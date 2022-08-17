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Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало. ВИДЕО+ФОТО

В конце июня 2022 г. полиция Вены организовала семинар, посвященный Украине, который провели российские пропагандисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем расследовании на Детектор Медіа пишет медиаэксперт и экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

О мероприятии стало широко известно, когда сами россияне похвастались своими успехами в продвижении псевдоисторического бреда в среде офицеров австрийской полиции и даже выставили видео, которое это доказывало.

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Когда в австрийских медиа разразился скандал, а представители австрийского депутатского корпуса направили соответствующие официальные запросы относительно того, что это было и за чей счет проводилось, российская организация удалила свое видео, однако его удалось вовремя заархивировать, и теперь оно доступно по ссылке.

Организатором мероприятия был "Координационный совет организаций российских соотечественников в Австрии" (КСОРС), который и опубликовал некоторые материалы этого семинара на своей фейсбук-странице. Однако впоследствии администраторы страницы отредактировали собственные сообщения. Впрочем, в истории редактирования можно увидеть, что было написано с самого начала.

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Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало 01

На видео, опубликованном на фейсбук-странице, можно было услышать тезисы, которыми оправдывают войну против Украины. Кроме венского слависта Алоиза Волдана, приглашенного непосредственно полицией, на семинаре выступали по меньшей мере три эксперта, приглашенных "Координационным советом организации российских соотечественников".

3 августа в официальном твиттер-аккаунте главное управление полиции Вены опубликовало объяснение, в котором стало на защиту участия российских пропагандистов в семинаре. Полиция объяснила, что на протяжении лет проводит обучающие семинары под названием "Безопасность и полиция" с целью, среди прочего, передачи базовых знаний о войнах и причинах миграции. Эти знания предназначены для того, чтобы полицейские лучше проводили контакты с заинтересованными людьми. В прошлом такие мероприятия проводились в отношении Ирака, Сирии и Афганистана.

Одним из установленных соорганизаторов мероприятия является Дмитрий Ерохин, руководитель КСОРС в Австрии и организатор маршей "Бессмертный полк". Он уже становился фигурантом публикаций о столкновении с украинским сообществом в Австрии. На видео видно, как он все время сидит у спикеров и контролирует процесс.

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Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало 02

Дмитрий Ерохин приближен к послу России в Австрии Дмитрию Любинскому, а значит, мероприятие в венской полиции проводили, по крайней мере, при молчаливой поддержке посольства.

Александра Соболева, руководитель совета российских соотечественников в Австрии, 17 января выставила на своей фейсбук-странице совместное фото с Ерохиным и Любченко.

Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало 03

До Ерохина КСОРС в Вене руководила Ирина Мучкина, которая одновременно является редактором русскоязычного онлайн-издания "Новый венский журнал". На архивной странице руководящего состава КСОРС в Вене указано, что именно Мучкина является главой КСОРС, координирует его работу, отвечает за связи с посольством, российскими государственными и региональными структурами, работающими с соотечественниками. Мучкину также называют владелицей медиагруппы "Мир", издающей "Новый венский журнал". Так же Мучкина указана руководительницей КСОРС и на сайте Всемирного координационного совета российских соотечественников, живущих за границей.

Таким образом, КСОРС является частью огромного механизма продвижения российской пропаганды за границей. Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКСРС) является исполнительным органом Всемирного конгресса российских соотечественников, частично финансируемым Фондом поддержки и защиты прав соотечественников. В свою очередь, Фонд является проектом "Института русского зарубежья", который частично финансируется бюджетом России и фондом "Русский мир".

Кроме других учреждений, в Австрии работает еще и "Русский центр науки и культуры" под управлением Дмитрия Александровича Соколова, бывшего сотрудника администрации президента России. Иными словами, продвижением российской пропаганды в Вене, ключевом европейском центре для многих международных организаций (таких как ОБСЕ и МАГАТЭ), занимается целая армия, хорошо оплачиваемая и разветвленная.

Также удалось установить одну женщину спикера, которая говорила об исторических аспектах "несуществования Украины".

Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало 04

Это бывшая депутат Луганского городского совета Елена Федченко (в девичестве Шевчук) 2 ноября 1961 года рождения, родившаяся в Каменско-Шахтинском (Ростовской области), в 1981 году окончила Каменский педагогический колледж, а в 1988 году - исторический факультет Южного федерального университета, после чего, вероятно, выйдя замуж, переехала в Луганск.

Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало 05

Переезд получился достаточно успешным, поскольку в Луганске демократия, несмотря ни на что, существовала, в отличие от Каменска-Шахтинского, который был в 50 километрах от Луганска, но на другой планете. И благодаря демократии Елена Федченко стала депутатом Луганского городского совета от Партии регионов.

Большая часть большой семьи Федченко живет в России. Однако и в оккупированном Луганске остались родственники. Зимой 2013-2014 годов она сопротивлялась Революции достоинства. На ютубе можно найти видео, как Федченко 21 февраля 2014 зачитывает резолюцию митинга в поддержку Виктора Януковича и продвигает "георгиевскую ленту", угрожая войной.

А в конце марта 2014 года от имени фракции Партии регионов в Луганском городском совете, благодаря той же демократии, проводила митинг под стенами Луганской ОГА, протестуя против отключения российских пропагандистских телеканалов, распространявших межнациональную и межэтническую рознь.

Однако вскоре Елене с мужем Алексеем и дочерью Марией пришлось покинуть Луганск. Вместо того, чтобы возвращаться в родную Россию, семья переехала в австрийскую Вену, на "загнивающий Запад". Там она, например, активно участвовала в работе пропагандистской организации "Комитет за мир на Украине", которую щедро финансировал тот же фонд "Русский мир" и которую в 2015 году возглавил австрийский политик Альфред Альмедер.

В рамках работы организации Федченко занималась пропагандой, рассказывая правду о ситуации на Донбассе. Очень вероятно, что для выступления перед офицерами австрийской полиции Федченко использовала ту же презентацию, под которую раньше рассказывала свою "правду". В частности, на одном из слайдов, которые Елена Федченко демонстрирует аудитории австрийских полицейских, иллюстрируются ее слова о смерти детей в конфликте, который действительно разрешила Россия в 2014 году. При горячей поддержке Партии регионов, депутатом которой Федченко была.

Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало 06

Федченко рассказывает о смерти детей в Донбассе, но иллюстрирует это двумя постановочными фотографиями. StopFake еще в мае 2014 писал, что фотография девушки, сидящей рядом с телом своей матери, была сделана на съемках фильма "Брестская крепость".

Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало 07

А позже также писала о фото маленького мальчика, съемка которого была также специальной художественной постановкой.

Российская пропаганда в Австрии. Как руководству австрийской полиции рассказывали, что Украины не существовало 08

Таким образом, российская пропагандистка Елена Федченко, показывая австрийским полицейским фейковые фото, нивелируя страшную трагедию Украины, потерявшей сотни детских жизней на Донбассе, в Мариуполе, Виннице и Одессе. Все эти смерти повлекла за собой Россия, которую Елена Федченко так упорно защищает перед австрийскими полицейскими.

Остается только надеяться, что информация об этих дешевых манипуляциях дойдет до руководства австрийской полиции, которое больше никогда не будет сотрудничать с российскими пропагандистами, поддерживая тем самым агрессивную войну России, развязанную против всей Европы и против Австрии в том числе.

Потому что если руководители австрийской полиции не осознают этого, им светит судьба бывшего министерства иностранных дел Австрии, которая сейчас только и делает, что жалуется, как ее перестали любить и называют "российской проституткой".

Австрия (823) пропаганда (3700) россия (96280)


