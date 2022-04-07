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"Не бачу перспектив Путіна захопити Харків, і навіть, Донбас", - Бутусов. КАРТА

Росія програла війну в Україні політично, інформаційно, економічно і вже програла її з військової точки зору. РФ вже не захопить Україну.

Про це розповів у своєму відеоблозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зараз Україна починає реалізовувати свою велику чисельну перевагу. У нас поки що не вистачає на усіх людей озброєння, транспорту, логістики. Проблем логістичних багато, але вони поступово вирішуються. Громадянське суспільство проводить самомобілізацію економіки. Величезна купа всіх предметів забезпечення йде з України, від українців з усього світу. Йде величезна кількість озброєння із західних країн. Ми бачимо вже дуже багато бачимо західного озброєння на всіх ділянках фронту. Тому дуже скоро Україна зможе реалізувати свою перевагу і зможе перейти до набагато більш активних дій", - зазначив журналіст.

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"Я, чесно кажучи, не бачу ніяких перспектив у Путіна захопити Харків. Не бачу ніяких, насправді, перспектив навіть захопити Донбас. Зараз, коли фронт звужений, нам будувати нашу оборону набагато легше. Ми можемо це робити набагато ефективніше. Ми це зробимо. І Путін завадити цьому не зможе", - наголосив Бутусов.

"Постає питання, що прагне стратегія Росії в цій ситуації, коли вона просто знищується санкціями повністю? Вони програли війну в Україні. Вони програли її політично, інформаційно, економічно. Зараз вони вже програли її з військової точки зору. Вони вже не захоплять Україну. Вони не знищать Україну. Вся ця брехня, яку Путін перші тижні розповсюджував: "Зараз ми тут всіх зачистимо, денацифікуємо, демілітаризуємо". Результат зворотній. Рівень мілітаризації України зараз виріс в рази. Україна просто вся об’єдналася як нація навколо ідеї захисту своєї нації, свого народу, своїх людей, своєї ідентичності. Всі згуртувалися. І зараз люди хочуть довести справу до кінця", - розповів він.

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Не бачу перспектив Путіна захопити Харків, і навіть, Донбас, - Бутусов 01

"Нам потрібно розуміти, що ми можемо зробити. Зокрема, на Донбасі йдуть бої. Противник намагається просунутись, але просування там, якщо є, то можливо якісь метри. На більшості ділянок ці атаки відбиваються з величезними втратами для росіян. Просунутись не можуть. Пробитися Росія не може. Вогневий бій триває, але прориву немає. Єдине місце, де противник дійсно має повну перевагу і де ситуація критична – це Маріуполь", - констатував Бутусов.

Автор: 

