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Страшное известие для путина, миротворец, правильное перемирие. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

А что случилось?

фотожаба

... тихонько

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фотожаба

Страшная весть

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет полное право на ответ, - министр обороны Лекорню об использовании французского оружия для ударов по территории РФ

фотожаба

Можно!

фотожаба

Обязательно!

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Для ГУРманов

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Интересный вопрос

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Настоящее искусство

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Огромные успехи

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) политика (6992) путин владимир (31309) россия (95645) фотожаба (14413)


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А Трамп тут до чого? Чи ви вирішили посваритися з потенційним президентом США і особистим ворогом путлера? Тоді питання: на кого працюєте?
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01.06.2024 12:05 Ответить
У Трампа є почуття гумору - все номально
Трампа судять за баб - для мужика це не сором...
... у педофіла путіна інша стаття у Гаазькому суді
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01.06.2024 13:08 Ответить
Там іще державна зрада, організація перевороту і торгівля секретними документами. Але певно для мужика це теж не сором.
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01.06.2024 14:39 Ответить
сором бути карликом педофілом
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02.06.2024 11:45 Ответить
..бо як каже найвеличнієйвшивий пєрєсідєнт
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02.06.2024 05:57 Ответить
Особистим ворогом путлера?
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01.06.2024 12:14 Ответить
 
 