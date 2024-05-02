Естонський депутат на велосипеді подолав відстань з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ. ФОТО

Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага у четвер, 2 травня, прибув з Таллінна до Києва. Парламентар Естонії здолав цю відстань на велосипеді. Метою його подорожі був збір коштів на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на допис естонського депутата у соцмережі Х.

Політик опублікував світлини, зроблені на Майдані Незалежності у Києві та повідомив, що "зробив це". За його словами, він також хотів показати, що російсько-українська війна "триває лише на відстані велосипедної поїздки".

"Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам", - написав Вага.

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Естонський парламентар подякував всім, хто підтримував його під час цієї мандрівки та тим, хто вже зробив пожертви для підтримки ЗСУ.

Фінансові пожертви збирають спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для Сил оборони України. Відомо, що зібрано вже близько 30 тисяч євро. Зазначена ціль збору – 50 тисяч євро.

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Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що допомога Україні від США та Британії має надихнути інші країни робити більше для України.