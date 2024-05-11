Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 10 мая, войска РФ атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины, в результате российской агрессии один человек погиб и четверо ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Херсонщины.
Как отмечается, российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Бериславского, Каховского и Херсонского районов из артиллерии, минометов, нанесли удары с авиации и БпЛА. Враг коварно бил по жилой застройке, в результате российской агрессии один человек погиб и четверо получили ранения.
Куда целились оккупанты?
По данным правоохранителей, под огневым поражением армии РФ находились Херсон, Садовое, Антоновка, Понятовка, Инженерное, Токаревка, Кизомыс, Берислав, Архангельское, Бургунка, Михайловка, Тягинка, Казацкое и Веселое.
Полиция зафиксировала повреждения 25 объектов: четырех частных домов, 10 гражданских и девяти служебных автомобилей полиции, административного здания и складского помещения.
Последствия обстрелов Херсонщины
В Тягинке в результате авиаудара погиб мужчина и ранена женщина, последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются.
В результате артиллерийского обстрела Берислава поврежден частный дом и получил ранения 48-летний мужчина.
Также отмечается, что днем военные РФ сбросили боеприпас с беспилотника на частный дом в Казацком. В результате взрыва получила ранения 49-летняя женщина. Пострадавшую эвакуировали сотрудники полиции и доставили в медучреждение.
В результате вражеского артиллерийского обстрела Веселого пострадала 84-летняя женщина, у нее открытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения головы и спины, ее состояние тяжелое.
"В Киселевке два человека получили ранения в результате детонации российского боеприпаса. Установлено, что мужчины ремонтировали поврежденную обстрелами крышу дома. В процессе работы на чердаке они обнаружили боеприпас, который упал на землю и сдетонировал. В результате взрыва 39-летнего мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и ноги. У 51-летнего пострадавшего минно-взрывная травма", - говорится в сообщении.
Обстрелы Херсона
Также полиция информирует, что ночью российские военные совершили авиационный удар управляемыми бомбами по Днепровскому району Херсона. В результате мощного взрыва повреждено административное здание, семь гражданских и девять служебных автомобилей полиции. К счастью, никто из людей не пострадал.
Также в течение суток из артиллерии враг бил по прибрежной зоне Корабельного района, там повреждено складское помещение и возник пожар. Под атакой с БпЛА находились прибрежные кварталы в Днепровском районе, там повреждены два гражданских автомобиля.
Все службы оперативно присоединялись к ликвидации последствий вражеских обстрелов, полиция собирала доказательства военных преступлений военных рф.
За минувшие сутки полиция отреагировала на 219 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 14 производств по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
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чи це типу може СБУ так звана причепитись?
ну, це типу, якби ....... хм, навіть не знаю, але виглядає дуже дивно.
типу в ворога нема там сотень ждунопітеків і супутників нема і дронів і Ємрака? хоча, писало, є рішення суду і т.д. - за "лайк" посадили чувака, вроді вже не одного. так що ...... доржались блін