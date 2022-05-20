Росія вивела із окупованого Севастополя у Чорне море майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Наразі у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу "Калібр" вийшли у море.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

Так, біля Куриної пристані між бухтами Інженерна та Докова пришвартовані три кораблі. Перші два зліва направо – це малі ракетні кораблі на повітряній подушці проєкту 1239 "Сивуч". У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – "Бора" (бортовий номер 615) та "Самум" (616).

Третій ліворуч – це сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревестник". У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – "Пытливый" (868) і "Ладный" (861).

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Крайнім праворуч пришвартований "Славутич" – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Він був захоплений Росією у "Славутича" U510 зафарбовано вже кілька років.

Біля причалу в Сухарній бухті стоять два кораблі. Ближній із них – малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Вышний Волочек" (бортовий номер 609), "Орехово-Зуево" (626), "Ингушетия" (630) и "Грайворон" (600). Забарвлення МРК у Сухарній бухті – нижня частина корми чорна – відповідає МРК "Вышний Волочек" і МРК "Орехово-Зуево".

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Дальній корабель у Сухарній бухті – середній розвідувальний корабель (судно зв'язку) проєкту 18280 типу "Юрий Иванов". У складі Чорноморського флоту Росії один такий корабель – "Иван Хурс".

У Південній бухті біля Мінної стіни пришвартовано низку кораблів. Ближній із них – це великий десантний корабель проєкту 1171 "Тапир". У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – БДК "Саратов", за даними ЗСУ, було знищено українською ракетою в порту Бердянська. Два інші – "Орск" (бортовий номер 148) і "Николай Фильченков" (152).

Наступні два – це великі десантні кораблі проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151). Наразі два з них перебувають на ремонті у 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті. Також біля Мінної стінки пришвартований один зі сторожових кораблів проєкту 1135 "Буревестник".

Кілен-бухта, Сухарна, Інженерна, Докова та Південна бухти є відгалуженнями великої Севастопольської бухти.

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Таким чином, у морі зараз перебувають наступні носії крилатих ракет типу "Калибр": усі три фрегати проєкту 11356Р "Буревестник" – "Адмирал Григорович" (494), "Адмирал Эссен" (490) и "Адмирал Макаров" (499); три МРК проєкту 21631 "Буян-М".

На головній базі Чорноморського флоту Росії в Севастополі залишаються два кораблі-носії "калібрів": один МРК проєкту 21631 "Буян-М" та середній розвідувальний корабель "Иван Хурс".

Українське командування 19 травня повідомляло, що через шторм у Чорному морі російські військові кораблі змушені ховатися поблизу Криму.