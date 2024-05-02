Эстонский депутат на велосипеде преодолел расстояние из Таллинна до Киева, чтобы собрать деньги для ВСУ. ФОТО

Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага в четверг, 2 мая, прибыл из Таллинна в Киев. Парламентарий Эстонии преодолел это расстояние на велосипеде. Целью его путешествия был сбор средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на сообщение эстонского депутата в соцсети Х.

Политик опубликовал фотографии, сделанные на Майдане Незалежности в Киеве и сообщил, что "сделал это". По его словам, он также хотел показать, что российско-украинская война "продолжается лишь на расстоянии велосипедной поездки".

"Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается только на расстоянии велосипедной поездки, и чтобы выразить поддержку защитникам", - написал Вага.

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Эстонский парламентарий поблагодарил всех, кто поддерживал его во время этого путешествия, и тех, кто уже сделал пожертвования для поддержки ВСУ.

Финансовые пожертвования собирают совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для Сил обороны Украины. Известно, что собрано уже около 30 тысяч евро. Указанная цель сбора - 50 тысяч евро.

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Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что помощь Украине от США и Великобритании должна вдохновить другие страны делать больше для Украины.