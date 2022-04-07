"Не бачу перспектив Путіна захопити Харків, і навіть, Донбас", - Бутусов. КАРТА
Росія програла війну в Україні політично, інформаційно, економічно і вже програла її з військової точки зору. РФ вже не захопить Україну.
Про це розповів у своєму відеоблозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Зараз Україна починає реалізовувати свою велику чисельну перевагу. У нас поки що не вистачає на усіх людей озброєння, транспорту, логістики. Проблем логістичних багато, але вони поступово вирішуються. Громадянське суспільство проводить самомобілізацію економіки. Величезна купа всіх предметів забезпечення йде з України, від українців з усього світу. Йде величезна кількість озброєння із західних країн. Ми бачимо вже дуже багато бачимо західного озброєння на всіх ділянках фронту. Тому дуже скоро Україна зможе реалізувати свою перевагу і зможе перейти до набагато більш активних дій", - зазначив журналіст.
"Я, чесно кажучи, не бачу ніяких перспектив у Путіна захопити Харків. Не бачу ніяких, насправді, перспектив навіть захопити Донбас. Зараз, коли фронт звужений, нам будувати нашу оборону набагато легше. Ми можемо це робити набагато ефективніше. Ми це зробимо. І Путін завадити цьому не зможе", - наголосив Бутусов.
"Постає питання, що прагне стратегія Росії в цій ситуації, коли вона просто знищується санкціями повністю? Вони програли війну в Україні. Вони програли її політично, інформаційно, економічно. Зараз вони вже програли її з військової точки зору. Вони вже не захоплять Україну. Вони не знищать Україну. Вся ця брехня, яку Путін перші тижні розповсюджував: "Зараз ми тут всіх зачистимо, денацифікуємо, демілітаризуємо". Результат зворотній. Рівень мілітаризації України зараз виріс в рази. Україна просто вся об’єдналася як нація навколо ідеї захисту своєї нації, свого народу, своїх людей, своєї ідентичності. Всі згуртувалися. І зараз люди хочуть довести справу до кінця", - розповів він.
"Нам потрібно розуміти, що ми можемо зробити. Зокрема, на Донбасі йдуть бої. Противник намагається просунутись, але просування там, якщо є, то можливо якісь метри. На більшості ділянок ці атаки відбиваються з величезними втратами для росіян. Просунутись не можуть. Пробитися Росія не може. Вогневий бій триває, але прориву немає. Єдине місце, де противник дійсно має повну перевагу і де ситуація критична – це Маріуполь", - констатував Бутусов.
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Из всей стать вытащил только - не хватает вооружения, ну очень патриотично.
Але з 2019 року це все було зупинено. Навіть харчування армії було погіршено. Не закуплено жодного бронежилета чи шолома.
Зєлю поставили на президента лише тому, що це актор. Він повинен був зіграти крайню партію перед війною, роблячи вигляд, що Україну можна взяти голими руками. Тим часом, КОЖЕН ДЕНЬ протягом 2019-2021 років тільки до одного Львова (за інші місця не кажу, бо не знаю) літали мінімум по одному Глобмастеру, який за раз возить приблизно 80 тон озброєння та обладнання.
Все це давно розподілено по території і в перші дні війни миттєво опинилося в правильному місці і в умілих руках.
Але суть навіть не в тому!
Чому українську армію неможливо зараз перемогти методами ХХ століття? Бо вона повністю перебудована за стандартами НАТО і підготовлена САМЕ ДО ЦІЄЇ ВІЙНИ. Якщо точніше, армія навчена вести мережеву маневрену війну. Артилерія пристріляна до фантастичної точності і дозованості. ППО невидиме і дуже ефективне. Танкові і мотострілецькі підрозділи навчені, мотивовані, мобільні і роззосереджені. Авіація досі працює! І все функціонує, як єдине ціле, управління та зв'язок не втрачається. Кожен підрозділ точно знає, що, де і коли йому робити, зберігаючи при цьому високу ступінь автономності.
Воюють професіонали, підсилені 1 і 2 хвилями мобілізації. У воєнкоматах та при ТО - ЧЕРГИ!
У вас, зрадойобів, не виникає питання ЧОМУ? Чому на 43-й день війни нічого не посипалося і все прекрасно функціонує? Якби була така зрада - могло би так бути?
Від ЖОВТНЯ 2021 року багато наших військових ДОСІ знаходяться в США, у Європі, де проходять навчання на тому обладнанні, яке нам тільки дадуть.
Не хочу казати, де саме, але управління армією України знаходиться поза межами впливу армії агресора, в дуже надійному місці. Більше того! Ці функції задубльовані. Так що спіть спокійно. Все буде добре.
Сподіваюсь, ви не пропустили пару днів тому вислів Блінкена, що інші варіанти, крім перемоги України, не розглядаються?
Тепер конкретно щодо вашого питання. Постараюсь відповісти на нього на вашому рівні розуміння і коротко.
Отже, якби влада України у лютому 2022 року оголосила евакуацію і мобілізацію, ми цю війну виграти не змогли би.
