Последствия вражеских обстрелов Купянщины: один человек погиб, трое - травмированы, повреждено по меньшей мере 15 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты 5 мая обстреляли Купянский район Харьковской области. Под обстрелом находились с. Моначиновка и поселок Кившаровка, есть погибшая и пострадавшие.

О последствиях обстрелов рассказали в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"5 мая около 15:25 ВС РФ осуществили авиаобстрел с. Моначиновка Купянского района. Погибла 88-летняя женщина. Также пострадали двое мужчин. 34-летний мужчина получил ранения, он госпитализирован в больницу. У 66-летнего мужчины острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что повреждены, по меньшей мере, 15 жилых домов.

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Кроме того, ориентировочно в 16:10 оккупанты обстреляли поселок Ковшаривка Купянского района, в результате чего ранен 79-летний мужчина. По предварительным данным, враг атаковал населенный пункт из РСЗО.







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Ранее сообщалось, что за сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 17 населенных пунктов Харьковщины.