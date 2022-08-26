Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. ФОТОрепортаж
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал последствия ракетных ударов оккупантов по поселку Чаплино.
Соответствующие фото он разместил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Искалечена жизнь поселка Чаплино после страшного российского удара в День Независимости. Погибло много людей, среди них и двое детей - 6 и 11 лет… Убивать невинных могут только террористы. Расплата наступит… За каждую потерянную жизнь", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Позже в ОП заявили, что россияне в течение дня выпустили по Чаплиному 5 ракет.
Первая атака повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие - попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.
Известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.
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Может в 2014 только но никаких "8 лет"
После 2019 года тем более
Гореть в огне ВСЕМ брехливым уродам кацапским!!!
В черговий раз виникає питання як і у випадку розстрілу рашистами торгівельного центру в Кременчуці: чому після сигналу повітряної тривоги не евакуювали громадян в укриття, а залишили у вагонах на вузловій залізничній станції, яка сама по собі є важливою ціллю для ракет ворога?
Тим більше, що як відомо, від моменту першого пристрілочного влучання у цивільний будинок недалеко від станції Чаплине, до наступних прильотів і точних влучань ворожих ракет по будівлях станції і поїздах, пройшло більше години часу!
Якщо ж поїзд доїзджав до станції в момент першого удару, то чому його пропустили на станцію і не евакуювали пасажирів?
И о нем успели настучать
Возможно кроты работают на жд
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Так убей рашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
(Симонов)
ніякі світлини не передадуть того жаху, який ти відчуваєшь там на місті