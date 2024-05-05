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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини: одна людина загинула, ще три травмовані, пошкоджено щонайменше 15 будинків. ФОТОрепортаж

Окупанти 5 травня обстріляли Куп’янський район Харківської області. Під обстрілом перебували с. Моначинівка та селище Ківшарівка, є загибла та постраждалі.

Про наслідки обстрілів розповіли в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"5 травня близько 15:25 ЗС РФ здійснили авіаобстріл с. Моначинівка Купʼянського району. Загинула 88-річна жінка. Також постраждали двоє чоловіків. 34-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні. У 66-річного чоловіка гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни обстріляли два села на Харківщині: дві людини постраждали, з-під завалів дістали тіло жінки (оновлено)

Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня

Зазначається, що пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

Також читайте: Росіяни обстріляли два села на Харківщині: дві людини постраждали, з-під завалів дістали тіло жінки (оновлено)

Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня

Крім того, орієнтовно о 16:10 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району, унаслідок чого поранено 79-річного чоловіка. За попередніми даними, ворог атакував населений пункт з РСЗВ.

Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня

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Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня
Наслідки обстрілів Купʼянщини 5 травня

Раніше повідомлялося, що за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини.

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


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Вова-Хренпіду кожен день знущається над українцямі своїми циннічними відосіками з бункера, про незланість та потужну відповідь, який погрузнув у безлічі корупційних скандалів
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05.05.2024 20:33 Відповісти
от мені цікаво, чому по цих пір в чотирьох кілометрах від кордону функціонує https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B022 ПС "Шебекино" 330/110/6кV, 125 MVA ?? Квадрокоптер не долітає?
Баки з трансформаторною оливою горть добре. Чому тільки наші МНСники суєтяться??
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05.05.2024 20:51 Відповісти
Ось так воює варварська рашиська орда ,будь ти проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочиного терористичного утворення під назвою рф.
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05.05.2024 21:17 Відповісти
НАТО не дає достатньо зброї
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05.05.2024 21:49 Відповісти
 
 