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Топ комментарии
+39
Кароче надо массово отправлять "российских соотечественников" из ЕС и США с Канадой домой, на хаус, в Саратов, Пензу, Воркуту. Иначе толку не будет и срать в наивные ушки они продолжат и дальше. Кстати полиции в Австрии заняться нечем, как на "лекции" ходить?
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17.08.2022 11:58 Ответить
+28
и вопрос к нашему МИДу... а что про Украину в Австрии рассказывают украинцы??? какие официальные семинары в государственных учреждениях проводят проукраинские лекторы???
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17.08.2022 11:58 Ответить
+17
ганьба поліції Австрії...як свинособак впустили у відділок? а поліціїї немає що робити а слухають таку маячню
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17.08.2022 12:00 Ответить
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"Чим грандіозніше брехня, тим легше їй готові повірити"
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17.08.2022 11:57 Ответить
меня напрягает иное РОССИЯНЕ А КАК ПОСМОТРИШЬ НА ФОТОГРАФИИ "!РОССИЯН"??? ПРОЖИВАЮЩИХ В АВСТРИИ..то видишь на них профиль и анфас.... ОДНИ САРЫ ИЗИ ФИМЫ СРУЛИ.... НЕ ЛЯ Я УСТАЮ ОТ МНОЖЕСТВА ПРЕОБРАЖЕНИЙ "МАЛАНСКИХ" УБЛЮДКОВ....
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17.08.2022 12:20 Ответить
интересно а что мешало (**НАВЕРНОЕ БАБЛО С 6 НУЛЯМИ)??!! ПРОСТИТУТКАМ ИЗ ПОЛИЦИИ МВД АВСТРИИ... ОНИ ВЫ***ЛЯДКИ ЗАБЫЛИ ЧТО ГИТЛЕР ИХНИЙ АВСТРИЙСКИЙ ВЫРОДОК К СЛОВУ СКАЗАТЬ НАВЕРНОЕ В МВД АВСТРИИ ОБ ЭТОМ И НЕ ЗНАЮТ.... ТАК ВОТ ПОЧЕМУ ОБ УКРАИНЕ ГОВОРИЛИ БЕЗ УКРАИНЦЕВ МВД УКРАИНЫ ОБЩЕСТВА УКРАИНЦЕВ В АВСТРИИ ПОСЛА УКРАИНЫ В АВСТРИИ??????
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17.08.2022 12:32 Ответить
В ведь МАМА некоего ПУТИНА то по происхождению маланка. И её сынок ВОВА ПУТИН по малански чистокровный маланец. Ну тавагищ Каламойский докажите обгатное что наш Зеля и Вова Путин не маланцы
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17.08.2022 12:45 Ответить
Кароче надо массово отправлять "российских соотечественников" из ЕС и США с Канадой домой, на хаус, в Саратов, Пензу, Воркуту. Иначе толку не будет и срать в наивные ушки они продолжат и дальше. Кстати полиции в Австрии заняться нечем, как на "лекции" ходить?
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17.08.2022 11:58 Ответить
Там все просто, обильное, и многолетнее финансирование парашей муниципальных и прочих проектов в Австрии делает чудеса...
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17.08.2022 12:02 Ответить
Цього недостатньо. В першу чергу треба відправляти російських соотєчествєнніков додому з України. А усіх окупантомовних, по типу тебе, позбавляти громадянства, як це зробили наприклад в Естонії. Також треба приймати закони про заборону всього російського в Україні. Доречі закон про заборону російських книжок Зеленський так і не підписав хоча Рада проголосувала. Так от треба приймати такі закони і такі норми поведінки в українському суспільстві, шоб такі от російськомовні нє соотєчіствєннікі самі ж хотіли виїхати з України.
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17.08.2022 12:19 Ответить
и вопрос к нашему МИДу... а что про Украину в Австрии рассказывают украинцы??? какие официальные семинары в государственных учреждениях проводят проукраинские лекторы???
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17.08.2022 11:58 Ответить
Вот, вот. Не просто, что рассказывают, а и как отреагировали: на сайте посольства, в фейсбуке и т.д.? Это в том числе их работа. Они же работают за наши деньги!
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17.08.2022 12:46 Ответить
тимчасом

https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/?hc_ref=ARTPVITC7gU6cwvAhopKYYCtVSy4phTfBxtXi_tv3TC3ga2CKEDYDsxzARSTXSXn8r0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpaBPYXeoft-MQfs_0RjWE3nNjwlELok9XTXicTmimZmg1bNIPIU-7WZUWEmmvgeb7_XPXacn8S_doK1KSZ92cepKJCXAkB4VdyDpPxuCLFUSoS82C6bfMWu8o-ymMnjjLtsG_qRp_e8K48Yhh-***********************************-c6X8f2MzZsOTJUGv0GPJKdi6zsvWhPJTJdjhXNi_--MsTRcuoBBmAbCfB8_bQNKqnxuCae8OpqEKXIrXMmKg4WB-UafMCxf_-9-6D6PqHiJxWIyg3NmvF1eTTZVsQ&__tn__=kC-R Довженко-Центр : Dovzhenko Centre
https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/photos/a.202232086531382/5779796888774846/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBpaBPYXeoft-MQfs_0RjWE3nNjwlELok9XTXicTmimZmg1bNIPIU-7WZUWEmmvgeb7_XPXacn8S_doK1KSZ92cepKJCXAkB4VdyDpPxuCLFUSoS82C6bfMWu8o-ymMnjjLtsG_qRp_e8K48Yhh-***********************************-c6X8f2MzZsOTJUGv0GPJKdi6zsvWhPJTJdjhXNi_--MsTRcuoBBmAbCfB8_bQNKqnxuCae8OpqEKXIrXMmKg4WB-UafMCxf_-9-6D6PqHiJxWIyg3NmvF1eTTZVsQ&__tn__=-R 1 ч. ·


