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Конференция по правам колониальных народов РФ прошла в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Международная конференция по правам колониальных народов России состоялась в Киеве 17 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Конференцию организовала ВСК по вопросам подготовки проекта основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ в сотрудничестве с международной организацией "Лига Свободных Наций".

Конференція з прав колоніальних народів Росії

Участие в мероприятии приняли нардепы, дипломаты, эксперты по вопросам деколонизации и представители национально-освободительных движений колониальных народов России. Обсуждали постоянные нарушения колониальным имперским режимом прав человека и прав народов, подходы к реализации прав колониальных народов на самоопределение, практические аспекты деколонизации и ее влияние на глобальную безопасность.

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Также участие принимали представители башкирского, бурятского, эрзянского, татарского, черкесского движений.

Конференція з прав колоніальних народів Росії

Председатель ВСК Мария Мезенцева напомнила, что резолюциями Европарламента и ПАСЕ признано, что РФ является колониальной империей, что ее деимпериализация и деколонизация являются необходимыми условиями позитивных изменений в России и устойчивого мира для Украины.

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"Украинцы всегда понимали, что Украина не будет свободной, пока несвободны другие народы империи. Наш лозунг всегда был "За нашу и вашу свободу!". Еще в 1943 году Организация украинских националистов инициировала создание Антибольшевистского блока народов. Верховная Рада Украины сейчас активно включилась в работу в этом направлении: создана ВСК, разработан и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Парламента законопроект об основных принципах государственной политики", - говорится в сообщении.

На конференции подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ВСК и Лигой Свободных Наций.

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Конференція з прав колоніальних народів Росії

Автор: 

ВР (29246) ВСК (458) россия (95526)


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Топ комментарии
+5
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21.05.2024 14:47
+2
А от і підготовка кадрів для майбутніх держав, повністю підконтрольних Україні та її Союзникам які будуть створені з, та замість опущеної підо.рашки.
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21.05.2024 14:07
+2
Тема перспективна. мордор остання імперія зла на планеті, розпад якої штучно перервато недолугою політикою Заходу.
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21.05.2024 14:20
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Правила форума Совет форумчан
А от і підготовка кадрів для майбутніх держав, повністю підконтрольних Україні та її Союзникам які будуть створені з, та замість опущеної підо.рашки.
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21.05.2024 14:07 Ответить
А ***** Україні контролювати когось?
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21.05.2024 14:58 Ответить
Бо вся територія пі.дорашки нам не потрібна, а тільки наші історичні території починаючи з часів Київської Русі, а території профільтровані та зачищені від ху.йлівців забезпечити керівництвом абсолютно підконтрольним Україні для повернення усього боргу, який ми визначимо! Та і щоб у подальшому раби знали своє місце і не поставали проти своїх Господарів як це папі.дорососіяни зробили у відношенні до Українців!
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21.05.2024 15:09 Ответить
щоб не утворилась нова рашинська імперія
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21.05.2024 18:31 Ответить
нас цікавлять поневолені народи, до уралу. за уралом, то вже китай.
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21.05.2024 14:14 Ответить
нас цікавлять всі теритрії де є корисні копалини, Республіка Зелений Клин, між іншим, чому китайозам віддавати. Тим більш китаю потрібні ресурси щоб їх тупо перевести на різне лайно, і прогодувати ту всю величезну кількість населення.
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21.05.2024 18:32 Ответить
Марна справа. Якомога більше знищених у війні представників "поневолених народів" буде мати більший ефект. Асиміляція аборигенів зайшла надто далеко. Недавно башкири на фронті обіцяли показать кузькіну мать тим, хто бореться за свободу башкирів.
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21.05.2024 14:14 Ответить
тримайся рідна моя Україна, тепер вже офіціально захоплена зеленнею...
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21.05.2024 14:17 Ответить
А коли це в Україні прапор на американський змінили? Оце я горілки напився. Все проспав.
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21.05.2024 15:24 Ответить
алахол
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21.05.2024 15:25 Ответить
Хорошіє русскіє - це як ліки, дія залежить від доз і способу використання.
Зеленку не слід пити. Нею треба мазати рани.
Хорошіх русскіх нам, українцям, можна слухати, але вірити - не слід.
Нехай їх слухають і їм вірять - на росії та у кацапських діаспорах.
Тоді вони для нас стануть полєзнимі русскімі.
Тому що хорошіх русскіх в наш тепловізор не видно.
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21.05.2024 14:19 Ответить
Тема перспективна. мордор остання імперія зла на планеті, розпад якої штучно перервато недолугою політикою Заходу.
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21.05.2024 14:20 Ответить
Ага зрозуміло - то тибетці і уйгури то є ханці , ну шож буду знати теперка - ну і уелсці то є англічани ( ну а шо кельти і германці навіть мови мають подібні ).
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21.05.2024 14:39 Ответить
нелігітімот буба зараз як вдарить по два вечірніх відоса!
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21.05.2024 14:20 Ответить
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21.05.2024 14:37 Ответить
😆
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23.05.2024 13:03 Ответить
свободу поневоленим народам москви-орди!
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21.05.2024 14:37 Ответить
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21.05.2024 14:47 Ответить
мамо a що робити як болить печінка?
не пий синку...,
а як не можеш ну спробуй алахол!
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21.05.2024 15:36 Ответить
московія поневолила багато народів і так безжально стерла їх культуру і ідентичніть , якби ті пацани молоді знали історію вониб одразу розвернули гармати і поперли на московію , але їх вже давно асимілювали
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21.05.2024 17:41 Ответить
Коли на місці московії- росії з'явяться республіки Єрзя, Карельська, Ханти Мансійська, та інщі це буде свято народів світу.
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23.05.2024 13:02 Ответить
Клуб ППР -посидели ********* разошлись..........который ни на что в РФ не влияет и влиять не может........"дурной думкой багатie" -это если кратко
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23.05.2024 20:55 Ответить
 
 