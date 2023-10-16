НАБУ отстранило директора Одесского теруправления Деулина и начало проверку получения им награды из рук экс-регионала Кивалова. ФОТО+ВИДЕО
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебную проверку получения награды директором Одесского территориального управления Владимиром Деулиным из рук президента Одесской юридической академии и экс-регионала Сергея Кивалова на мероприятии ко Дню юриста 8 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ, "Думська" и ZN.UA.
"По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получение им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка", - говорится в сообщении.
На время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Как отметили в НАБУ, результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.
8 октября глава Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин получил награду по случаю Дня юриста из рук президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова, отмечает "Думская".
Согласно видео, размещенному на странице Одесской юридической академии в Facebook, на мероприятии также присутствовал начальник Одесского областного ТЦК и СП Александр Охрименко. Также присутствовали представители местных властей. В частности, первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский.
ZN.UA сообщает, что в июне 2021 года НАБУ провело обыски в административном корпусе НУ "Одесская юридическая академия". Следственные действия происходили в рамках уголовного производства о возможной растрате бюджетных денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) при ремонте помещений вуза.
Как отмечают источники, другие гости получили только грамоты и значки, а вот директор Одесского теруправления НАБУ – еще и целую ценную монету НБУ (как можно предположить, судя по фото).
"Вообще, такие публичные мероприятия должны согласовывать не только пресс-служба НАБУ, но и Управление внутреннего контроля. Такие спорные мероприятия, где есть очевидный конфликт интересов, сотрудники НАБУ всегда согласовывали с этим отделом. И то, что руководитель такого уровня идет к фигуранту уголовного дела его институции и берет из его рук какую-то награду – нонсенс. И удар по репутации НАБУ, которому и без этого сейчас проблем хватает", - добавляет источник ZN.UA.
Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов фигурирует по делу о "пленках Вовка", которое сейчас слушает Высший антикоррупционный суд.
По данным ZN.UA, в частности, НАБУ зафиксировала разговор между главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и Сергеем Киваловым, где судья просит последнего поддержать иск против Высшей квалификационной комиссии судей, если вдруг на него "будет выходить кто-нибудь из Суворовского райсуда Одессы".
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Любов та віра у "всесилдьних ригів" перемогла розум
Совок всюди, совок в головах, совок у війську - чому не в ЄС, чому не в НАТО ?
Міняти мислення треба, а не ліжка переставляти в цьому зеленому борделі.
Вы не глядите, что Сережа все кивает,
Он соображает, он все понимает.
А что молчит, так это от волненья,
От осознанья, так сказать, и просветленья. (с)
А по-большому счету, тупой и еще тупее: подопытный кролик привселюдно рубит сук перед удавом. Конечно же удав смалодушничал.
Ваша маніакальна пристрасть до Порошенка це вже клініка....!!!
Але я не психіатр, тож залишу це лікарям.
Спробую пояснити як юрист.
Отже:
- в Україні немає політиків і політичної культури. Кожен, хто лізе в політику переслідує виключно меркантильні інтереси. Бізнесмени ідуть в політику, щоб просто врятувати значком і посвідченням власний (і доволі часто чесний) бізнес. І Порошенко в цьому не виключення. Але, і це всім відомо, що ЗЕ-влада, яка прийшла, власне, до влади просуваючи ідею стрижнем якої була не політика, ні щось нове в економіці, ні це була публічна помста Порошенко. І весь бруд, всі нісенітниці тут же підхоплювалися і множилися. Цькування перетворилось на мистецтво.
І що? Чим закінчилось? Що доведено з точки зору юриспруденції? Нічого. Тобто, на відміну від обвинувачувачів, довести те що Порошенко щось крав, або чинив незаконно не доведено.
Так що добродію, як кажуть люди інтеліґентні "заваліть пащу".
- я читаю багато дописів і з гіркотою констатую, що українському суспільству до ХАМАС - пів кроку. Поясню. Коли громадянин європейської (ніби то) країни оперує категоріями покарання які не передбачені кримінальним законодавством, типу "розстріляти", "повішати", "віддати родичам" і т.д. стає зрозуміло "...чому ми не в НАТО". Хочете розстрілювати, міняйте закони, втрачайте перспективи членства в ЄС та НАТО і стріляйте. Швиденько, без суду!!! Революційна доцільність, так би мовити...
Тільки не наваліть в штани, коли відчуєте руку на власній шиї і тихий голос "гражданин ... ? Пройдемте".
у татарівського дбр питання тільки до патріотів, військових та особистих ворогів найвеличнішого лідора.