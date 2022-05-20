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Росія вивела із окупованого Севастополя у Чорне море майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Наразі у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу "Калібр" вийшли у море.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

Так, біля Куриної пристані між бухтами Інженерна та Докова пришвартовані три кораблі. Перші два зліва направо – це малі ракетні кораблі на повітряній подушці проєкту 1239 "Сивуч". У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – "Бора" (бортовий номер 615) та "Самум" (616).

Третій ліворуч – це сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревестник". У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – "Пытливый" (868) і "Ладный" (861).

Росія вивела із окупованого Севастополя у Чорне море майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту, - ЗМІ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ доукомплектовує членами екіпажів кораблів 810-у окрему бригаду морської піхоти ЧФ РФ через значні втрати в Україні, - Генштаб ЗСУ

Крайнім праворуч пришвартований "Славутич" – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Він був захоплений Росією у "Славутича" U510 зафарбовано вже кілька років.

Біля причалу в Сухарній бухті стоять два кораблі. Ближній із них – малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Вышний Волочек" (бортовий номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600). Забарвлення МРК у Сухарній бухті – нижня частина корми чорна – відповідає МРК "Вышний Волочек" і МРК "Орехово-Зуево".

Росія вивела із окупованого Севастополя у Чорне море майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту, - ЗМІ 02

Також читайте: Судно тилового забезпечення ЧФ РФ "Всеволод Бобров", про пожежу на якому через дії ЗСУ повідомляла Одеська ОВА, прибуло до Севастополя. ФОТО

Дальній корабель у Сухарній бухті – середній розвідувальний корабель (судно зв'язку) проєкту 18280 типу "Юрий Иванов". У складі Чорноморського флоту Росії один такий корабель – "Иван Хурс".

У Південній бухті біля Мінної стіни пришвартовано низку кораблів. Ближній із них – це великий десантний корабель проєкту 1171 "Тапир". У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – БДК "Саратов", за даними ЗСУ, було знищено українською ракетою в порту Бердянська. Два інші – "Орск" (бортовий номер 148) і "Николай Фильченков" (152).

Наступні два – це великі десантні кораблі проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151). Наразі два з них перебувають на ремонті у 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті. Також біля Мінної стінки пришвартований один зі сторожових кораблів проєкту 1135 "Буревестник".

Росія вивела із окупованого Севастополя у Чорне море майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту, - ЗМІ 03

Кілен-бухта, Сухарна, Інженерна, Докова та Південна бухти є відгалуженнями великої Севастопольської бухти.

Читайте також: Росіяни тримають у Чорному морі 7 великих десантних і 4 ракетні кораблі, - ОК "Південь"

Таким чином, у морі зараз перебувають наступні носії крилатих ракет типу "Калибр": усі три фрегати проєкту 11356Р "Буревестник" – "Адмирал Григорович" (494), "Адмирал Эссен" (490) и "Адмирал Макаров" (499); три МРК проєкту 21631 "Буян-М".

На головній базі Чорноморського флоту Росії в Севастополі залишаються два кораблі-носії "калібрів": один МРК проєкту 21631 "Буян-М" та середній розвідувальний корабель "Иван Хурс".

Українське командування 19 травня повідомляло, що через шторм у Чорному морі російські військові кораблі змушені ховатися поблизу Криму.

Автор: 

корабель (1612) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+25
саме час втарабанити і одним махом пустити до мацкви..от краби то зрадіють
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20.05.2022 14:48
+21
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20.05.2022 14:53
+17
Внутренний мир душевнобольных настолько сложен, что его не могут понять адекватные люди.
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20.05.2022 14:53
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саме час втарабанити і одним махом пустити до мацкви..от краби то зрадіють
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20.05.2022 14:48 Відповісти
Чим?
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20.05.2022 15:23 Відповісти
Словения передала недавно С-300, пусть ими и сбивают..
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20.05.2022 15:44 Відповісти
нам же дали кучу гарпунов?? мы их солить собрались??
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20.05.2022 20:08 Відповісти
Так надо топить...
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20.05.2022 14:49 Відповісти
Так треба топити. Хто проти???
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20.05.2022 14:51 Відповісти
абрамявічюси, уруські, президент володимир позвільняв ради вас усіх свинарчуків:
- де нептуни?
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20.05.2022 15:19 Відповісти
А шо це значить? Бздять, чи готуються пуляти?
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20.05.2022 14:50 Відповісти
Внутренний мир душевнобольных настолько сложен, что его не могут понять адекватные люди.
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20.05.2022 14:53 Відповісти
шторм закончился..
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20.05.2022 15:00 Відповісти
Шторм. Може бути космічним, повітряним, морським. електроннім і т.д. Ві, що мали на увазі?
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20.05.2022 15:22 Відповісти
Майже. Не знаю. А як обмsн між США, все тайна.
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20.05.2022 14:50 Відповісти
"Адмирал Макаров" - все-таки выплыл.
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20.05.2022 14:50 Відповісти
Ага. Так як в піратів з сердцем в рюкзаку.
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20.05.2022 15:20 Відповісти
На откалибровку Нептунами и Байрактарами выдвинулись? Или может для проведения следственного эксперимента "Почему утонула Москва?"
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20.05.2022 14:51 Відповісти
Пс, русня, Степан Бандера зараз на о.Зміїному.
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20.05.2022 14:51 Відповісти
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20.05.2022 14:53 Відповісти
"Оснащенная ракетами «Калибр» подлодка «Алроса» после модернизации возвращается в состав Черноморского флота."

