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Последствия вражеских обстрелов Купянщины: один человек погиб, трое - травмированы, повреждено по меньшей мере 15 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты 5 мая обстреляли Купянский район Харьковской области. Под обстрелом находились с. Моначиновка и поселок Кившаровка, есть погибшая и пострадавшие.

О последствиях обстрелов рассказали в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"5 мая около 15:25 ВС РФ осуществили авиаобстрел с. Моначиновка Купянского района. Погибла 88-летняя женщина. Также пострадали двое мужчин. 34-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован в больницу. У 66-летнего мужчины острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня

Отмечается, что повреждены, по меньшей мере, 15 жилых домов.

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Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня

Кроме того, ориентировочно в 16:10 оккупанты обстреляли поселок Ковшаривка Купянского района, в результате чего ранен 79-летний мужчина. По предварительным данным, враг атаковал населенный пункт из РСЗО.

Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня

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Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня

Ранее сообщалось, что за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины.

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577)


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Вова-Хренпіду кожен день знущається над українцямі своїми циннічними відосіками з бункера, про незланість та потужну відповідь, який погрузнув у безлічі корупційних скандалів
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05.05.2024 20:33 Ответить
от мені цікаво, чому по цих пір в чотирьох кілометрах від кордону функціонує https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B022 ПС "Шебекино" 330/110/6кV, 125 MVA ?? Квадрокоптер не долітає?
Баки з трансформаторною оливою горть добре. Чому тільки наші МНСники суєтяться??
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05.05.2024 20:51 Ответить
Ось так воює варварська рашиська орда ,будь ти проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочиного терористичного утворення під назвою рф.
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05.05.2024 21:17 Ответить
НАТО не дає достатньо зброї
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05.05.2024 21:49 Ответить
 
 