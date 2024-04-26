Оккупанты совершили почти 20 атак на Никопольщину: пострадали три человека, повреждены многоэтажки, частные дома, стадион и инфраструктурный объект. ФОТОРЕПОРТАЖ

Почти два десятка атак на Никопольский район Днепропетровской области в течение дня - россияне били дронами-камикадзе различных модификаций и артиллерией.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадали Никополь, Марганецкая и Мировская громады.



В общем пострадали три человека. Кроме ребенка и мужчины, еще 18-летняя девушка. Она будет лечиться амбулаторно.



Изуродованы многоэтажки и 12 частных домов. Повреждены стадион, инфраструктурный объект, 3 хозяйственные постройки. Разбиты гараж и авто. Задело газопроводы", - говорится в сообщении.

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Сейчас на Днепропетровщине продолжается воздушная тревога.





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