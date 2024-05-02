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Естонський депутат на велосипеді подолав відстань з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ. ФОТО

Естонський депутат на велосипеді подолав відстань з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага у четвер, 2 травня, прибув з Таллінна до Києва. Парламентар Естонії здолав цю відстань на велосипеді. Метою його подорожі був збір коштів на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на допис естонського депутата у соцмережі Х.

Політик опублікував світлини, зроблені на Майдані Незалежності у Києві та повідомив, що "зробив це". За його словами, він також хотів показати, що російсько-українська війна "триває лише на відстані велосипедної поїздки".

"Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам", - написав Вага.

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Естонський парламентар подякував всім, хто підтримував його під час цієї мандрівки та тим, хто вже зробив пожертви для підтримки ЗСУ.

Естонський депутат на велосипеді подолав відстань з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Фінансові пожертви збирають спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для Сил оборони України. Відомо, що зібрано вже близько 30 тисяч євро. Зазначена ціль збору – 50 тисяч євро.

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Раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що допомога Україні від США та Британії має надихнути інші країни робити більше для України.

Автор: 

збір (334) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+18
Молодець і щира подяка естонцям за підтримку і допомогу нашим
військовим 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.05.2024 18:48
+10
Респект справжній людині...
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02.05.2024 18:49
+8
Він не перший.Та Зегеварі пох.
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02.05.2024 19:16
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Молодець і щира подяка естонцям за підтримку і допомогу нашим
військовим 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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02.05.2024 18:48 Відповісти
Респект справжній людині...
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02.05.2024 18:49 Відповісти
Вирішив ЗЕшмарклю потролити. Красава
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02.05.2024 18:50 Відповісти
Він не перший.Та Зегеварі пох.
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02.05.2024 19:16 Відповісти
Что ты хотел этим сказать?
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02.05.2024 20:16 Відповісти
То что президент Эстонии уже дарила этому тупню велосипед.Это же очевидно.
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03.05.2024 00:10 Відповісти
судячі по світліни цей депутат клал на кацапів @уй
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02.05.2024 18:51 Відповісти
Дякуємо, друже.
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02.05.2024 18:52 Відповісти
Молодець.
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02.05.2024 18:53 Відповісти
А у нас нещодавно ухилянт на велосипеді з Миколаєва ло Румунії намагався змитися. Щоправда не вдалося, зловили майже поряд із кордоном. Ось такі у нас патріоти-ухилянти.
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02.05.2024 18:55 Відповісти
Нічогенька-так відстань... Респект !!!
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02.05.2024 18:57 Відповісти
Подяка гарячому естонському хлопцю!
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02.05.2024 19:08 Відповісти
найбільшу суму він зібрав кружляючии біля верховної ради
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02.05.2024 19:12 Відповісти
вся надія на звичайних людей, біля ради точно нічого не дадуть, туди депутати самі за грошами йдуть....
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02.05.2024 19:25 Відповісти
А депутат від слуг той ровер скіздив?
Якщо ні , то щось у лісі здохло.
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02.05.2024 19:25 Відповісти
нашего депутата отправить на самокате вокруг земного шара бабла собрать
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02.05.2024 19:26 Відповісти
На шару він і тут бабла скосить
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02.05.2024 19:28 Відповісти
Стефанчука.
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02.05.2024 19:48 Відповісти
ну такого самоката ни одна промышленность не сделает
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02.05.2024 20:12 Відповісти
Респект естонцю!
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02.05.2024 19:50 Відповісти
А сколько собрал главный велосипедист из сериала слуга народа?
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02.05.2024 20:04 Відповісти
Лісапетист, слуга урода, міг ці кошти заробити проїхавши на лісапеті 500м від свого охвісу, а якщо б ще й Єрмаком на рамі то вдесятеро більше. Але ж воно і далі лише 3,14 дить і 3,14 дить, а потім навпаки, лише наголоси змінюються.
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02.05.2024 20:04 Відповісти
собрал бы денег точно- со стефанчуком на раме
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02.05.2024 21:41 Відповісти
Дякую Естонії і особисто Крісто Енн Вага, за підтримку. Насправді, подолати таку відстань на велосипеді надзвичайно важко. Я люблю їздити на велосипеді, але максиальну відстань, яку здолав за один день - 40 км.
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02.05.2024 22:59 Відповісти
Минулого року він став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у груповій гонці.
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03.05.2024 11:01 Відповісти
Естонець молодець, респект.
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04.05.2024 21:24 Відповісти
 
 