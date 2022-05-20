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Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли с крылатыми ракетами на борту, - СМИ. ФОТОрепортаж

В Севастопольской бухте находится минимальное количество кораблей Черноморского флота России, а все корабли-носители крылатых ракет типа "Калибр" вышли в море.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Так, у Куриной пристани между бухтами Инженерная и Докова пришвартованы три корабля. Первые два слева направо – это малые ракетные корабли на воздушной подушке проекта 1239 "Сывуч". В составе Черноморского флота два таких корабля – "Бора" (бортовый номер 615) и "Самум" (616).

Третий слева – это сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник". В составе Черноморского флота два таких корабля – "Пытливый" (868) и "Ладный" (861).

Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли с крылатыми ракетами на борту, - СМИ 01

Читайте: На боевых российских кораблях в Черном море – более 30 ракет "Калибр", - ОК "Південь"

Крайним справа пришвартованный "Славутич" – украинский средний разведывательный корабль, корабль управления. Он был захвачен Россией в "Славутиче" U510 закрашен уже несколько лет.

У причала в Сухарной бухте стоят два корабля. Ближний из них – малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Вышний Волочек" (бортовый номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600). Окрас МРК в Сухарной бухте – нижняя часть корма черная – соответствует МРК "Вышний Волочек" и МРК "Орехово-Зуево".

Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли с крылатыми ракетами на борту, - СМИ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятность высадки на юге вражеского десанта сохраняется, - ОК "Південь"

Дальний корабль в Сухарной бухте – средний разведывательный корабль (судно связи) проекта 18280 типа "Юрий Иванов". В составе Черноморского флота России один такой корабль – "Иван Хурс".

В Южной бухте у Минной стены пришвартован ряд кораблей. Ближний из них – это большой десантный корабль проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них – БДК "Саратов", по данным ВСУ, был уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска. Два других – "Орск" (бортовый номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

Следующие два – это большие десантные корабли проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151). В настоящее время два из них находятся на ремонте в 13 судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-бухте. Также у Минной стенки пришвартован один из сторожевых кораблей проекта 1135 г. "Буревестник".

Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли с крылатыми ракетами на борту, - СМИ 03

Килен-бухта, Сухарна, Инженерная, Доковая и Южная бухты являются ответвлениями большой Севастопольской бухты.

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Таким образом, в море сейчас находятся следующие носители крылатых ракет типа "Калибр": все три фрегата проекта 11356Р "Буревестник" - "Адмирал Григорьевич" (494), "Адмирал Эссен" (490) и "Адмирал Макаров" (499); три МРК проекта 21631 "Буян-М".

На главной базе Черноморского флота России в Севастополе остаются два корабля-носителя "калибров": один МРК проекта 21631 "Буян-М" и средний разведывательный корабль "Иван Хурс".

Украинское командование 19 мая сообщало, что из-за шторма в Черном море российские военные корабли вынуждены скрываться вблизи Крыма.

корабль (2041) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+25
саме час втарабанити і одним махом пустити до мацкви..от краби то зрадіють
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20.05.2022 14:48
+21
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20.05.2022 14:53
+17
Внутренний мир душевнобольных настолько сложен, что его не могут понять адекватные люди.
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20.05.2022 14:53
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саме час втарабанити і одним махом пустити до мацкви..от краби то зрадіють
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20.05.2022 14:48 Ответить
Чим?
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20.05.2022 15:23 Ответить
Словения передала недавно С-300, пусть ими и сбивают..
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20.05.2022 15:44 Ответить
нам же дали кучу гарпунов?? мы их солить собрались??
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20.05.2022 20:08 Ответить
Так надо топить...
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20.05.2022 14:49 Ответить
Так треба топити. Хто проти???
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20.05.2022 14:51 Ответить
абрамявічюси, уруські, президент володимир позвільняв ради вас усіх свинарчуків:
- де нептуни?
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20.05.2022 15:19 Ответить
А шо це значить? Бздять, чи готуються пуляти?
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20.05.2022 14:50 Ответить
Внутренний мир душевнобольных настолько сложен, что его не могут понять адекватные люди.
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20.05.2022 14:53 Ответить
шторм закончился..
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20.05.2022 15:00 Ответить
Шторм. Може бути космічним, повітряним, морським. електроннім і т.д. Ві, що мали на увазі?
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20.05.2022 15:22 Ответить
Майже. Не знаю. А як обмsн між США, все тайна.
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20.05.2022 14:50 Ответить
"Адмирал Макаров" - все-таки выплыл.
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20.05.2022 14:50 Ответить
Ага. Так як в піратів з сердцем в рюкзаку.
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20.05.2022 15:20 Ответить
На откалибровку Нептунами и Байрактарами выдвинулись? Или может для проведения следственного эксперимента "Почему утонула Москва?"
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20.05.2022 14:51 Ответить
Пс, русня, Степан Бандера зараз на о.Зміїному.
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20.05.2022 14:51 Ответить
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20.05.2022 14:53 Ответить
"Оснащенная ракетами «Калибр» подлодка «Алроса» после модернизации возвращается в состав Черноморского флота."