армія рф (17373) Харків (5594) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+35
"У нас поки що не вистачає на усіх людей озброєння" - цей очевидний факт потребує свого пояснення. Можливо, не в цій статті... Бо потрібно починати з 2019-го року...
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07.04.2022 11:21
+28
*** путину в рот а ни УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ !
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07.04.2022 11:17
+22
Так, саме з Зеленського. Бо з 2014 по 2019 відновлювалась армія нового типу. З ******** озброєнням, розробленим вітчизняними фахівцями - Вільха, Нептун, Грім-2, Богдана, Стугна, Корсар тощо.
Але з 2019 року це все було зупинено. Навіть харчування армії було погіршено. Не закуплено жодного бронежилета чи шолома.
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07.04.2022 11:48
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*** путину в рот а ни УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ !
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07.04.2022 11:17 Відповісти
Покажіть всю карту з південими і східними ділянками фронту!
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07.04.2022 11:20 Відповісти
Желательно с планами контрнаступлений и координатами концентрации узлов или как?
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07.04.2022 11:28 Відповісти
Ввважаю, що не потрібно тут блазнювати, придуркуватися.
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07.04.2022 11:47 Відповісти
Може тобі всі плани ЗСУ розкрити, стратег їбучий
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07.04.2022 18:11 Відповісти
Подивіться у відеоблозі Бутусова. Посилання є в статті.
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07.04.2022 11:34 Відповісти
liveuamap.com/uk?fbclid=IwAR2TW3X9Qbw9QShFDqIUCz38TNcu7_MgEzNsm966cPQgx8nWUoLr5MReRZ0
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07.04.2022 11:45 Відповісти
дякую. Хотілось би таке в статті побачити. Хоча би тому, що в мене відео в браузері накрилось, а айтішнік буде вільним ввечері, тільки тоді подивиться
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07.04.2022 11:50 Відповісти
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Карта обновлюється 3-4 рази на добу
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07.04.2022 12:16 Відповісти
Но доходять майже до слов'янська,та краматорська
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07.04.2022 11:20 Відповісти
"У нас поки що не вистачає на усіх людей озброєння" - цей очевидний факт потребує свого пояснення. Можливо, не в цій статті... Бо потрібно починати з 2019-го року...
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07.04.2022 11:21 Відповісти
Именно с Зеленского, а не с Кучмы?
Из всей стать вытащил только - не хватает вооружения, ну очень патриотично.
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07.04.2022 11:32 Відповісти
Так, саме з Зеленського. Бо з 2014 по 2019 відновлювалась армія нового типу. З ******** озброєнням, розробленим вітчизняними фахівцями - Вільха, Нептун, Грім-2, Богдана, Стугна, Корсар тощо.
Але з 2019 року це все було зупинено. Навіть харчування армії було погіршено. Не закуплено жодного бронежилета чи шолома.
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07.04.2022 11:48 Відповісти
Ой, не кажіть дурниць.

Зєлю поставили на президента лише тому, що це актор. Він повинен був зіграти крайню партію перед війною, роблячи вигляд, що Україну можна взяти голими руками. Тим часом, КОЖЕН ДЕНЬ протягом 2019-2021 років тільки до одного Львова (за інші місця не кажу, бо не знаю) літали мінімум по одному Глобмастеру, який за раз возить приблизно 80 тон озброєння та обладнання.
Все це давно розподілено по території і в перші дні війни миттєво опинилося в правильному місці і в умілих руках.

Але суть навіть не в тому!

Чому українську армію неможливо зараз перемогти методами ХХ століття? Бо вона повністю перебудована за стандартами НАТО і підготовлена САМЕ ДО ЦІЄЇ ВІЙНИ. Якщо точніше, армія навчена вести мережеву маневрену війну. Артилерія пристріляна до фантастичної точності і дозованості. ППО невидиме і дуже ефективне. Танкові і мотострілецькі підрозділи навчені, мотивовані, мобільні і роззосереджені. Авіація досі працює! І все функціонує, як єдине ціле, управління та зв'язок не втрачається. Кожен підрозділ точно знає, що, де і коли йому робити, зберігаючи при цьому високу ступінь автономності.

Воюють професіонали, підсилені 1 і 2 хвилями мобілізації. У воєнкоматах та при ТО - ЧЕРГИ!
У вас, зрадойобів, не виникає питання ЧОМУ? Чому на 43-й день війни нічого не посипалося і все прекрасно функціонує? Якби була така зрада - могло би так бути?

Від ЖОВТНЯ 2021 року багато наших військових ДОСІ знаходяться в США, у Європі, де проходять навчання на тому обладнанні, яке нам тільки дадуть.

Не хочу казати, де саме, але управління армією України знаходиться поза межами впливу армії агресора, в дуже надійному місці. Більше того! Ці функції задубльовані. Так що спіть спокійно. Все буде добре.
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07.04.2022 12:03 Відповісти
Твоє прізвище випадково не Арестович?
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07.04.2022 12:19 Відповісти
може бути і подоляк! А то й Єрмак
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07.04.2022 12:28 Відповісти
Розумнішого від тебе, товаріщч, ніхто не очікував
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07.04.2022 16:37 Відповісти
Тому немає зради, бо реально навіть якщо нашу "верхівку" забрати і т.п. то Україна буде бити московита. Ми з них запитаємо, бо є багато - чому?
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07.04.2022 13:43 Відповісти
а север почему не заминировали и юг, где орки вальсом за 2 ч дошли до каховки и киева? это так готовились??
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08.04.2022 02:00 Відповісти
Є військова тактика і стратегія. Це така наука. Є спеціалізовані вузи, які готують офіцерів різних родів військ. Є аналітичні центри у провідних країнах НАТО, які користуються передовими методами математичного моделювання, що базується на широкому спектрі розвідувальних, нелегальних і відкритих даних. І всі вони в поті чола після 2014 року працювали і працюють над питанням, як Україні виграти цю війну.

