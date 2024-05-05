Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини: одна людина загинула, ще три травмовані, пошкоджено щонайменше 15 будинків. ФОТОрепортаж

Окупанти 5 травня обстріляли Куп’янський район Харківської області. Під обстрілом перебували с. Моначинівка та селище Ківшарівка, є загибла та постраждалі.

Про наслідки обстрілів розповіли в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"5 травня близько 15:25 ЗС РФ здійснили авіаобстріл с. Моначинівка Купʼянського району. Загинула 88-річна жінка. Також постраждали двоє чоловіків. 34-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні. У 66-річного чоловіка гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

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Крім того, орієнтовно о 16:10 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району, унаслідок чого поранено 79-річного чоловіка. За попередніми даними, ворог атакував населений пункт з РСЗВ.







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Раніше повідомлялося, що за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини.