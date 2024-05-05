Последствия вражеских обстрелов Купянщины: один человек погиб, трое - травмированы, повреждено по меньшей мере 15 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Оккупанты 5 мая обстреляли Купянский район Харьковской области. Под обстрелом находились с. Моначиновка и поселок Кившаровка, есть погибшая и пострадавшие.
О последствиях обстрелов рассказали в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"5 мая около 15:25 ВС РФ осуществили авиаобстрел с. Моначиновка Купянского района. Погибла 88-летняя женщина. Также пострадали двое мужчин. 34-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован в больницу. У 66-летнего мужчины острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждены, по меньшей мере, 15 жилых домов.
Кроме того, ориентировочно в 16:10 оккупанты обстреляли поселок Ковшаривка Купянского района, в результате чего ранен 79-летний мужчина. По предварительным данным, враг атаковал населенный пункт из РСЗО.
Ранее сообщалось, что за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины.
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Баки з трансформаторною оливою горть добре. Чому тільки наші МНСники суєтяться??