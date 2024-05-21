Конференція з прав колоніальних народів РФ відбулася у Києві. ФОТОрепортаж

Міжнародна конференція по правах колоніальних народів Росії відбулася у Києві 17 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Конференцію організувала ТСК з питань підготовки проєкту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ у співпраці з міжнародною організацією "Ліга Вільних Націй".

Участь у заході взяли нардепи, дипломати, експерти з питань деколонізації та представники національно-визвольних рухів колоніальних народів Росії. Обговорювали постійні порушення колоніальним імперським режимом прав людини і прав народів, підходи до реалізації прав колоніальних народів на самовизначення, практичні аспекти деколонізації та її вплив на глобальну безпеку.

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Також участь брали представники башкирського, бурятського, ерзянського, татарського, черкеського рухів.

Голова ТСК Марія Мезенцева нагадала, що резолюціями Європарламенту та ПАРЄ визнано, що РФ є колоніальною імперією, що її деімперіалізація й деколонізація є необхідними умовами позитивних змін в Росії та сталого миру для України.

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"Українці завжди розуміли, що Україна не буде вільною, поки невільні інші народи імперії. Наше гасло завжди було "За нашу і вашу свободу!". Ще у 1943 році Організація українських націоналістів ініціювала створення Антибільшовицького блоку народів. Верховна Рада України нині активно включилася в роботу в цьому напрямі: створена ТСК, розроблений і найближчим часом буде винесений на розгляд Парламенту законопроєкт про основні засади державної політики", - йдеться в повідомленні.

На конференції підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між ТСК та Лігою Вільних Націй.

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