це перша з "варшавянок", провела більше часу в ремонті, аніж у морі

висока імовірність виникнення нештатних ситуацій, бггг
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20.05.2022 14:54 Відповісти
Це не варшавянка, це - палтус. ВПЧ старенький, але модернізований.
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21.05.2022 02:15 Відповісти
На моє переконання будуть бити по полігонах, де готується резерв ЗСУ, а також по жд, щоб загальмувати підкреплення, пересування на схід і на південь ЗСУ. Але цим кацапи не зупинять свою смерть, Україна з кожним днем нарощує свою міць і знищить орду на своїй території, а потім одним махом доб'є це лайно на московії. А світові лідери заберуть ядерну палицю в обмін на продукти для решти дикої орди, що залишиться у своїх нових кордонах після розпаду.
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20.05.2022 14:56 Відповісти
говорили если москву потопить остальные корыта и месяц не проживут .... ну и где?
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20.05.2022 14:56 Відповісти
Хто таке казав?
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20.05.2022 15:09 Відповісти
Дід Панас.
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20.05.2022 15:24 Відповісти
Конкретно задрали! Крабы давно не кормлены, заждались! Добро пожаловать на дно!
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20.05.2022 14:58 Відповісти
ну вот нах нам эта новость шо там параша вывела та и ещё и с картинками , больше интересует шо мы "вывели" и сколько кораблей пошли кормить бычка ...
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20.05.2022 14:58 Відповісти
Что то не видно работы Гарпунов и остальных морских подарков от партнеров (Нептуны которые были по Москве не в счет). Может пора открывать счет?
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20.05.2022 14:58 Відповісти
Чекайєм, доставка ж американської зброї за 1 день.
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20.05.2022 15:17 Відповісти
Анонсовано було багато чого.На тому й затихло.Мабуть і правильно. За результатом маємо здогадатись-надійшло,чи ні.
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20.05.2022 16:09 Відповісти
ось і повітряна тривога майже на всій території України.
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20.05.2022 14:59 Відповісти
Корита рашистських "кінжалів" мабуть таки "загарпунять" в Чорному морі.?
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20.05.2022 15:08 Відповісти
цікаво,тут партизанка могла б спрацювати?
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20.05.2022 15:08 Відповісти
Davno pora. Krabi i bichki uzhe stuchitsja v dverj i jestj prosit.
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20.05.2022 15:44 Відповісти
Значить знову буде масований ракетний удар по нашим базам, складам, залізниці. Сподіваюся що наші військові готові.
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20.05.2022 15:47 Відповісти
Ещё одна версия: может, х*йло подох? - потому и вывели, от греха подальше...
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20.05.2022 15:56 Відповісти
Моя мечта - горящий рейд и порт Севастополя. Надеюсь все мы доживем и увидим зарево пожара и рвущиеся боекомплекты на рашистских лоханках
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20.05.2022 16:01 Відповісти
Поки тільки надія...
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20.05.2022 16:12 Відповісти
и разрушенный крымский мост....
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20.05.2022 20:09 Відповісти
а потом после возврата Крыма этот металлолом поднимать со дна бухты запаришься - лучше резать на плаву ..
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20.05.2022 20:12 Відповісти
Для чого тягнути¿...
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20.05.2022 16:11 Відповісти
Мені цікаво одне : на якій вдстані пострілу "Нептуна" вони базуються* Думаю - сидять за межами 300 кілометрової зони Рипнуться ближче - отримають в "бочину" І як вони думають "висаджувать десант"? Якщо "нептун" як в"юн "шастає по "ничках"?!!! А там "на підході" ізраїльські ракети які "випросив" Лавров і американські!
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20.05.2022 16:25 Відповісти
Самогубці якісь...
Там Одеса вже отримала подарунки від дяді Борі з Лондона?
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20.05.2022 16:43 Відповісти
На о.Змеиный они поставили мощное ПВО - вот и вышли не боясь. Будут ли наши их кошмарить на острове - вопрос.
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20.05.2022 16:47 Відповісти
Баї не бояться Торів.
А як ППО може збити Нептун, якщо той може летіти в 10-15 м над водою?
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20.05.2022 16:52 Відповісти
Випускайте кракена !
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20.05.2022 17:02 Відповісти
все пропьем, но флот не опозорим.....
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20.05.2022 17:12 Відповісти
У них корабель щ назвою "Азов"???
Чого це його не "денацифікували?..
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20.05.2022 17:42 Відповісти
Просто мое соображение Кислица в ООН-е и Кулеба почему-то не обращают внимание на тот факт что страны востока и африки не голосуют в ООН-е по вопросам Украины усматривая в том, Расизм.... Хм. Интересно если передать им ООН-у) вопрос деблокировки портов Украины любыми средствами (иначе им-же и грозит голод)....? Как думаете? Как оно сработает? Гутиереш то обещал...
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20.05.2022 17:46 Відповісти
Закидаємо ці кораблі асфальтом з великого крадівництва. Для чого нам дороги коли бензину не має?
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20.05.2022 18:49 Відповісти
 
 