
Покажіть всю карту з південими і східними ділянками фронту!
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07.04.2022 11:20 Ответить
Желательно с планами контрнаступлений и координатами концентрации узлов или как?
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07.04.2022 11:28 Ответить
Ввважаю, що не потрібно тут блазнювати, придуркуватися.
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07.04.2022 11:47 Ответить
Може тобі всі плани ЗСУ розкрити, стратег їбучий
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07.04.2022 18:11 Ответить
Подивіться у відеоблозі Бутусова. Посилання є в статті.
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07.04.2022 11:34 Ответить
liveuamap.com/uk?fbclid=IwAR2TW3X9Qbw9QShFDqIUCz38TNcu7_MgEzNsm966cPQgx8nWUoLr5MReRZ0
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07.04.2022 11:45 Ответить
дякую. Хотілось би таке в статті побачити. Хоча би тому, що в мене відео в браузері накрилось, а айтішнік буде вільним ввечері, тільки тоді подивиться
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07.04.2022 11:50 Ответить
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Карта обновлюється 3-4 рази на добу
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07.04.2022 12:16 Ответить
Но доходять майже до слов'янська,та краматорська
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07.04.2022 11:20 Ответить
"У нас поки що не вистачає на усіх людей озброєння" - цей очевидний факт потребує свого пояснення. Можливо, не в цій статті... Бо потрібно починати з 2019-го року...
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07.04.2022 11:21 Ответить
Именно с Зеленского, а не с Кучмы?
Из всей стать вытащил только - не хватает вооружения, ну очень патриотично.
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07.04.2022 11:32 Ответить
Так, саме з Зеленського. Бо з 2014 по 2019 відновлювалась армія нового типу. З ******** озброєнням, розробленим вітчизняними фахівцями - Вільха, Нептун, Грім-2, Богдана, Стугна, Корсар тощо.
Але з 2019 року це все було зупинено. Навіть харчування армії було погіршено. Не закуплено жодного бронежилета чи шолома.
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07.04.2022 11:48 Ответить
Ой, не кажіть дурниць.

Зєлю поставили на президента лише тому, що це актор. Він повинен був зіграти крайню партію перед війною, роблячи вигляд, що Україну можна взяти голими руками. Тим часом, КОЖЕН ДЕНЬ протягом 2019-2021 років тільки до одного Львова (за інші місця не кажу, бо не знаю) літали мінімум по одному Глобмастеру, який за раз возить приблизно 80 тон озброєння та обладнання.
Все це давно розподілено по території і в перші дні війни миттєво опинилося в правильному місці і в умілих руках.

Але суть навіть не в тому!

Чому українську армію неможливо зараз перемогти методами ХХ століття? Бо вона повністю перебудована за стандартами НАТО і підготовлена САМЕ ДО ЦІЄЇ ВІЙНИ. Якщо точніше, армія навчена вести мережеву маневрену війну. Артилерія пристріляна до фантастичної точності і дозованості. ППО невидиме і дуже ефективне. Танкові і мотострілецькі підрозділи навчені, мотивовані, мобільні і роззосереджені. Авіація досі працює! І все функціонує, як єдине ціле, управління та зв'язок не втрачається. Кожен підрозділ точно знає, що, де і коли йому робити, зберігаючи при цьому високу ступінь автономності.

Воюють професіонали, підсилені 1 і 2 хвилями мобілізації. У воєнкоматах та при ТО - ЧЕРГИ!
У вас, зрадойобів, не виникає питання ЧОМУ? Чому на 43-й день війни нічого не посипалося і все прекрасно функціонує? Якби була така зрада - могло би так бути?

Від ЖОВТНЯ 2021 року багато наших військових ДОСІ знаходяться в США, у Європі, де проходять навчання на тому обладнанні, яке нам тільки дадуть.