Якщо б ми хоча б замінували дороги для наступу орків, вирили окопи та збудували інші фортифікації, такої б кількості жертв не було б.
Єдино можливий метод боротьби з переважаючимм силами ворога - пустити його на нашу територію і планомірно його винищувати, щоб його бойові одиниці втрачали боєздатність і бойовий дух.
Єдина можливість бити ворога, який розташований компактно, - на дорогах. Якби наші їх замінували, то вся техніка проїхала би і так, просто вони могли почати вкінці весни. Зрештою, навіть на дорогах їх атакували далеко не завжди, а чекали, поки вони не отаборяться, як у Чорнобаївці чи у Тростянці.
До речі, чому зараз пропали зйомки успіхів Байрактарів? Бо москалі зробили висновки: колонами не їздять по неконтрольованій території, не скупчуються, щоб не підставлятись під нашу артилерію.
І ця ситуація відкриває перед нами нові можливості. Але не буду забігати наперед. Аналітичні центри працюють, речники МО почали говорити про зміну тактики москалів, на що буде зміна тактики з нашого боку, підкріплена ленд-лізом.
Але я так відчуваю, що вас це не цікавить. Вам треба знайти щось погане в рішеннях нашої влади. Ну то знаєте, кожен шукає те, що хоче знайти. Єдине вам скажу, що той, хто критикуж своїх під час війни, працює на ворога.
Мені теж багато чого свербить. І про вчорашній Краматорськ, і про глибоко засекречені рішення про скасування пландемії барановіруса... Але може краще наразі помовчати зараз і виграти війну, а потім будемо розбиратися? Може недобре так казати, але практично до всіх, хто так довго і вперто чекав рускій мір, він нарешті прийшов. От заодно проведений дуже доходчивий виховний момент, щоб більше ніхто рускій мір не чекав, або навіть щоб не мав де чекати. В плані перспектив України, це теж дуже позитивний момент, я вважаю.
якщо б було б зроблено все, що я казав, цивільні встигли б евакуюватися
Зрештою, от читайте новини. Орки так само катували і вбивали людей на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині... Це вам теж Зе винуватий? Може ви ще й порохобот? Прихильник агента Лоліти, в миру - Вальцмана?
Що стосується півдня, де наступ міг бути тільки через кримський перешийок, то тут у мене самого претензії до влади. Адже нема нічого легшого, ніж цю місцевість густо замінувати і далі насипати тактичні міни Смерчами перед наступаючими москалями.
От чомусь вони того не зробили, і я хоч вбий не розумію, чому. З десантами легко справлялись, а такі елементарні речі не зробили. Хз, може це якийсь хитрий план на перспективу, але боюся, що за той час на Херсонщині буде десяток "Буч"...
А інша частина, в другому реченні - ознака дебелізму.
Оновлюється декілька раз на добу, майже в реальному часі.
Вводите в пошук населений пункт,або місто і бачите ситуацію у ньому, станом на цю годину.
нехай і Україні благу вість Голуб принесе...
Вони шо з Бутусовим ролями помінялися?!
Бражківку взяли, а це досить далеко від Ізюму. Сьогодні спробують захопити Барвінкове і окопатися, щоб з нього давити на Славянськ.
Непомітно зробити то неможливо.
Для боїв у місті це можливо, а от у полі це вже забагато...
Або ми щось не знаємо, або наша чисельна перевага десь інде?
Але саме тут згоден повністю.
Орки збирають війська, обводячи їх обок кордону.
Наше військо переміщується всередині країни.
Орки знемотивовані, пригнічені та вже мають дефіцит палива та набоїв.
ЗСУ, навпаки, вмотивовані та оснащені, чим далі, тим краще.
Але те, що було до 2014-го - забувати не потрбіно, потрібно розслідувати; але слід змиритися з тим, що це вже незворотні втрати. Інща справа, те, що сталось після 2019-го. Бо може повторитися...
допоможіть його забомбити!!
https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured
Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
Но "урапатриотическая" военная пропаганда была необходима в первые недели войны. Сейчас уже нет необходимости общаться с народом как с несмышленными детьми. Уже надо начинать говорить правду.
На Донбассе продвижение противника не на "метры", а на километры. В Харькове у нас очень крепкая оборона, но рашисты подтягивают туда огромное количество живой силы и техники.
И экономика РФ совершенно не уничтожена. А с учетом тенденции к росту мировых цен на сырьё ... с деньгами у них более чем хорошо. У путлера остается ещё достаточно не задействованных опций. И т.д. и т.п.
Война будет долгой, кровавой и изнурительной. И украинцев необходимо к этому готовить, а не рассказывать, что ********* пипец и мы "завтра" победим. Мы, безусловно, победим! Но не "завтра"
и у Украины .
Нам НАДО победить завтра и мы победим !
Сам факт этих переговоров, и особенно их суть, опровергает каждое, сказанное вами слово.
предварительных переговоров .
переговоров .