це перша з "варшавянок", провела більше часу в ремонті, аніж у морі

висока імовірність виникнення нештатних ситуацій, бггг
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20.05.2022 14:54 Ответить
Це не варшавянка, це - палтус. ВПЧ старенький, але модернізований.
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21.05.2022 02:15 Ответить
На моє переконання будуть бити по полігонах, де готується резерв ЗСУ, а також по жд, щоб загальмувати підкреплення, пересування на схід і на південь ЗСУ. Але цим кацапи не зупинять свою смерть, Україна з кожним днем нарощує свою міць і знищить орду на своїй території, а потім одним махом доб'є це лайно на московії. А світові лідери заберуть ядерну палицю в обмін на продукти для решти дикої орди, що залишиться у своїх нових кордонах після розпаду.
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20.05.2022 14:56 Ответить
говорили если москву потопить остальные корыта и месяц не проживут .... ну и где?
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20.05.2022 14:56 Ответить
Хто таке казав?
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20.05.2022 15:09 Ответить
Дід Панас.
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20.05.2022 15:24 Ответить
Конкретно задрали! Крабы давно не кормлены, заждались! Добро пожаловать на дно!
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20.05.2022 14:58 Ответить
ну вот нах нам эта новость шо там параша вывела та и ещё и с картинками , больше интересует шо мы "вывели" и сколько кораблей пошли кормить бычка ...
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20.05.2022 14:58 Ответить
Что то не видно работы Гарпунов и остальных морских подарков от партнеров (Нептуны которые были по Москве не в счет). Может пора открывать счет?
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20.05.2022 14:58 Ответить
Чекайєм, доставка ж американської зброї за 1 день.
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20.05.2022 15:17 Ответить
Анонсовано було багато чого.На тому й затихло.Мабуть і правильно. За результатом маємо здогадатись-надійшло,чи ні.
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20.05.2022 16:09 Ответить
ось і повітряна тривога майже на всій території України.
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20.05.2022 14:59 Ответить
Корита рашистських "кінжалів" мабуть таки "загарпунять" в Чорному морі.?
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20.05.2022 15:08 Ответить
цікаво,тут партизанка могла б спрацювати?
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20.05.2022 15:08 Ответить
Davno pora. Krabi i bichki uzhe stuchitsja v dverj i jestj prosit.
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20.05.2022 15:44 Ответить
Значить знову буде масований ракетний удар по нашим базам, складам, залізниці. Сподіваюся що наші військові готові.
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20.05.2022 15:47 Ответить
Ещё одна версия: может, х*йло подох? - потому и вывели, от греха подальше...
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20.05.2022 15:56 Ответить
Моя мечта - горящий рейд и порт Севастополя. Надеюсь все мы доживем и увидим зарево пожара и рвущиеся боекомплекты на рашистских лоханках
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20.05.2022 16:01 Ответить
Поки тільки надія...
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20.05.2022 16:12 Ответить
и разрушенный крымский мост....
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20.05.2022 20:09 Ответить
а потом после возврата Крыма этот металлолом поднимать со дна бухты запаришься - лучше резать на плаву ..
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20.05.2022 20:12 Ответить
Для чого тягнути¿...
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20.05.2022 16:11 Ответить
Мені цікаво одне : на якій вдстані пострілу "Нептуна" вони базуються* Думаю - сидять за межами 300 кілометрової зони Рипнуться ближче - отримають в "бочину" І як вони думають "висаджувать десант"? Якщо "нептун" як в"юн "шастає по "ничках"?!!! А там "на підході" ізраїльські ракети які "випросив" Лавров і американські!
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20.05.2022 16:25 Ответить
Самогубці якісь...
Там Одеса вже отримала подарунки від дяді Борі з Лондона?
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20.05.2022 16:43 Ответить
На о.Змеиный они поставили мощное ПВО - вот и вышли не боясь. Будут ли наши их кошмарить на острове - вопрос.
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20.05.2022 16:47 Ответить
Баї не бояться Торів.
А як ППО може збити Нептун, якщо той може летіти в 10-15 м над водою?
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20.05.2022 16:52 Ответить
Випускайте кракена !
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20.05.2022 17:02 Ответить
все пропьем, но флот не опозорим.....
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20.05.2022 17:12 Ответить
У них корабель щ назвою "Азов"???
Чого це його не "денацифікували?..
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20.05.2022 17:42 Ответить
Просто мое соображение Кислица в ООН-е и Кулеба почему-то не обращают внимание на тот факт что страны востока и африки не голосуют в ООН-е по вопросам Украины усматривая в том, Расизм.... Хм. Интересно если передать им ООН-у) вопрос деблокировки портов Украины любыми средствами (иначе им-же и грозит голод)....? Как думаете? Как оно сработает? Гутиереш то обещал...
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20.05.2022 17:46 Ответить
Закидаємо ці кораблі асфальтом з великого крадівництва. Для чого нам дороги коли бензину не має?
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20.05.2022 18:49 Ответить
 
 