Сподіваюсь, ви не пропустили пару днів тому вислів Блінкена, що інші варіанти, крім перемоги України, не розглядаються?

Тепер конкретно щодо вашого питання. Постараюсь відповісти на нього на вашому рівні розуміння і коротко.

Отже, якби влада України у лютому 2022 року оголосила евакуацію і мобілізацію, ми цю війну виграти не змогли би.
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08.04.2022 10:00 Відповісти
Постараюсь відповісти на нього на вашому рівні розуміння і коротко.
Якщо б ми хоча б замінували дороги для наступу орків, вирили окопи та збудували інші фортифікації, такої б кількості жертв не було б.
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08.04.2022 16:36 Відповісти
Візьміть велику карту України, подивіться на неї і не меліть дурниць.

Єдино можливий метод боротьби з переважаючимм силами ворога - пустити його на нашу територію і планомірно його винищувати, щоб його бойові одиниці втрачали боєздатність і бойовий дух.

Єдина можливість бити ворога, який розташований компактно, - на дорогах. Якби наші їх замінували, то вся техніка проїхала би і так, просто вони могли почати вкінці весни. Зрештою, навіть на дорогах їх атакували далеко не завжди, а чекали, поки вони не отаборяться, як у Чорнобаївці чи у Тростянці.
До речі, чому зараз пропали зйомки успіхів Байрактарів? Бо москалі зробили висновки: колонами не їздять по неконтрольованій території, не скупчуються, щоб не підставлятись під нашу артилерію.

І ця ситуація відкриває перед нами нові можливості. Але не буду забігати наперед. Аналітичні центри працюють, речники МО почали говорити про зміну тактики москалів, на що буде зміна тактики з нашого боку, підкріплена ленд-лізом.

Але я так відчуваю, що вас це не цікавить. Вам треба знайти щось погане в рішеннях нашої влади. Ну то знаєте, кожен шукає те, що хоче знайти. Єдине вам скажу, що той, хто критикуж своїх під час війни, працює на ворога.

Мені теж багато чого свербить. І про вчорашній Краматорськ, і про глибоко засекречені рішення про скасування пландемії барановіруса... Але може краще наразі помовчати зараз і виграти війну, а потім будемо розбиратися? Може недобре так казати, але практично до всіх, хто так довго і вперто чекав рускій мір, він нарешті прийшов. От заодно проведений дуже доходчивий виховний момент, щоб більше ніхто рускій мір не чекав, або навіть щоб не мав де чекати. В плані перспектив України, це теж дуже позитивний момент, я вважаю.
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09.04.2022 07:27 Відповісти
Буча також довго і вперто чекала рускій мір, до якої він нарешті прийшов???

якщо б було б зроблено все, що я казав, цивільні встигли б евакуюватися
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09.04.2022 15:45 Відповісти
З північно-західного боку Києва вторгнення взагалі не очікувалося. Тому і вдалося їм захопити Бучу, Ірпінь, Ворзель і Гостомель. Крім того, вести бойові діїтна території Чорнобильської зони - верх ідіотизму. Тому так і вийшло.

Зрештою, от читайте новини. Орки так само катували і вбивали людей на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині... Це вам теж Зе винуватий? Може ви ще й порохобот? Прихильник агента Лоліти, в миру - Вальцмана?
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09.04.2022 16:18 Відповісти
перекоп і південь теж не очікувалися?? ви прихильник сватів я бачу і дешевого ширпотребу 95 кварталу??
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09.04.2022 16:41 Відповісти
Ви знаєте, я навіть не знаю, що це за свати, бо не дивлюся дебілобачення в принципі. Патріотична позиція 95 кварталу, як і Дизель шоу, мені імпонує. Але я розумію, що для успіху гумору широкого вжитку він має бути в основному нижче поясу, і на то нема ради.

