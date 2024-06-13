Зеленський виступив на саміті G-7, говорив про удари по РФ, заморожені активи та Саміт миру. ФОТО
Президент Володимир Зеленський виступив перед учасниками саміту G-7, який проходить в Італії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть на на офіційному сайті президента.
Під час свого виступу глава держави зосередив увагу на 5 важливих для України питаннях.
Перше – безпека
Зеленський подякував за спільну безпекову декларацію "Групи семи", яка була укладена торік 12 липня.
"Сьогодні ми в межах цієї декларації підписуємо ще дві безпекові угоди – зі Сполученими Штатами та Японією. Сильні угоди. Цим ми робимо довершеною безпекову архітектуру відносин між Україною та "Групою семи" – буде сім угод з усіма вами. Дякую. Наші люди бачать, що провідні демократії світу справді віддані підтримці української незалежності та прав кожної нації", - сказав він.
Друге - військова допомога
Президент наголосив на важливості посилення української ППО, зокрема через надання додаткових систем Patriot, та збільшенні далекобійності і можливості "знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої Росії".
"Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив нас від російських ударів. Але ми ще в пошуку додаткових "петріотів" і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів. І в мене є одне повідомлення від наших військових – вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну, нашим воїнам якнайшвидше", - розповів Зеленський.
Третє - відновлення
За його словами, Україні потрібен чіткий план відновлення, "схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни".
"Звичайно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону. Деталі можуть опрацювати наші команди так само, як вони опрацювали безпекові декларації", - зазначив президент.
Та закликав підготувати цей план до наступного саміту НАТО у Вашингтоні та схвалити його на цій зустрічі.
Четверте - російські активи
"Ми всі з вами розуміємо, що буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду, завдану російською війною. Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення", - заявив Зеленський.
Крім того, він сказав, що потрібно "створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на 300 мільярдів".
"Маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть", - підкреслив президент.
П'яте - Глобальний саміт миру
"Вже післязавтра ми можемо зробити реальний крок у напрямку справедливого миру для нашої країни та всієї Європи – відбудеться інавгураційний Саміт миру, і я дякую всім вам за підтримку Саміту і нашої Формули миру. Всі ви знаєте, що на першому Саміті ми зосередимося на трьох пунктах Формули: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених та депортованих. Можливо, Саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки – ми маємо унеможливити російські удари по нашій території, і є ідеї, як це забезпечити. Сподіваюся на вашу підтримку імплементації напрацьованих кроків. І я також сподіваюся, що єдність між партнерами збережеться і 25 червня, коли ми очікуємо ухвалення переговорної рамки з ЄС", - резюмував Зеленський.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський прибув на саміт G-7, який проходить в Італії.
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Вот олень!!!
Оце воно - обличчя України. Отак, насправді, Україну і бачать у світі.
Ганьбище...
Зелений балаган...
А з приводу отих розпіарених "безпекових декларацій", якими зараз ЗЕбіл намагається напрацювати собі рейтинг.
Ці парірці ВЗАГАЛІ ні про що і ніякої сили не мають, про що пише британська преса "The Guardian"(Thu, 13 June 2024, 12:46 pm):
"The US-Ukraine agreement does not require the authorisation of Congress and could be undone by a future Trump administration"("Угода США-Україна не вимагає дозволу Конгресу і може бути скасована майбутньою адміністрацією Трампа")
А далі ще більше тлумачення:
"As with the other bilateral pacts, the agreement with the US will not require America to come to Ukraine's defence if attacked. But it could make it easier for Ukraine to enter into peace negotiations with Russia, as Kyiv would have some assurance about the help it would receive in the event of a further Russian attack."
(Як і у інших двосторонніх пактів, угода з США не вимагатиме від Америки на захист України у разі нападу на неї. Але для України це може полегшити укладання мирних переговорів з Росією, оскільки Києв мав би певну впевненість у допомозі, яку вона отримає у разі подальшої російської атаки.)
Ось так цивілізований світ оцінює ці папірці.
Ось і вся угода, якою так вихваляється ЗЕбіл.
Це навіть не той папірець, яким розмахував Чемберлен у 1939-му році, коли підписав угоду з Гітлером, бо там була союзницька угода з Польщею і Францією.
Це, навіть, і не Мінські угоди, бо в цій угоді...немає нічого, щоб повпливати на агресора.
Ось що пишуть далі в статті:
"Ukraine has had bitter experience of such agreements. Signatories to the Budapest memorandum in 1994, which called for respect for countries' independence and sovereignty, did not come to Ukraine's defence when Russia annexed Crimea in 2014.
The bilateral security agreements state that in the event of a future Russian attack against Ukraine, the parties will consult within 24 hours to determine measures to counter and deter the aggression. A future attack is not defined."
(Україна мала гіркий досвід таких угод. Підписанти до меморандуму в Будапешті в 1994 році, який закликав до поваги до незалежності та суверенітету країн, не прийшли на захист України, коли Росія анексувала Крим в 2014 році.
У двосторонніх угодах про безпеку зазначається, що у випадку майбутньої російської нападу на Україну сторони проконсультуються протягом 24 годин, щоб визначити заходи щодо протидії та стримуванню агресії. Майбутня атака не визначена.)
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Ось така фуйня, малята - Захід ВСЕ розуміє і не приховує цього, а нашому лоху ЗЕмарафон буде вішати чергову локшину на вуха і лох буде дуже радий. 100пудово!
А ї.ало на фото ніби їжаком подавився. Мабуть партнери раком ставили і угоди підписували на його спині.