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Эстонский депутат на велосипеде преодолел расстояние из Таллинна до Киева, чтобы собрать деньги для ВСУ. ФОТО

Естонський депутат на велосипеді подолав відстань з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага в четверг, 2 мая, прибыл из Таллинна в Киев. Парламентарий Эстонии преодолел это расстояние на велосипеде. Целью его путешествия был сбор средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на сообщение эстонского депутата в соцсети Х.

Политик опубликовал фотографии, сделанные на Майдане Незалежности в Киеве и сообщил, что "сделал это". По его словам, он также хотел показать, что российско-украинская война "продолжается лишь на расстоянии велосипедной поездки".

"Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается только на расстоянии велосипедной поездки, и чтобы выразить поддержку защитникам", - написал Вага.

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Эстонский парламентарий поблагодарил всех, кто поддерживал его во время этого путешествия, и тех, кто уже сделал пожертвования для поддержки ВСУ.

Естонський депутат на велосипеді подолав відстань з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Финансовые пожертвования собирают совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для Сил обороны Украины. Известно, что собрано уже около 30 тысяч евро. Указанная цель сбора - 50 тысяч евро.

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Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что помощь Украине от США и Великобритании должна вдохновить другие страны делать больше для Украины.

Автор: 

сбор (300) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+18
Молодець і щира подяка естонцям за підтримку і допомогу нашим
військовим 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.05.2024 18:48
+10
Респект справжній людині...
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02.05.2024 18:49
+8
Він не перший.Та Зегеварі пох.
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02.05.2024 19:16
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець і щира подяка естонцям за підтримку і допомогу нашим
військовим 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.05.2024 18:48 Ответить
Респект справжній людині...
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02.05.2024 18:49 Ответить
Вирішив ЗЕшмарклю потролити. Красава
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02.05.2024 18:50 Ответить
Він не перший.Та Зегеварі пох.
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02.05.2024 19:16 Ответить
Что ты хотел этим сказать?
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02.05.2024 20:16 Ответить
То что президент Эстонии уже дарила этому тупню велосипед.Это же очевидно.
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03.05.2024 00:10 Ответить
судячі по світліни цей депутат клал на кацапів @уй
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02.05.2024 18:51 Ответить
Дякуємо, друже.
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02.05.2024 18:52 Ответить
Молодець.
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02.05.2024 18:53 Ответить
А у нас нещодавно ухилянт на велосипеді з Миколаєва ло Румунії намагався змитися. Щоправда не вдалося, зловили майже поряд із кордоном. Ось такі у нас патріоти-ухилянти.
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02.05.2024 18:55 Ответить
Нічогенька-так відстань... Респект !!!
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02.05.2024 18:57 Ответить
Подяка гарячому естонському хлопцю!
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02.05.2024 19:08 Ответить
найбільшу суму він зібрав кружляючии біля верховної ради
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02.05.2024 19:12 Ответить
вся надія на звичайних людей, біля ради точно нічого не дадуть, туди депутати самі за грошами йдуть....
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02.05.2024 19:25 Ответить
А депутат від слуг той ровер скіздив?
Якщо ні , то щось у лісі здохло.
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02.05.2024 19:25 Ответить
нашего депутата отправить на самокате вокруг земного шара бабла собрать
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02.05.2024 19:26 Ответить
На шару він і тут бабла скосить
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02.05.2024 19:28 Ответить
Стефанчука.
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02.05.2024 19:48 Ответить
ну такого самоката ни одна промышленность не сделает
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02.05.2024 20:12 Ответить
Респект естонцю!
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02.05.2024 19:50 Ответить
А сколько собрал главный велосипедист из сериала слуга народа?
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02.05.2024 20:04 Ответить
Лісапетист, слуга урода, міг ці кошти заробити проїхавши на лісапеті 500м від свого охвісу, а якщо б ще й Єрмаком на рамі то вдесятеро більше. Але ж воно і далі лише 3,14 дить і 3,14 дить, а потім навпаки, лише наголоси змінюються.
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02.05.2024 20:04 Ответить
собрал бы денег точно- со стефанчуком на раме
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02.05.2024 21:41 Ответить
Дякую Естонії і особисто Крісто Енн Вага, за підтримку. Насправді, подолати таку відстань на велосипеді надзвичайно важко. Я люблю їздити на велосипеді, але максиальну відстань, яку здолав за один день - 40 км.
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02.05.2024 22:59 Ответить
Минулого року він став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у груповій гонці.
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03.05.2024 11:01 Ответить
Естонець молодець, респект.
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04.05.2024 21:24 Ответить
 
 