Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини: одна людина загинула, ще три травмовані, пошкоджено щонайменше 15 будинків. ФОТОрепортаж
Окупанти 5 травня обстріляли Куп’янський район Харківської області. Під обстрілом перебували с. Моначинівка та селище Ківшарівка, є загибла та постраждалі.
Про наслідки обстрілів розповіли в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"5 травня близько 15:25 ЗС РФ здійснили авіаобстріл с. Моначинівка Купʼянського району. Загинула 88-річна жінка. Також постраждали двоє чоловіків. 34-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні. У 66-річного чоловіка гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.
Крім того, орієнтовно о 16:10 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району, унаслідок чого поранено 79-річного чоловіка. За попередніми даними, ворог атакував населений пункт з РСЗВ.
Раніше повідомлялося, що за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини.
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Баки з трансформаторною оливою горть добре. Чому тільки наші МНСники суєтяться??