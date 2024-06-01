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Страшна звістка для путіна, миротворець, правильне перемир’я. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

А что случилось?

фотожаба

... тихенько

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фотожаба

Страшная весть

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фотожаба

Можна!

фотожаба

Обов'язково!

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фотожаба

Для ГУРманів

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фотожаба

Цікаве питаня

фотожаба

Тепер - партнери

фотожаба

Справжнє мистецтво

фотожаба

Реклама та реальність

фотожаба

Миротворець

фотожаба

Доля президента

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фотожаба

Черговий ювілей

фотожаба

Шалені успіхи

фотожаба

Правильне перемир'я

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) політика (4405) путін володимир (23821) росія (65191) фотожаба (13864)


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А Трамп тут до чого? Чи ви вирішили посваритися з потенційним президентом США і особистим ворогом путлера? Тоді питання: на кого працюєте?
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01.06.2024 12:05 Відповісти
У Трампа є почуття гумору - все номально
Трампа судять за баб - для мужика це не сором...
... у педофіла путіна інша стаття у Гаазькому суді
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01.06.2024 13:08 Відповісти
Там іще державна зрада, організація перевороту і торгівля секретними документами. Але певно для мужика це теж не сором.
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01.06.2024 14:39 Відповісти
сором бути карликом педофілом
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02.06.2024 11:45 Відповісти
..бо як каже найвеличнієйвшивий пєрєсідєнт
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02.06.2024 05:57 Відповісти
Особистим ворогом путлера?
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01.06.2024 12:14 Відповісти
 
 