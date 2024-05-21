Конференция по правам колониальных народов РФ прошла в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Международная конференция по правам колониальных народов России состоялась в Киеве 17 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Конференцию организовала ВСК по вопросам подготовки проекта основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ в сотрудничестве с международной организацией "Лига Свободных Наций".

Участие в мероприятии приняли нардепы, дипломаты, эксперты по вопросам деколонизации и представители национально-освободительных движений колониальных народов России. Обсуждали постоянные нарушения колониальным имперским режимом прав человека и прав народов, подходы к реализации прав колониальных народов на самоопределение, практические аспекты деколонизации и ее влияние на глобальную безопасность.

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Также участие принимали представители башкирского, бурятского, эрзянского, татарского, черкесского движений.

Председатель ВСК Мария Мезенцева напомнила, что резолюциями Европарламента и ПАСЕ признано, что РФ является колониальной империей, что ее деимпериализация и деколонизация являются необходимыми условиями позитивных изменений в России и устойчивого мира для Украины.

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"Украинцы всегда понимали, что Украина не будет свободной, пока несвободны другие народы империи. Наш лозунг всегда был "За нашу и вашу свободу!". Еще в 1943 году Организация украинских националистов инициировала создание Антибольшевистского блока народов. Верховная Рада Украины сейчас активно включилась в работу в этом направлении: создана ВСК, разработан и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Парламента законопроект об основных принципах государственной политики", - говорится в сообщении.

На конференции подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ВСК и Лигой Свободных Наций.

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