Що стосується півдня, де наступ міг бути тільки через кримський перешийок, то тут у мене самого претензії до влади. Адже нема нічого легшого, ніж цю місцевість густо замінувати і далі насипати тактичні міни Смерчами перед наступаючими москалями.

От чомусь вони того не зробили, і я хоч вбий не розумію, чому. З десантами легко справлялись, а такі елементарні речі не зробили. Хз, може це якийсь хитрий план на перспективу, але боюся, що за той час на Херсонщині буде десяток "Буч"...
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10.04.2022 17:29 Відповісти
Практично повний розпродаж та розпил нашого озброєння почався ще за Кравчука.
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07.04.2022 11:51 Відповісти
те, що втрачено при Кучмі - вже не повернути. Слід забути.
А інша частина, в другому реченні - ознака дебелізму.
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07.04.2022 11:53 Відповісти
не з кучми ,а з кравчука
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07.04.2022 13:18 Відповісти
Війна не скінчилась. Ситуація може змінюватись постійно. Але, якщо ЗСУ зламають хребта путінським військам на сході і півдні, тоді можна говорити добрі перспективи.
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07.04.2022 11:23 Відповісти
Донбас - це Україна !
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07.04.2022 11:24 Відповісти
Так!...не лише, чий Крим? а й чий Донбас?
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07.04.2022 11:28 Відповісти
Представляю, как ты даме своей в "чувствах" признавался)))
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07.04.2022 11:42 Відповісти
А що з півднем, Херсоном, Каховкою???
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07.04.2022 11:34 Відповісти
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Онлайн карта бойових дій
Оновлюється декілька раз на добу, майже в реальному часі.
Вводите в пошук населений пункт,або місто і бачите ситуацію у ньому, станом на цю годину.
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07.04.2022 12:20 Відповісти
у Благовіщення Свято святе...
нехай і Україні благу вість Голуб принесе...

