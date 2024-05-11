Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 10 травня, війська РФ атакували 14 населених пунктів Херсонщини, внаслідок російської агресії одна людина загинула та четверо поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Херсонщини.

Як зазначається, російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського, Каховського та Херсонського районів з артилерії, мінометів, завдали ударів з авіації та БпЛА. Ворог підступно бив по житловій забудові, внаслідок російської агресії одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Куди цілили окупанти?

За даними правоохоронців, під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Садове, Антонівка, Понятівка, Інженерне, Токарівка, Кізомис, Берислав, Архангельське, Бургунка, Михайлівка, Тягинка, Козацьке та Веселе.

Поліція зафіксувала пошкодження 25 об’єктів: чотирьох приватних будинків, 10 цивільних та дев’яти службових автомобілів поліції, адміністративної будівлі та складського приміщення.

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Наслідки обстрілів Херсонщини

У Тягинці внаслідок авіаудару загинув чоловік та поранено жінку, наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються.

В результаті артилерійського обстрілу Берислава пошкоджено приватний будинок та дістав поранення 48-річний чоловік.

Також зазначається, що вдень військові РФ скинули боєприпас із безпілотника на приватний будинок у Козацькому. В результаті вибуху зазнала поранення 49-річна жінка. Постраждалу евакуювали працівники поліції та доправили до медзакладу.

В результаті ворожого артилерійського обстрілу Веселого постраждала 84-річна жінка, у неї відкрита черепно-мозкова травма, уламкові поранення голови та спини, її стан тяжкий.

"У Киселівці двоє людей отримали поранення внаслідок детонації російського боєприпасу. Встановлено, що чоловіки ремонтували пошкоджений обстрілами дах будинку. В процесі роботи на горищі вони виявили боєприпас, який впав на землю та здетонував. Внаслідок вибуху 39-річного чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями грудної клітини та ноги. У 51-річного постраждалого мінно-вибухова травма", - йдеться у повідомленні.

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Обстріли Херсону

Також поліція інформує, що вночі російські військові здійснили авіаційний удар керованими бомбами по Дніпровському району Херсону. В результаті потужного вибуху пошкоджено адміністративну будівлю, сім цивільних та дев’ять службових автомобілів поліції. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Також упродовж доби з артилерії ворог бив по прибережній зоні Корабельного району, там пошкоджено складське приміщення та виникла пожежа. Під атакою з БпЛА перебували прибережні квартали у Дніпровському районі, там пошкоджено два цивільні автомобілі.

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Усі служби оперативно доєднувалися до ліквідації наслідків ворожих обстрілів, поліція збирала докази воєнних злочинів військових рф.

За минулу добу поліція відреагувала на 219 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 14 проваджень за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.