"Не бачу перспектив Путіна захопити Харків, і навіть, Донбас", - Бутусов. КАРТА

Росія програла війну в Україні політично, інформаційно, економічно і вже програла її з військової точки зору. РФ вже не захопить Україну.

Про це розповів у своєму відеоблозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зараз Україна починає реалізовувати свою велику чисельну перевагу. У нас поки що не вистачає на усіх людей озброєння, транспорту, логістики. Проблем логістичних багато, але вони поступово вирішуються. Громадянське суспільство проводить самомобілізацію економіки. Величезна купа всіх предметів забезпечення йде з України, від українців з усього світу. Йде величезна кількість озброєння із західних країн. Ми бачимо вже дуже багато бачимо західного озброєння на всіх ділянках фронту. Тому дуже скоро Україна зможе реалізувати свою перевагу і зможе перейти до набагато більш активних дій", - зазначив журналіст.

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"Я, чесно кажучи, не бачу ніяких перспектив у Путіна захопити Харків. Не бачу ніяких, насправді, перспектив навіть захопити Донбас. Зараз, коли фронт звужений, нам будувати нашу оборону набагато легше. Ми можемо це робити набагато ефективніше. Ми це зробимо. І Путін завадити цьому не зможе", - наголосив Бутусов.

"Постає питання, що прагне стратегія Росії в цій ситуації, коли вона просто знищується санкціями повністю? Вони програли війну в Україні. Вони програли її політично, інформаційно, економічно. Зараз вони вже програли її з військової точки зору. Вони вже не захоплять Україну. Вони не знищать Україну. Вся ця брехня, яку Путін перші тижні розповсюджував: "Зараз ми тут всіх зачистимо, денацифікуємо, демілітаризуємо". Результат зворотній. Рівень мілітаризації України зараз виріс в рази. Україна просто вся об’єдналася як нація навколо ідеї захисту своєї нації, свого народу, своїх людей, своєї ідентичності. Всі згуртувалися. І зараз люди хочуть довести справу до кінця", - розповів він.

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"Нам потрібно розуміти, що ми можемо зробити. Зокрема, на Донбасі йдуть бої. Противник намагається просунутись, але просування там, якщо є, то можливо якісь метри. На більшості ділянок ці атаки відбиваються з величезними втратами для росіян. Просунутись не можуть. Пробитися Росія не може. Вогневий бій триває, але прориву немає. Єдине місце, де противник дійсно має повну перевагу і де ситуація критична – це Маріуполь", - констатував Бутусов.