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Оккупанты совершили почти 20 атак на Никопольщину: пострадали три человека, повреждены многоэтажки, частные дома, стадион и инфраструктурный объект. ФОТОРЕПОРТАЖ

Почти два десятка атак на Никопольский район Днепропетровской области в течение дня - россияне били дронами-камикадзе различных модификаций и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадали Никополь, Марганецкая и Мировская громады.

В общем пострадали три человека. Кроме ребенка и мужчины, еще 18-летняя девушка. Она будет лечиться амбулаторно.

Изуродованы многоэтажки и 12 частных домов. Повреждены стадион, инфраструктурный объект, 3 хозяйственные постройки. Разбиты гараж и авто. Задело газопроводы", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілів Нікопольського району

Сейчас на Днепропетровщине продолжается воздушная тревога.

Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

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Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

Смотрите также: Российские захватчики этой ночью атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, обстреляли из артиллерии.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілів Нікопольського району

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обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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