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07.04.2022 11:34 Відповісти
Ніхера не розумію. Арестович вчора казав що йде потужний наступ з Ізюма на Слов'янськ, і на півдні зі сторони Маріуполя, хочуть наших замкнути в кільце!
Вони шо з Бутусовим ролями помінялися?!
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07.04.2022 11:36 Відповісти
можливо, але факт,що Юрій був день два тому біля Ізюму судячи з відео, може щось та знає?
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07.04.2022 11:39 Відповісти
Ну люся, вона такая люся
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07.04.2022 11:43 Відповісти
Червону стрілочку від Ізюма на Барвінкове бачишь. Це потужний наступ з півночі на зону ООС.
Бражківку взяли, а це досить далеко від Ізюму. Сьогодні спробують захопити Барвінкове і окопатися, щоб з нього давити на Славянськ.
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07.04.2022 11:46 Відповісти
Той "потужний наступ" вже третій тиждень. Його результат на кіллборді Генштабу у вигляді десятків танків, ББМ і тисяч зажмурених орків.
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07.04.2022 11:54 Відповісти
Захопити Харків може і можна. Але для цьго потрібна орда тисяч із сто. Та втримати на будь-який тривалий час буде неможливо.
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07.04.2022 11:42 Відповісти
він може відволікти наші сили на донбас і знову вдарити на північ
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07.04.2022 11:45 Відповісти
Щоб "вдарити на Північ", оркам потрібно зосередити там сили ще більші, ніж там було спочатку війни.
Непомітно зробити то неможливо.
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07.04.2022 11:54 Відповісти
Ні, це не солдатики рукою перенести. Там має бути величезна концентрація військ. Розвідка все бачить.
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07.04.2022 12:17 Відповісти
Бутусов в гущі подій і в курсі. Повзуче прогризання оборони це не для орків, для них стихія -заскочити зненацька, обстріляти, вбити, пограбувати і відкотитись. А тут замахнулись..... з 6 напрямків вдарили і .... встали. Втратили найбільш боєздатне північне угрупування і ждуть, коли вже підуть у наступ, щоб відбитися. Стійкість втрачена, резерв пасе отари овець і не збирається "воювати" за крисьониша. Змінили все командування, по другому кругу а все теж саме. А зараз будуть випалювати в них штаби, подавляти арту і остаточно закриють небо, ще на підльоті на дальніх підступах. Тоді вже точно будуть втікати на свої пасовища займатись скотоводством,
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07.04.2022 11:52 Відповісти
Дивлюся Бутусова по цій темі в телемарафоні на Прямому
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07.04.2022 11:54 Відповісти
Арестович каже що по напрямку Слав'янська перевага ворога 8/1.
Для боїв у місті це можливо, а от у полі це вже забагато...
Або ми щось не знаємо, або наша чисельна перевага десь інде?
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07.04.2022 11:56 Відповісти
Каже - "початок кінця рф" стався на третій день поточного повномасштабного вторгнення...
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07.04.2022 11:56 Відповісти
Згоден, "не можемо допускати поточної лінії фронту, потрібен контрнаступ"
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07.04.2022 11:58 Відповісти
Не завжди згоден з Бутусовим.
Але саме тут згоден повністю.
Орки збирають війська, обводячи їх обок кордону.
Наше військо переміщується всередині країни.
Орки знемотивовані, пригнічені та вже мають дефіцит палива та набоїв.
ЗСУ, навпаки, вмотивовані та оснащені, чим далі, тим краще.
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07.04.2022 11:59 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЫ! ВСЕ УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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07.04.2022 12:00 Відповісти
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07.04.2022 12:01 Відповісти
вірно, я про це також хотів нагадати Бутусову, коли дивився його включення на Прямому.
Але те, що було до 2014-го - забувати не потрбіно, потрібно розслідувати; але слід змиритися з тим, що це вже незворотні втрати. Інща справа, те, що сталось після 2019-го. Бо може повторитися...
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07.04.2022 12:25 Відповісти
Канал кацапського виродка Юрия Подоляка
допоможіть його забомбити!!

https://www.youtube.com/channel/UCUZHi4c9Ql-LxcNAe9oblgQ/featured

Репост і вдачі всім
Слава Україні!
Героям Слава!
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07.04.2022 12:01 Відповісти
Вже недоступний в Україні )))
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07.04.2022 13:09 Відповісти
Я не надто такий оптимістичний..судячи по карті
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07.04.2022 12:06 Відповісти
Статья правильная.
Но "урапатриотическая" военная пропаганда была необходима в первые недели войны. Сейчас уже нет необходимости общаться с народом как с несмышленными детьми. Уже надо начинать говорить правду.
На Донбассе продвижение противника не на "метры", а на километры. В Харькове у нас очень крепкая оборона, но рашисты подтягивают туда огромное количество живой силы и техники.
И экономика РФ совершенно не уничтожена. А с учетом тенденции к росту мировых цен на сырьё ... с деньгами у них более чем хорошо. У путлера остается ещё достаточно не задействованных опций. И т.д. и т.п.
Война будет долгой, кровавой и изнурительной. И украинцев необходимо к этому готовить, а не рассказывать, что ********* пипец и мы "завтра" победим. Мы, безусловно, победим! Но не "завтра"
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07.04.2022 12:07 Відповісти
Не задействованные опции есть и у Запада ,нашего союзника ,
и у Украины .
Нам НАДО победить завтра и мы победим !
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07.04.2022 14:05 Відповісти
Вы о мирных переговорах в Турции что-нибудь слышали?
Сам факт этих переговоров, и особенно их суть, опровергает каждое, сказанное вами слово.
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07.04.2022 14:51 Відповісти
Слышала . Это мой комментарий ,моё мнение ,а не участников
предварительных переговоров .
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07.04.2022 16:08 Відповісти
пан Юрій, незламний оптиміст.
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07.04.2022 12:16 Відповісти
Слышала . Это моё мнение ,а не участников предварительных
переговоров .
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07.04.2022 16:11 Відповісти
 
 