Зеленский выступил на саммите G-7, говорил об ударах по РФ, замороженных активах и Саммите мира. ФОТО

Президент Владимир Зеленский выступил перед участниками саммита G-7, который проходит в Италии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут на официальном сайте президента.

Во время своего выступления глава государства сосредоточил внимание на 5 важных для Украины вопросах.

Первое - безопасность

Зеленский поблагодарил за совместную декларацию по безопасности "Группы семи", которая была заключена в прошлом году 12 июля.

"Сегодня мы в рамках этой декларации подписываем еще два соглашения по безопасности - с Соединенными Штатами и Японией. Сильные соглашения. Этим мы делаем совершенной архитектуру безопасности отношений между Украиной и "Группой семи" - будет семь соглашений со всеми вами. Спасибо. Наши люди видят, что ведущие демократии мира действительно преданы поддержке украинской независимости и прав каждой нации", - сказал он.

Второе - военная помощь

Президент подчеркнул важность усиления украинской ПВО, в частности путем предоставления дополнительных систем Patriot, и увеличении дальнобойности и возможности "уничтожать российских террористов там, где они есть, включая территорию самой России".

"Недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территории для защиты Харькова и других городов укрепило нас от российских ударов. Но мы еще в поиске дополнительных "петриотов" и нуждаемся и в дальнейшем в таких же сильных шагах, как были сделаны для нашей дальнобойности. Я также прошу вас сделать все возможное, чтобы ускорить наш переход на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов. И у меня есть одно сообщение от наших военных - они благодарны за все пакеты военной поддержки, которые вы предоставили, и просят вас доставить их в Украину, нашим воинам как можно быстрее", - рассказал Зеленский.

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Третье - восстановление

По его словам, Украине нужен четкий план восстановления, "схожий с тем, каким был план Маршалла для Европы после войны".

"Конечно, отвечающий потребностям нашего времени и Украины. Друзья, давайте вместе составим такой план восстановления и подтвердим его тоже совместной декларацией G7+ - декларацией восстановления. Это будет также и декларацией мира, потому что благодаря восстановлению люди увидят, что мир действительно будет, что мы в него верим и заботимся о наступлении мира так же, как и об обороне. Детали могут проработать наши команды так же, как они проработали декларации по безопасности", - отметил президент.

И призвал подготовить этот план к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне и одобрить его на этой встрече.

Четвертое - российские активы

"Мы все с вами понимаем, что будет справедливым, когда именно Россия будет платить за ущерб, нанесенный российской войной. Я прошу вас поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине 50 миллиардов долларов. Все вы проинформированы о деталях. Это абсолютно рабочий план. И это деньги, которые должны сработать и для поддержки обороны, и для восстановления", - заявил Зеленский.

Кроме того, он сказал, что нужно "создать рабочий механизм конфискации замороженных активов России на 300 миллиардов".

"Должны приучать государства, которые поддерживают террор, что они за это и будут платить", - подчеркнул президент.

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Пятое - Глобальный саммит мира

"Уже послезавтра мы можем сделать реальный шаг в направлении справедливого мира для нашей страны и всей Европы - состоится инаугурационный Саммит мира, и я благодарю всех вас за поддержку Саммита и нашей Формулы мира. Все вы знаете, что на первом Саммите мы сосредоточимся на трех пунктах Формулы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, освобождение пленных и депортированных. Возможно, Саммит станет шагом и по более широкой энергетической безопасности - мы должны исключить российские удары по нашей территории, и есть идеи, как это обеспечить. Надеюсь на вашу поддержку имплементации наработанных шагов. И я также надеюсь, что единство между партнерами сохранится и 25 июня, когда мы ожидаем принятия переговорной рамки с ЕС", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G-7, который проходит в Италии.

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