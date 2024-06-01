Страшна звістка для путіна, миротворець, правильне перемир’я. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
А что случилось?
... тихенько
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини, - Politico
Страшная весть
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має повне право на відповідь, - міністр оборони Лекорню про використання французької зброї для ударів по території РФ
Можна!
Обов'язково!
Читайте на "Цензор.НЕТ": В резиденції Путіна на Алтаї спалахнула пожежа, - росЗМІ. ФОТО
Для ГУРманів
Читайте на "Цензор.НЕТ": Два російські катери "Тунец" знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО
Цікаве питаня
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Миротворець
Доля президента
Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд присяжних визнав Трампа винним у фальсифікації ділової документації щодо несплати податків
Черговий ювілей
Шалені успіхи
Правильне перемир'я
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Трампа судять за баб - для мужика це не сором...
... у педофіла путіна інша стаття у Гаазькому суді