ДЕРЖКІНО ЛІКВІДОВУЄ ДОВЖЕНКО-ЦЕНТР

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Згідно з наказом Держкіно всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі "Науковий центр кінематографії України", основним видом діяльності котрої за даними ЄДРПОУ є "вища освіта". Зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство "Українська анімаційна студія", до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Співробітників Центру має бути повідомлено про можливе звільнення.

Таким чином відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто "сплячій" установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.

У наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції Довженко-Центру, котрі є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

Ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обгрунтувало таке своє рішення.

Не врахувавши пропозиції Довженко-Центру щодо подальшої діяльності та не розробивши стратегічний план його розвитку, як того вимагає розпорядження Кабінету Міністрів України № 91-р від 26.01.2022, Держкіно вирішило розділити цілісну колекцію Довженко-Центру, що формувалась з 1960-х років, між різними структурами.

Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи - величезний удар по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів.

Довженко-Центр - найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10000 найменувань (більше 60 000 одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF).

Колекція Довженко-Центру за значенням та обсягом дорівнює колекціям Національного художнього музею України, Музею Ханенків, Музею історії України, Бібліотеки імені Вернадського і є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Для збереження, розвитку і популяризації кіномистецтва в структурі Довженко-Центру діють Фільмофонд, Кіноархів та Музей кіно, Медіатека, видавництво, книгарня, кіносценічний простір "Сцена 6", кінолекторій та єдина в Україні кінокопіювальна лабораторія з цілісним плівково-цифровим циклом. Така структура відповідає світовим стандартам діяльності інстутуцій, що працюють з кінематографічною спадщиною.
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17.08.2022 13:24 Ответить
Я вже нераз писав що це тепер їхня проблема. Вони ще не розуміють яку міну сповільненої дії вони дозволяють у себе. Вся ця кацапська нечисть розповзеться між ними і отравить своїм рузьке міром їх усіх. Вони навчать їх брехати , красти ,підлості , хамства все чим володіють самі. Цей непотріб розвалить демократію, розведе корупцію і потихеньку почне будувати рузьке мір. Вигадають вам брехливу історію (будете кланятись їхнім горе-героям У вас будуть вимагати державну кацапську мову. І вся ваша цивілізація вийде на пшик. А у нас чим більше їх кудись виїдуть тим краще.
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17.08.2022 19:26 Ответить
Австрия сама родом из 1918 года. Все нынешнее СНГ с 1991 го., о чем вообще спор? Вменяемый человек не станет задаваться такими вопросами, а с идиотами разговаривать бесполезно...
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17.08.2022 11:58 Ответить
австрійці за нацистами скучили ?
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17.08.2022 11:59 Ответить
ганьба поліції Австрії...як свинособак впустили у відділок? а поліціїї немає що робити а слухають таку маячню
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17.08.2022 12:00 Ответить
Таких тварей надо ликвидировать.
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17.08.2022 12:00 Ответить
нужно нового посла в Австрию, что бы он правильно освещал для руководства Австрии ситуацию в Украине. Баканова, например. Но можно и Венедиктову. Смотря кто из них лучше владеет австрийским языком.
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17.08.2022 12:01 Ответить
*немецким языком.
В Австрії державна мова - німецька.
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17.08.2022 12:08 Ответить
в Трускавецком университете уверены, что в Австрии - австрийская.
А Вам надо пытаться научиться различать иронию и сарказм в текстах без употребления эмодзи. Хотя некоторым это недоступно до конца жизни.
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17.08.2022 12:46 Ответить
Австрийцы говорит в диалекте немецкого. Но главное отличие от немцев у них в менталитете.
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17.08.2022 13:08 Ответить
я не щнав що австрійська поліція така тупа ..нехай свідків Ієгови впустять у відділок , там більше користі від лекції ьуде ніж від свинособачої русні
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17.08.2022 12:03 Ответить
вот поэтому и не снимают фильмов про австрийскую полицию.
