Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли с крылатыми ракетами на борту, - СМИ. ФОТОрепортаж

В Севастопольской бухте находится минимальное количество кораблей Черноморского флота России, а все корабли-носители крылатых ракет типа "Калибр" вышли в море.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Так, у Куриной пристани между бухтами Инженерная и Докова пришвартованы три корабля. Первые два слева направо – это малые ракетные корабли на воздушной подушке проекта 1239 "Сывуч". В составе Черноморского флота два таких корабля – "Бора" (бортовый номер 615) и "Самум" (616).

Третий слева – это сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник". В составе Черноморского флота два таких корабля – "Пытливый" (868) и "Ладный" (861).

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Крайним справа пришвартованный "Славутич" – украинский средний разведывательный корабль, корабль управления. Он был захвачен Россией в "Славутиче" U510 закрашен уже несколько лет.

У причала в Сухарной бухте стоят два корабля. Ближний из них – малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Вышний Волочек" (бортовый номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600). Окрас МРК в Сухарной бухте – нижняя часть корма черная – соответствует МРК "Вышний Волочек" и МРК "Орехово-Зуево".

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Дальний корабль в Сухарной бухте – средний разведывательный корабль (судно связи) проекта 18280 типа "Юрий Иванов". В составе Черноморского флота России один такой корабль – "Иван Хурс".

В Южной бухте у Минной стены пришвартован ряд кораблей. Ближний из них – это большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них – БДК "Саратов", по данным ВСУ, был уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска. Два других – "Орск" (бортовый номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

Следующие два – это большие десантные корабли проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151). В настоящее время два из них находятся на ремонте в 13 судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-бухте. Также у Минной стенки пришвартован один из сторожевых кораблей проекта 1135 г. "Буревестник".

Килен-бухта, Сухарна, Инженерная, Доковая и Южная бухты являются ответвлениями большой Севастопольской бухты.

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Таким образом, в море сейчас находятся следующие носители крылатых ракет типа "Калибр": все три фрегата проекта 11356Р "Буревестник" - "Адмирал Григорьевич" (494), "Адмирал Эссен" (490) и "Адмирал Макаров" (499); три МРК проекта 21631 "Буян-М".

На главной базе Черноморского флота России в Севастополе остаются два корабля-носителя "калибров": один МРК проекта 21631 "Буян-М" и средний разведывательный корабль "Иван Хурс".

Украинское командование 19 мая сообщало, что из-за шторма в Черном море российские военные корабли вынуждены скрываться вблизи Крыма.