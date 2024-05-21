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Конференція з прав колоніальних народів РФ відбулася у Києві. ФОТОрепортаж

Міжнародна конференція по правах колоніальних народів Росії відбулася у Києві 17 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Конференцію організувала ТСК з питань підготовки проєкту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ у співпраці з міжнародною організацією "Ліга Вільних Націй".

Конференція з прав колоніальних народів Росії

Участь у заході взяли нардепи, дипломати, експерти з питань деколонізації та представники національно-визвольних рухів колоніальних народів Росії. Обговорювали постійні порушення колоніальним імперським режимом прав людини і прав народів, підходи до реалізації прав колоніальних народів на самовизначення, практичні аспекти деколонізації та її вплив на глобальну безпеку.

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Також участь брали представники башкирського, бурятського, ерзянського, татарського, черкеського рухів.

Конференція з прав колоніальних народів Росії

Голова ТСК Марія Мезенцева нагадала, що резолюціями Європарламенту та ПАРЄ визнано, що РФ є колоніальною імперією, що її деімперіалізація й деколонізація є необхідними умовами позитивних змін в Росії та сталого миру для України.

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"Українці завжди розуміли, що Україна не буде вільною, поки невільні інші народи імперії. Наше гасло завжди було "За нашу і вашу свободу!". Ще у 1943 році Організація українських націоналістів ініціювала створення Антибільшовицького блоку народів. Верховна Рада України нині активно включилася в роботу в цьому напрямі: створена ТСК, розроблений і найближчим часом буде винесений на розгляд Парламенту законопроєкт про основні засади державної політики", - йдеться в повідомленні.

На конференції підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між ТСК та Лігою Вільних Націй.

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Конференція з прав колоніальних народів Росії

Автор: 

ВР (14974) ТСК (373) росія (65162)


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Топ коментарі
+5
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21.05.2024 14:47
+2
А от і підготовка кадрів для майбутніх держав, повністю підконтрольних Україні та її Союзникам які будуть створені з, та замість опущеної підо.рашки.
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21.05.2024 14:07
+2
Тема перспективна. мордор остання імперія зла на планеті, розпад якої штучно перервато недолугою політикою Заходу.
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21.05.2024 14:20
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А от і підготовка кадрів для майбутніх держав, повністю підконтрольних Україні та її Союзникам які будуть створені з, та замість опущеної підо.рашки.
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21.05.2024 14:07 Відповісти
А ***** Україні контролювати когось?
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21.05.2024 14:58 Відповісти
Бо вся територія пі.дорашки нам не потрібна, а тільки наші історичні території починаючи з часів Київської Русі, а території профільтровані та зачищені від ху.йлівців забезпечити керівництвом абсолютно підконтрольним Україні для повернення усього боргу, який ми визначимо! Та і щоб у подальшому раби знали своє місце і не поставали проти своїх Господарів як це папі.дорососіяни зробили у відношенні до Українців!
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21.05.2024 15:09 Відповісти
щоб не утворилась нова рашинська імперія
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21.05.2024 18:31 Відповісти
нас цікавлять поневолені народи, до уралу. за уралом, то вже китай.
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21.05.2024 14:14 Відповісти
нас цікавлять всі теритрії де є корисні копалини, Республіка Зелений Клин, між іншим, чому китайозам віддавати. Тим більш китаю потрібні ресурси щоб їх тупо перевести на різне лайно, і прогодувати ту всю величезну кількість населення.
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21.05.2024 18:32 Відповісти
Марна справа. Якомога більше знищених у війні представників "поневолених народів" буде мати більший ефект. Асиміляція аборигенів зайшла надто далеко. Недавно башкири на фронті обіцяли показать кузькіну мать тим, хто бореться за свободу башкирів.
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21.05.2024 14:14 Відповісти
тримайся рідна моя Україна, тепер вже офіціально захоплена зеленнею...
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21.05.2024 14:17 Відповісти
А коли це в Україні прапор на американський змінили? Оце я горілки напився. Все проспав.
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21.05.2024 15:24 Відповісти
алахол
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21.05.2024 15:25 Відповісти
Хорошіє русскіє - це як ліки, дія залежить від доз і способу використання.
Зеленку не слід пити. Нею треба мазати рани.
Хорошіх русскіх нам, українцям, можна слухати, але вірити - не слід.
Нехай їх слухають і їм вірять - на росії та у кацапських діаспорах.
Тоді вони для нас стануть полєзнимі русскімі.
Тому що хорошіх русскіх в наш тепловізор не видно.
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21.05.2024 14:19 Відповісти
Тема перспективна. мордор остання імперія зла на планеті, розпад якої штучно перервато недолугою політикою Заходу.
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21.05.2024 14:20 Відповісти
Ага зрозуміло - то тибетці і уйгури то є ханці , ну шож буду знати теперка - ну і уелсці то є англічани ( ну а шо кельти і германці навіть мови мають подібні ).
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21.05.2024 14:39 Відповісти
нелігітімот буба зараз як вдарить по два вечірніх відоса!
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21.05.2024 14:20 Відповісти
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21.05.2024 14:37 Відповісти
😆
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23.05.2024 13:03 Відповісти
свободу поневоленим народам москви-орди!
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21.05.2024 14:37 Відповісти
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21.05.2024 14:47 Відповісти
мамо a що робити як болить печінка?
не пий синку...,
а як не можеш ну спробуй алахол!
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21.05.2024 15:36 Відповісти
московія поневолила багато народів і так безжально стерла їх культуру і ідентичніть , якби ті пацани молоді знали історію вониб одразу розвернули гармати і поперли на московію , але їх вже давно асимілювали
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21.05.2024 17:41 Відповісти
Коли на місці московії- росії з'явяться республіки Єрзя, Карельська, Ханти Мансійська, та інщі це буде свято народів світу.
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23.05.2024 13:02 Відповісти
Клуб ППР -посидели ********* разошлись..........который ни на что в РФ не влияет и влиять не может........"дурной думкой багатie" -это если кратко
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23.05.2024 20:55 Відповісти
 
 