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НАБУ отстранило директора Одесского теруправления Деулина и начало проверку получения им награды из рук экс-регионала Кивалова. ФОТО+ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало служебную проверку получения награды директором Одесского территориального управления Владимиром Деулиным из рук президента Одесской юридической академии и экс-регионала Сергея Кивалова на мероприятии ко Дню юриста 8 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАБУ"Думська" и ZN.UA.

"По факту участия директора Одесского территориального управления Национального бюро Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета "Одесская юридическая академия", и получение им награды от ректора этого вуза начата служебная проверка", - говорится в сообщении.

На время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Как отметили в НАБУ, результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.

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8 октября глава Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин получил награду по случаю Дня юриста из рук президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова, отмечает "Думская".

Согласно видео, размещенному на странице Одесской юридической академии в Facebook, на мероприятии также присутствовал начальник Одесского областного ТЦК и СП Александр Охрименко. Также присутствовали представители местных властей. В частности, первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский.

НАБУ отстранило директора Одесского теруправления Деулина и начало проверку получения им награды из рук экс-регионала Кивалова 01

ZN.UA сообщает, что в июне 2021 года НАБУ провело обыски в административном корпусе НУ "Одесская юридическая академия". Следственные действия происходили в рамках уголовного производства о возможной растрате бюджетных денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) при ремонте помещений вуза.

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Как отмечают источники, другие гости получили только грамоты и значки, а вот директор Одесского теруправления НАБУ – еще и целую ценную монету НБУ (как можно предположить, судя по фото).

"Вообще, такие публичные мероприятия должны согласовывать не только пресс-служба НАБУ, но и Управление внутреннего контроля. Такие спорные мероприятия, где есть очевидный конфликт интересов, сотрудники НАБУ всегда согласовывали с этим отделом. И то, что руководитель такого уровня идет к фигуранту уголовного дела его институции и берет из его рук какую-то награду – нонсенс. И удар по репутации НАБУ, которому и без этого сейчас проблем хватает", - добавляет источник ZN.UA.

Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов фигурирует по делу о "пленках Вовка", которое сейчас слушает Высший антикоррупционный суд.

По данным ZN.UA, в частности, НАБУ зафиксировала разговор между главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком и Сергеем Киваловым, где судья просит последнего поддержать иск против Высшей квалификационной комиссии судей, если вдруг на него "будет выходить кто-нибудь из Суворовского райсуда Одессы".

Также читайте: Глава ВАКС Танасевич посещала институт Кивалова, когда там на вечеринке гуляли Вовк и Тупицкий, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4223) Кивалов Сергей (391) Одесса (7898)


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Топ комментарии
+10
деулін не вбачав в цьому нічого поганого, а від кого отримувати нагороду - не має значення, хоч від ківалова, хоч просто від ківи... Головне - нагорода. У нас майже пів-країни таких деуліних.
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16.10.2023 15:06
+9
Регіонали будуть перевіряти регіонала,я правільно зрозумів?
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16.10.2023 15:22
+8
Повзучій контрнаступ ригів, які за @уйла та саме на яких @уйло розраховував при прийнятті рішення "24.02.2022"
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16.10.2023 15:14
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деулін не вбачав в цьому нічого поганого, а від кого отримувати нагороду - не має значення, хоч від ківалова, хоч просто від ківи... Головне - нагорода. У нас майже пів-країни таких деуліних.
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16.10.2023 15:06 Ответить
усе деулін передбачав та розумів, не дибіл, конкурс пройшов, тести, у тому числі IQ здавав.
Любов та віра у "всесилдьних ригів" перемогла розум
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16.10.2023 15:16 Ответить
Ківалов не був засуджений Судом . Аось якщо деякі "товариші", що ЗДАЛИ Південь України ( рівний ЛНР + ДНР) , де зараз ллється море крові , теж нагороджують і у них ... приймають нагороди і це нормально . ТАК ???
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16.10.2023 16:39 Ответить
Совкова відрижка - грамоти, вимпел "ударник соцтруда", "пабидитель соцсоревнования".
Совок всюди, совок в головах, совок у війську - чому не в ЄС, чому не в НАТО ?
Міняти мислення треба, а не ліжка переставляти в цьому зеленому борделі.
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16.10.2023 15:50 Ответить
з рук президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова

Вы не глядите, что Сережа все кивает,
Он соображает, он все понимает.
А что молчит, так это от волненья,
От осознанья, так сказать, и просветленья. (с)
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16.10.2023 15:06 Ответить
...от президента ОЮА... давайте по чесноку , мол, от ****** уя.
А по-большому счету, тупой и еще тупее: подопытный кролик привселюдно рубит сук перед удавом. Конечно же удав смалодушничал.
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16.10.2023 15:18 Ответить
це тому що головний гетьман розплодив в Україні розсадниек ФСБ , зі всякіх шуфрічів бойків ківалових медведуків мураєвих та ін. тепер українці життям розплачуються. ті що його змінили не кращіюале його вина і тому що завдяки йому вони прийшли. якось так
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16.10.2023 15:11 Ответить
Всі згадані Вами мерзотники, успішно себе почували й до гетьмана... Чи може в Пороха була монобільшість, щоб усе порішати за 5 хв, ну... так, як зараз керують зелені торбохвати та "польові командири" другого фронту проти України??
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16.10.2023 15:34 Ответить
не смішіть людей в рошенка були всі можливості але не було бажання . У парламенті було сформовано коаліцію «Європейська Україна» (куди також увійшли «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Батьківщина»[30])
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16.10.2023 15:51 Ответить
Ви не "Вася Путлер", ви ЗЕ-папуга, добродію!
Ваша маніакальна пристрасть до Порошенка це вже клініка....!!!
Але я не психіатр, тож залишу це лікарям.
Спробую пояснити як юрист.
Отже:
- в Україні немає політиків і політичної культури. Кожен, хто лізе в політику переслідує виключно меркантильні інтереси. Бізнесмени ідуть в політику, щоб просто врятувати значком і посвідченням власний (і доволі часто чесний) бізнес. І Порошенко в цьому не виключення. Але, і це всім відомо, що ЗЕ-влада, яка прийшла, власне, до влади просуваючи ідею стрижнем якої була не політика, ні щось нове в економіці, ні це була публічна помста Порошенко. І весь бруд, всі нісенітниці тут же підхоплювалися і множилися. Цькування перетворилось на мистецтво.
І що? Чим закінчилось? Що доведено з точки зору юриспруденції? Нічого. Тобто, на відміну від обвинувачувачів, довести те що Порошенко щось крав, або чинив незаконно не доведено.
Так що добродію, як кажуть люди інтеліґентні "заваліть пащу".
- я читаю багато дописів і з гіркотою констатую, що українському суспільству до ХАМАС - пів кроку. Поясню. Коли громадянин європейської (ніби то) країни оперує категоріями покарання які не передбачені кримінальним законодавством, типу "розстріляти", "повішати", "віддати родичам" і т.д. стає зрозуміло "...чому ми не в НАТО". Хочете розстрілювати, міняйте закони, втрачайте перспективи членства в ЄС та НАТО і стріляйте. Швиденько, без суду!!! Революційна доцільність, так би мовити...
Тільки не наваліть в штани, коли відчуєте руку на власній шиї і тихий голос "гражданин ... ? Пройдемте".
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16.10.2023 18:21 Ответить
Чомусь ця коаліція дуже нагадувала незабутніх "дітей лейтенанта Шмідта" з їхньою Сухарьовською конвенцією!
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17.10.2023 19:35 Ответить
Повзучій контрнаступ ригів, які за @уйла та саме на яких @уйло розраховував при прийнятті рішення "24.02.2022"
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16.10.2023 15:14 Ответить
Када , наконец-то те агиевы конюшни очистят от лайна?
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16.10.2023 15:21 Ответить
Регіонали будуть перевіряти регіонала,я правільно зрозумів?
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16.10.2023 15:22 Ответить
Не пойму, у серика , мабуть , делишки - сплошные фляки(супец несолоно хлебамши, из потрошков), бо распиаренный кивало-бювет возле церкви соответствующего сатаната , то ваапше перестал работать, то работает (иногда) и то, до 4-х часов дня.
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16.10.2023 15:33 Ответить
підрайух защебетав українською,це щось у лісі здохло...Чого не зробиш за ради свого пту,там є такі,що вже присвоїли звання "кращого юр. вузу в Україні ".. Ну-ну,"прогіб защітан,будєтє отмєчєни в пріказє "...
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16.10.2023 15:53 Ответить
ТЦКшник-колаборнант - це найсолодше)
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16.10.2023 15:57 Ответить
А до самого підрахуя у ДБР немає питань? Просто Кащєй безсмертний! Тварь ригівська! Пам'ятаю шок від нагороди Ющенком Підрахуя (голови ЦВК) якимось орденком! І це після того що творила ця ЦВК підігруючи янику відкрито!!!!
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16.10.2023 16:05 Ответить
Це набу. Справа ними відкрита як раз проти ківаловської кацакадемії.
у татарівського дбр питання тільки до патріотів, військових та особистих ворогів найвеличнішого лідора.
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16.10.2023 16:08 Ответить
Йому пропонували повну збірку творів Єрнеста Хемінгуея чи медальку, він вибрав медальку !
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16.10.2023 16:18 Ответить
пушкіна, карл! він патріотично відмовився! медаль та іменний Глок йому
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16.10.2023 16:21 Ответить
 
 