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17.08.2022 12:47 Ответить
а как же комиссар рекс
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17.08.2022 15:00 Ответить
так это же и есть уровень австрийской полиции - уровень Рекса.
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17.08.2022 15:58 Ответить
Если австрийская полиция поверила росийским пропагандонам, всю ее нужно уволить или послать на переатестацию и поучиться как нельзя попадаться на уловки террористов.
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17.08.2022 12:08 Ответить
А что с Рексом делать? тоже уволить?
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17.08.2022 14:49 Ответить
пастухам отдать. Там он с бОльшей долей вероятности будет счастлив.
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17.08.2022 16:00 Ответить
Живуть в Австрії і розмовляють лише російською, семінар проводять з перекладачем. А в перекладача кришталева рязанська вимова. Де вони такого знайшли? Австрійці, схаменіться! Цих свиней не можна на поріг пускати. Завтра вони будуть вимагати "второй госудаственний" в Австрії і заявлять, що ви утискаєте "русскоязичних".
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17.08.2022 12:11 Ответить
Взять бы тварей за ноги и головой об стену
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17.08.2022 12:12 Ответить
Де посольство?
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17.08.2022 12:12 Ответить
Виляють хвостом, немов шавки перед самою кривавою диктатурою **********, але щось тявкають про демократію, та "європейськи цінності"!
Просто огидно дивитися на це поєднання жадібності, лицемірства та подвійних стандартів!
При всій неповазі до Рєзнікова, в одному я з ним згоден: до того, як кацапи загнали двісті тисяч своїх покидьків на територію бульборусії та лугандону, жодна країна Європи (окрім країн Балтії) не продала нам жодної одиниці озброєнь!
При цьому, кацапськи танки, оснащені обладнанням з Франції та Німеччини!
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17.08.2022 12:15 Ответить
є щось, що тягне австріяків до москалів. Занадто вони прихильні. от і азаров там був окопався, і фірташ. може ******* як інвесторів? А може путають русинів із росіянами? деякі люди не розбираються у географії та всесвітній історії
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17.08.2022 12:16 Ответить
Одне слово: мерзота. При чому мерзота як кацапська, так і австрійська, яка за гроші продається цілком, без залишку. Хвойди, і пишаються цим.
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17.08.2022 12:16 Ответить
короче, агентура российская в австрии работает.
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17.08.2022 12:20 Ответить
А від нашої влади я навіть не бачу української пропаганди в Україні, яка сьогодні дуже важлива.
Нажаль, кількість малоросів не зменшилась, а владі какаяразніца. Уряд та парламент у нас відсутні (безхребетні) їх замінила ОПа.
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17.08.2022 12:22 Ответить
вот они западные полезные идиоты во всей красе..., в Австрии их просто Клондайк, или же там находится штаб-квартира западного офиса фсб и прекрасно себя чувствует... странно, что австрийские полицейские не хотят послушать лекции из страны, на которую напали и чьих граждан она принимает в качестве беженцев...
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17.08.2022 12:22 Ответить
Капєц, пропагандонів російських запросили семінар провести! Я ****! Як вони облажались!

Вони б ще соловйова пригласили, чи скабєєву!
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17.08.2022 12:23 Ответить
Пока Европа не поймёт, что русскую гниль, русьге тварь и отброс нужно гнать со своих стран, русьге нужно выкидывать как крыс со своей земли, пока не поймут что рюзьге мразь это раковая опухоль в любой стране, порядка не будет. Рюсьге вонючка должна гнить в своём **********
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17.08.2022 12:23 Ответить
І це в червні 2022? Вже весь світ побачив звірства росіян в Бучі і Ірпіні, вже зруйновано Маріуполь, вже десятки тисяч українців вбиті росіянами і тут вищі чини автрійської поліції зібралися послухати семінар від тих самих росіян? ******* сором австрійцям і нашим дипломатам в Австрії, що це допустили.
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17.08.2022 12:24 Ответить
Год образования рабZeи 12 июня 1990 года...год образования КНР к примеру 1949...но кто создал Китай не помню...кажись Маодзедун... стала типа не Манджурия...
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17.08.2022 12:27 Ответить
Ну так всі обізнані люди ще до війни казали що Австрія це авіаносець рашистської пропаганди у Європі.

