Страшное известие для путина, миротворец, правильное перемирие. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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А что случилось?
... тихонько
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ во время обороны Харьковщины, - Politico
Страшная весть
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет полное право на ответ, - министр обороны Лекорню об использовании французского оружия для ударов по территории РФ
Можно!
Обязательно!
Читайте на "Цензор.НЕТ": В резиденции Путина на Алтае вспыхнул пожар, - росСМИ. ФОТО
Для ГУРманов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Два российских катера "Тунец" уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО
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