Не хочу казати, де саме, але управління армією України знаходиться поза межами впливу армії агресора, в дуже надійному місці. Більше того! Ці функції задубльовані. Так що спіть спокійно. Все буде добре.
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07.04.2022 12:03 Ответить
Твоє прізвище випадково не Арестович?
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07.04.2022 12:19 Ответить
може бути і подоляк! А то й Єрмак
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07.04.2022 12:28 Ответить
Розумнішого від тебе, товаріщч, ніхто не очікував
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07.04.2022 16:37 Ответить
Тому немає зради, бо реально навіть якщо нашу "верхівку" забрати і т.п. то Україна буде бити московита. Ми з них запитаємо, бо є багато - чому?
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07.04.2022 13:43 Ответить
а север почему не заминировали и юг, где орки вальсом за 2 ч дошли до каховки и киева? это так готовились??
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08.04.2022 02:00 Ответить
Є військова тактика і стратегія. Це така наука. Є спеціалізовані вузи, які готують офіцерів різних родів військ. Є аналітичні центри у провідних країнах НАТО, які користуються передовими методами математичного моделювання, що базується на широкому спектрі розвідувальних, нелегальних і відкритих даних. І всі вони в поті чола після 2014 року працювали і працюють над питанням, як Україні виграти цю війну.

Сподіваюсь, ви не пропустили пару днів тому вислів Блінкена, що інші варіанти, крім перемоги України, не розглядаються?

Тепер конкретно щодо вашого питання. Постараюсь відповісти на нього на вашому рівні розуміння і коротко.

Отже, якби влада України у лютому 2022 року оголосила евакуацію і мобілізацію, ми цю війну виграти не змогли би.
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08.04.2022 10:00 Ответить
Постараюсь відповісти на нього на вашому рівні розуміння і коротко.
Якщо б ми хоча б замінували дороги для наступу орків, вирили окопи та збудували інші фортифікації, такої б кількості жертв не було б.
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08.04.2022 16:36 Ответить
Візьміть велику карту України, подивіться на неї і не меліть дурниць.

Єдино можливий метод боротьби з переважаючимм силами ворога - пустити його на нашу територію і планомірно його винищувати, щоб його бойові одиниці втрачали боєздатність і бойовий дух.

Єдина можливість бити ворога, який розташований компактно, - на дорогах. Якби наші їх замінували, то вся техніка проїхала би і так, просто вони могли почати вкінці весни. Зрештою, навіть на дорогах їх атакували далеко не завжди, а чекали, поки вони не отаборяться, як у Чорнобаївці чи у Тростянці.
До речі, чому зараз пропали зйомки успіхів Байрактарів? Бо москалі зробили висновки: колонами не їздять по неконтрольованій території, не скупчуються, щоб не підставлятись під нашу артилерію.

І ця ситуація відкриває перед нами нові можливості. Але не буду забігати наперед. Аналітичні центри працюють, речники МО почали говорити про зміну тактики москалів, на що буде зміна тактики з нашого боку, підкріплена ленд-лізом.

Але я так відчуваю, що вас це не цікавить. Вам треба знайти щось погане в рішеннях нашої влади. Ну то знаєте, кожен шукає те, що хоче знайти. Єдине вам скажу, що той, хто критикуж своїх під час війни, працює на ворога.

Мені теж багато чого свербить. І про вчорашній Краматорськ, і про глибоко засекречені рішення про скасування пландемії барановіруса... Але може краще наразі помовчати зараз і виграти війну, а потім будемо розбиратися? Може недобре так казати, але практично до всіх, хто так довго і вперто чекав рускій мір, він нарешті прийшов. От заодно проведений дуже доходчивий виховний момент, щоб більше ніхто рускій мір не чекав, або навіть щоб не мав де чекати. В плані перспектив України, це теж дуже позитивний момент, я вважаю.
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09.04.2022 07:27 Ответить
Буча також довго і вперто чекала рускій мір, до якої він нарешті прийшов???

якщо б було б зроблено все, що я казав, цивільні встигли б евакуюватися
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09.04.2022 15:45 Ответить
З північно-західного боку Києва вторгнення взагалі не очікувалося. Тому і вдалося їм захопити Бучу, Ірпінь, Ворзель і Гостомель. Крім того, вести бойові діїтна території Чорнобильської зони - верх ідіотизму. Тому так і вийшло.

