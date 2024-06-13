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Зеленский выступил на саммите G-7, говорил об ударах по РФ, замороженных активах и Саммите мира. ФОТО

Президент Владимир Зеленский выступил перед участниками саммита G-7, который проходит в Италии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут на официальном сайте президента.

Во время своего выступления глава государства сосредоточил внимание на 5 важных для Украины вопросах.

Первое - безопасность

Зеленский поблагодарил за совместную декларацию по безопасности "Группы семи", которая была заключена в прошлом году 12 июля.

"Сегодня мы в рамках этой декларации подписываем еще два соглашения по безопасности - с Соединенными Штатами и Японией. Сильные соглашения. Этим мы делаем совершенной архитектуру безопасности отношений между Украиной и "Группой семи" - будет семь соглашений со всеми вами. Спасибо. Наши люди видят, что ведущие демократии мира действительно преданы поддержке украинской независимости и прав каждой нации", - сказал он.

Второе - военная помощь

Президент подчеркнул важность усиления украинской ПВО, в частности путем предоставления дополнительных систем Patriot, и увеличении дальнобойности и возможности "уничтожать российских террористов там, где они есть, включая территорию самой России".

"Недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территории для защиты Харькова и других городов укрепило нас от российских ударов. Но мы еще в поиске дополнительных "петриотов" и нуждаемся и в дальнейшем в таких же сильных шагах, как были сделаны для нашей дальнобойности. Я также прошу вас сделать все возможное, чтобы ускорить наш переход на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов. И у меня есть одно сообщение от наших военных - они благодарны за все пакеты военной поддержки, которые вы предоставили, и просят вас доставить их в Украину, нашим воинам как можно быстрее", - рассказал Зеленский.

Читайте: Зеленский и премьер Италии Мелони обсудили поддержку ПВО Украины на полях саммита G-7

Третье - восстановление

По его словам, Украине нужен четкий план восстановления, "схожий с тем, каким был план Маршалла для Европы после войны".

"Конечно, отвечающий потребностям нашего времени и Украины. Друзья, давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его тоже совместной декларацией G7+ - декларацией восстановления. Это будет также и декларацией мира, потому что благодаря восстановлению люди увидят, что мир действительно будет, что мы в него верим и заботимся о наступлении мира так же, как и об обороне. Детали могут проработать наши команды так же, как они проработали декларации по безопасности", - отметил президент.

И призвал подготовить этот план к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне и одобрить его на этой встрече.

Володимир Зеленський, лідери країн G-7 та Європейського Союзу

Четвертое - российские активы

"Мы все с вами понимаем, что будет справедливым, когда именно Россия будет платить за ущерб, нанесенный российской войной. Я прошу вас поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине 50 миллиардов долларов. Все вы проинформированы о деталях. Это абсолютно рабочий план. И это деньги, которые должны сработать и для поддержки обороны, и для восстановления", - заявил Зеленский.

Кроме того, он сказал, что нужно "создать рабочий механизм конфискации замороженных активов России на 300 миллиардов".

"Должны приучать государства, которые поддерживают террор, что они за это и будут платить", - подчеркнул президент.

Также читайте: Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности с Японией

Пятое - Глобальный саммит мира

"Уже послезавтра мы можем сделать реальный шаг в направлении справедливого мира для нашей страны и всей Европы - состоится инаугурационный Саммит мира, и я благодарю всех вас за поддержку Саммита и нашей Формулы мира. Все вы знаете, что на первом Саммите мы сосредоточимся на трех пунктах Формулы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных. Возможно, Саммит станет шагом и по более широкой энергетической безопасности - мы должны исключить российские удары по нашей территории, и есть идеи, как это обеспечить. Надеюсь на вашу поддержку имплементации наработанных шагов. И я также надеюсь, что единство между партнерами сохранится и 25 июня, когда мы ожидаем принятия переговорной рамки с ЕС", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G-7, который проходит в Италии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны G7 предоставят Украине 50 млрд евро за счет замороженных российских активов, - советник Макрона Бонн

Автор: 

G7 (836) Зеленский Владимир (20474)


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Топ комментарии
+8
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13.06.2024 19:23
+8
На фото зліва направо: Шольц, Макрон, Сунак, наш дурачок, Трюдо, Мішель...

Оце воно - обличчя України. Отак, насправді, Україну і бачать у світі.
Ганьбище...
Зелений балаган...
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13.06.2024 19:42
+8
Ви відносно оманських вояжів,травневих шашликів, какя разніца і розмінування Чонгару?? В правильності вибору маю дуже, дуже великий і потужний сумнів.
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13.06.2024 19:47
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13.06.2024 19:23 Ответить
Лидери взялы в кильце лидОра? Шаб АБ не пробралася ? Не Пугачова...
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13.06.2024 20:27 Ответить
А в той час, когось сильно , замордувало, і хтось нервово закурив в сторонці.,👺👍😁
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13.06.2024 19:28 Ответить
испанский стыд..
Вот олень!!!
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13.06.2024 19:30 Ответить
Ключова фраза ; "Зеленський виступив на саміті G-7", А чого не взяв для виступу квартал 95, а особливо головну зірку - дермака?
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13.06.2024 19:30 Ответить
Хто ще вірить цій убогій особі в словах якої лине одна "хуцпа"
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13.06.2024 19:32 Ответить
Реклама на цій новини більш цікава ніж новина - Наталка Денисенко приголомшила своїми повністю оголеними фото в ліжку чи Заборонені фото Північної Кореї: впадете, побачивши це. Цікаво працюють алгоритми...
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13.06.2024 19:37 Ответить
Молодец зеля
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13.06.2024 19:39 Ответить
На фото зліва направо: Шольц, Макрон, Сунак, наш дурачок, Трюдо, Мішель...

