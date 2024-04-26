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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти здійснили майже 20 атак на Нікопольщину: постраждали три людини, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, стадіон та інфраструктурний об’єкт. ФОТОрепортаж

Майже два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області протягом дня – росіяни били дронами-камікадзе різних модифікацій та артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Потерпали Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

Загалом постраждали троє людей. Окрім хлопчика та чоловіка, ще 18-річна дівчина. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Понівечені багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Пошкоджені стадіон, інфраструктурний об’єкт, 3 господарські споруди. Потрощені гараж й авто. Зачепило газогони", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Нікопольського району

Нині на Дніпропетровщині триває повітряна тривога.

Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

Також читайте: Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю: Поранено чоловіка та жінку

Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

Також дивіться: Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину, у Синельниківському районі уламками ракети понівечено приватну оселю. ФОТО

Наслідки обстрілів Нікопольського району

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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