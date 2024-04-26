Окупанти здійснили майже 20 атак на Нікопольщину: постраждали три людини, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, стадіон та інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж
Майже два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області протягом дня – росіяни били дронами-камікадзе різних модифікацій та артилерією.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
Загалом постраждали троє людей. Окрім хлопчика та чоловіка, ще 18-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Понівечені багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Пошкоджені стадіон, інфраструктурний об’єкт, 3 господарські споруди. Потрощені гараж й авто. Зачепило газогони", - йдеться в повідомленні.
Нині на Дніпропетровщині триває повітряна тривога.
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