Оце воно - обличчя України. Отак, насправді, Україну і бачать у світі.
Ганьбище...
Зелений балаган...
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13.06.2024 19:42 Ответить
Мабуть Єрмак найвеличнішому свого фотографа підсунув. ))
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13.06.2024 23:54 Ответить
Ви відносно оманських вояжів,травневих шашликів, какя разніца і розмінування Чонгару?? В правильності вибору маю дуже, дуже великий і потужний сумнів.
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13.06.2024 19:47 Ответить
він практично уже підмахнув ще більш позорніші договорняки у Стамбулі.. сам Агрохімія не дасть збрехати.
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13.06.2024 19:53 Ответить
Посмотрим что он наподписывает... А вообще, вы видимо забыли как он радовался Минским, как они с Ермаком составляли план по их выполнению, разводили войска...
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13.06.2024 19:54 Ответить
Сподіваюсь, це сарказм. Бо інакше це - діагноз.
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13.06.2024 21:08 Ответить
Текст виступу який йому підготували він проголосив акторськи бездоганно. Все сказане вірно і цілковито підтримую. Цікаво, хто йому це пише, невже Єрмак? Не вірю.
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13.06.2024 19:43 Ответить
Дивлюсь на оте фото і бачу - поважні люди і одна неголена мавпа серед них у "мілітарі" а-ля Че. Так і бачу, як хтось протягує руку з "соска-пустишка" і каже: "та на вже і не скигли!"
А з приводу отих розпіарених "безпекових декларацій", якими зараз ЗЕбіл намагається напрацювати собі рейтинг.
Ці парірці ВЗАГАЛІ ні про що і ніякої сили не мають, про що пише британська преса "The Guardian"(Thu, 13 June 2024, 12:46 pm):
"The US-Ukraine agreement does not require the authorisation of Congress and could be undone by a future Trump administration"("Угода США-Україна не вимагає дозволу Конгресу і може бути скасована майбутньою адміністрацією Трампа")
А далі ще більше тлумачення:
"As with the other bilateral pacts, the agreement with the US will not require America to come to Ukraine's defence if attacked. But it could make it easier for Ukraine to enter into peace negotiations with Russia, as Kyiv would have some assurance about the help it would receive in the event of a further Russian attack."
(Як і у інших двосторонніх пактів, угода з США не вимагатиме від Америки на захист України у разі нападу на неї. Але для України це може полегшити укладання мирних переговорів з Росією, оскільки Києв мав би певну впевненість у допомозі, яку вона отримає у разі подальшої російської атаки.)
Ось так цивілізований світ оцінює ці папірці.

Ось і вся угода, якою так вихваляється ЗЕбіл.
Це навіть не той папірець, яким розмахував Чемберлен у 1939-му році, коли підписав угоду з Гітлером, бо там була союзницька угода з Польщею і Францією.
Це, навіть, і не Мінські угоди, бо в цій угоді...немає нічого, щоб повпливати на агресора.

Ось що пишуть далі в статті:
"Ukraine has had bitter experience of such agreements. Signatories to the Budapest memorandum in 1994, which called for respect for countries' independence and sovereignty, did not come to Ukraine's defence when Russia annexed Crimea in 2014.

The bilateral security agreements state that in the event of a future Russian attack against Ukraine, the parties will consult within 24 hours to determine measures to counter and deter the aggression. A future attack is not defined."
(Україна мала гіркий досвід таких угод. Підписанти до меморандуму в Будапешті в 1994 році, який закликав до поваги до незалежності та суверенітету країн, не прийшли на захист України, коли Росія анексувала Крим в 2014 році.

У двосторонніх угодах про безпеку зазначається, що у випадку майбутньої російської нападу на Україну сторони проконсультуються протягом 24 годин, щоб визначити заходи щодо протидії та стримуванню агресії. Майбутня атака не визначена.)
---------------------
Ось така фуйня, малята - Захід ВСЕ розуміє і не приховує цього, а нашому лоху ЗЕмарафон буде вішати чергову локшину на вуха і лох буде дуже радий. 100пудово!
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13.06.2024 19:47 Ответить
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13.06.2024 19:50 Ответить
Саміт Миру - не про МИР. Не про відсутність війни. Не про те, як його досягати. Та й не про війну взагалі, адже теми Саміту НІЯК не можуть зламати хід війни чи якось уплинути на нього. Дайош вільне судноплавство! Ядерній безпеці людства - бути! Все найкраще - дітям !!! Тільки чиїм дітям ???
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13.06.2024 19:56 Ответить
Бубон
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13.06.2024 22:59 Ответить
...підписуємо ще дві безпекові угоди - зі та Японією. Сильні угоди"...
А ї.ало на фото ніби їжаком подавився. Мабуть партнери раком ставили і угоди підписували на його спині.
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13.06.2024 23:50 Ответить
 
 