Зрештою, от читайте новини. Орки так само катували і вбивали людей на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині... Це вам теж Зе винуватий? Може ви ще й порохобот? Прихильник агента Лоліти, в миру - Вальцмана?
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09.04.2022 16:18 Ответить
перекоп і південь теж не очікувалися?? ви прихильник сватів я бачу і дешевого ширпотребу 95 кварталу??
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09.04.2022 16:41 Ответить
Ви знаєте, я навіть не знаю, що це за свати, бо не дивлюся дебілобачення в принципі. Патріотична позиція 95 кварталу, як і Дизель шоу, мені імпонує. Але я розумію, що для успіху гумору широкого вжитку він має бути в основному нижче поясу, і на то нема ради.

Що стосується півдня, де наступ міг бути тільки через кримський перешийок, то тут у мене самого претензії до влади. Адже нема нічого легшого, ніж цю місцевість густо замінувати і далі насипати тактичні міни Смерчами перед наступаючими москалями.

От чомусь вони того не зробили, і я хоч вбий не розумію, чому. З десантами легко справлялись, а такі елементарні речі не зробили. Хз, може це якийсь хитрий план на перспективу, але боюся, що за той час на Херсонщині буде десяток "Буч"...
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10.04.2022 17:29 Ответить
Практично повний розпродаж та розпил нашого озброєння почався ще за Кравчука.
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07.04.2022 11:51 Ответить
те, що втрачено при Кучмі - вже не повернути. Слід забути.
А інша частина, в другому реченні - ознака дебелізму.
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07.04.2022 11:53 Ответить
не з кучми ,а з кравчука
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07.04.2022 13:18 Ответить
Війна не скінчилась. Ситуація може змінюватись постійно. Але, якщо ЗСУ зламають хребта путінським військам на сході і півдні, тоді можна говорити добрі перспективи.
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07.04.2022 11:23 Ответить
Донбас - це Україна !
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07.04.2022 11:24 Ответить
Так!...не лише, чий Крим? а й чий Донбас?
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07.04.2022 11:28 Ответить
Представляю, как ты даме своей в "чувствах" признавался)))
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07.04.2022 11:42 Ответить
А що з півднем, Херсоном, Каховкою???
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07.04.2022 11:34 Ответить
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Онлайн карта бойових дій
Оновлюється декілька раз на добу, майже в реальному часі.
Вводите в пошук населений пункт,або місто і бачите ситуацію у ньому, станом на цю годину.
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07.04.2022 12:20 Ответить
у Благовіщення Свято святе...
нехай і Україні благу вість Голуб принесе...