Для рашистів понти дорожче грошей. Вони нафто-доллорами заливали всіх і вся 15 років ... і німців і австрійців. А 150 працівників посольства у Болгарії, хто це, як вважаєте? Навіть у Польщі були куплені рашистами всякі типу професори та інші діячі, які розганяли про дружбу з ордою ... а потім виявлялось що вони мають посаду і платню у якихось рашистських інститутах .... орки мають своїх язиків скрізь, навіть у США та Канаді, тому що в них була та є купа дармових грошей від газу та нафти ... а наш МЗС незрозуміло чим 30 років займався
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17.08.2022 12:28 Ответить
У нас походу в Австрии не посол сидит а ***** какая то бесхребетная, выгнать ***** раз такое допускает
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17.08.2022 12:36 Ответить
Геббельс кусает локти, глядя из преисподней на успехи своих последышей
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17.08.2022 12:44 Ответить
***...як таке може бути взагалі?!!!
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17.08.2022 12:48 Ответить
Розкажіть нам ще раз як в святій Європі немає корупції. Я не уявляю як без корупції це можливо організувати взагалі.
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17.08.2022 12:50 Ответить
Ага, коррупция. Это бездеятельность украинского посольства, неспособность вести контрпропаганду.
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17.08.2022 17:04 Ответить
Не нам пояснюйте,що таке рашистська пропаганда,а переклад на всі мови світу і вперед по всім країнам доносити правду про нашу багатостраждальну історію стосунків з мордором.Де наша контрпропаганда?Де наші закордонні змі? Грошей немає? Пошукайте по кишенях батальйону Монако,у депутатів ВР, прокурорів,суддів,на митниці пошарудіть...!
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17.08.2022 13:01 Ответить
Похоже в Австрии нарисовались новые кандидаты для срочной депортации в рашку. И надеюсь что власти стран Евросоюза вместе поддержит инициативу стран Балтии и Польши по выдворению граждан России кто не считается политическими беженцами, включая персон с двойным гражданством, из Евросоюза.
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17.08.2022 13:12 Ответить
Європейці втратили імунітет до брехні
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17.08.2022 13:32 Ответить
кацапи то ********
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17.08.2022 13:43 Ответить
Якщо російські пропагандисти читають їм лекції про Україну!? То страшно уявити хто читає їм лекції про Освенцім і Дахау?! Ветерани СС і Гестапо ????
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17.08.2022 13:46 Ответить
Що тут казати - проти росіє МАЛО САНКЦІЙ.
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17.08.2022 13:52 Ответить
москалі скрізь таке роблять,
і в культурі і в спорті і у фільмах…

все засирають своєю пропагандою,

тому все москальське потрібно забороняти
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17.08.2022 14:20 Ответить
наш посол в Австрії вже відреагував?
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17.08.2022 14:28 Ответить
він мабуть як овоч, на грядці сидить
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18.08.2022 11:46 Ответить
Это говорит только об одном. Послы Украины просиживают штаны в кафе Вены. В это время, про Украину расказывают российские пропагандисты.
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17.08.2022 17:01 Ответить
Не зрозуміло, навіщо ці лекціїавстрійським поліціянтам!!!
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17.08.2022 19:20 Ответить
По перще доки Україна не створить щось таке як Моссад діла не буде.Всіх цих тварюк треба знищувати.Пропагандистів потрібно прирівняти до терористів і знищувати під нуль !Щоб тварюки розуміли що вони будуть покарані.Все інше це словоблуддя.
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17.08.2022 19:45 Ответить
Всі російські пропагандисти повинні зрозуміти одну річ що вони терористи.І що вони будуть вбиті за те що вони роблять.Ось тоді вони будуть думати що казати і як брехати.
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17.08.2022 19:50 Ответить
Мля, який німецький, тим більше того лаптєногого який перекладав.
Але це мо еліта?
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17.08.2022 22:25 Ответить
И что там нет никого из наших, кто бы мог найти этого сраного дрыща и эту мерзкую свиноматку, и хорошенько провести воспитательную работу ? Отправьте туда Парасюка, пусть он им с ноги пропишет.
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17.08.2022 22:36 Ответить
Всё это свидетельствует о том, что посольство Украины в Австрии нужно серьёзно проверить на профпригодность. На фоне таких фактов, как и пьяных ДТП сотрудников видно, что это сейчас тихая жирная "лавочка" для коллаборантов и "своих" из МИДа
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18.08.2022 11:46 Ответить
 
 