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07.04.2022 11:34 Ответить
Ніхера не розумію. Арестович вчора казав що йде потужний наступ з Ізюма на Слов'янськ, і на півдні зі сторони Маріуполя, хочуть наших замкнути в кільце!
Вони шо з Бутусовим ролями помінялися?!
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07.04.2022 11:36 Ответить
можливо, але факт,що Юрій був день два тому біля Ізюму судячи з відео, може щось та знає?
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07.04.2022 11:39 Ответить
Ну люся, вона такая люся
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07.04.2022 11:43 Ответить
Червону стрілочку від Ізюма на Барвінкове бачишь. Це потужний наступ з півночі на зону ООС.
Бражківку взяли, а це досить далеко від Ізюму. Сьогодні спробують захопити Барвінкове і окопатися, щоб з нього давити на Славянськ.
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07.04.2022 11:46 Ответить
Той "потужний наступ" вже третій тиждень. Його результат на кіллборді Генштабу у вигляді десятків танків, ББМ і тисяч зажмурених орків.
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07.04.2022 11:54 Ответить
Захопити Харків може і можна. Але для цьго потрібна орда тисяч із сто. Та втримати на будь-який тривалий час буде неможливо.
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07.04.2022 11:42 Ответить
він може відволікти наші сили на донбас і знову вдарити на північ
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07.04.2022 11:45 Ответить
Щоб "вдарити на Північ", оркам потрібно зосередити там сили ще більші, ніж там було спочатку війни.
Непомітно зробити то неможливо.
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07.04.2022 11:54 Ответить
Ні, це не солдатики рукою перенести. Там має бути величезна концентрація військ. Розвідка все бачить.
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07.04.2022 12:17 Ответить
Бутусов в гущі подій і в курсі. Повзуче прогризання оборони це не для орків, для них стихія -заскочити зненацька, обстріляти, вбити, пограбувати і відкотитись. А тут замахнулись..... з 6 напрямків вдарили і .... встали. Втратили найбільш боєздатне північне угрупування і ждуть, коли вже підуть у наступ, щоб відбитися. Стійкість втрачена, резерв пасе отари овець і не збирається "воювати" за крисьониша. Змінили все командування, по другому кругу а все теж саме. А зараз будуть випалювати в них штаби, подавляти арту і остаточно закриють небо, ще на підльоті на дальніх підступах. Тоді вже точно будуть втікати на свої пасовища займатись скотоводством,
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07.04.2022 11:52 Ответить
Дивлюся Бутусова по цій темі в телемарафоні на Прямому
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07.04.2022 11:54 Ответить
Арестович каже що по напрямку Слав'янська перевага ворога 8/1.
Для боїв у місті це можливо, а от у полі це вже забагато...
Або ми щось не знаємо, або наша чисельна перевага десь інде?
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07.04.2022 11:56 Ответить
Каже - "початок кінця рф" стався на третій день поточного повномасштабного вторгнення...
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07.04.2022 11:56 Ответить
Згоден, "не можемо допускати поточної лінії фронту, потрібен контрнаступ"
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07.04.2022 11:58 Ответить
Не завжди згоден з Бутусовим.
Але саме тут згоден повністю.
Орки збирають війська, обводячи їх обок кордону.
Наше військо переміщується всередині країни.
Орки знемотивовані, пригнічені та вже мають дефіцит палива та набоїв.
ЗСУ, навпаки, вмотивовані та оснащені, чим далі, тим краще.
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07.04.2022 11:59 Ответить
СЛАВА УКРАИНЫ! ВСЕ УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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07.04.2022 12:00 Ответить
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07.04.2022 12:01 Ответить
вірно, я про це також хотів нагадати Бутусову, коли дивився його включення на Прямому.
Але те, що було до 2014-го - забувати не потрбіно, потрібно розслідувати; але слід змиритися з тим, що це вже незворотні втрати. Інща справа, те, що сталось після 2019-го. Бо може повторитися...
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07.04.2022 12:25 Ответить
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:01 Ответить
Вже недоступний в Україні )))
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07.04.2022 13:09 Ответить
Я не надто такий оптимістичний..судячи по карті
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07.04.2022 12:06 Ответить
Статья правильная.
Но "урапатриотическая" военная пропаганда была необходима в первые недели войны. Сейчас уже нет необходимости общаться с народом как с несмышленными детьми. Уже надо начинать говорить правду.
На Донбассе продвижение противника не на "метры", а на километры. В Харькове у нас очень крепкая оборона, но рашисты подтягивают туда огромное количество живой силы и техники.
И экономика РФ совершенно не уничтожена. А с учетом тенденции к росту мировых цен на сырьё ... с деньгами у них более чем хорошо. У путлера остается ещё достаточно не задействованных опций. И т.д. и т.п.
Война будет долгой, кровавой и изнурительной. И украинцев необходимо к этому готовить, а не рассказывать, что ********* пипец и мы "завтра" победим. Мы, безусловно, победим! Но не "завтра"
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07.04.2022 12:07 Ответить
Не задействованные опции есть и у Запада ,нашего союзника ,
и у Украины .
Нам НАДО победить завтра и мы победим !
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07.04.2022 14:05 Ответить
Вы о мирных переговорах в Турции что-нибудь слышали?
Сам факт этих переговоров, и особенно их суть, опровергает каждое, сказанное вами слово.
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07.04.2022 14:51 Ответить
Слышала . Это мой комментарий ,моё мнение ,а не участников
предварительных переговоров .
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07.04.2022 16:08 Ответить
пан Юрій, незламний оптиміст.
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07.04.2022 12:16 Ответить
Слышала . Это моё мнение ,а не участников предварительных
переговоров .
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07.04.2022 16:11 Ответить
 
 