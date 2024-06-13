Зеленський виступив на саміті G-7, говорив про удари по РФ, заморожені активи та Саміт миру. ФОТО

Президент Володимир Зеленський виступив перед учасниками саміту G-7, який проходить в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть на на офіційному сайті президента.

Під час свого виступу глава держави зосередив увагу на 5 важливих для України питаннях.

Перше – безпека

Зеленський подякував за спільну безпекову декларацію "Групи семи", яка була укладена торік 12 липня.

"Сьогодні ми в межах цієї декларації підписуємо ще дві безпекові угоди – зі Сполученими Штатами та Японією. Сильні угоди. Цим ми робимо довершеною безпекову архітектуру відносин між Україною та "Групою семи" – буде сім угод з усіма вами. Дякую. Наші люди бачать, що провідні демократії світу справді віддані підтримці української незалежності та прав кожної нації", - сказав він.

Друге - військова допомога

Президент наголосив на важливості посилення української ППО, зокрема через надання додаткових систем Patriot, та збільшенні далекобійності і можливості "знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої Росії".

"Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив нас від російських ударів. Але ми ще в пошуку додаткових "петріотів" і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів. І в мене є одне повідомлення від наших військових – вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну, нашим воїнам якнайшвидше", - розповів Зеленський.

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Третє - відновлення

За його словами, Україні потрібен чіткий план відновлення, "схожий із тим, як був план Маршалла для Європи після війни".

"Звичайно, такий, що відповідає потребам нашого часу й України. Друзі, давайте разом складемо такий план відновлення та підтвердимо його теж спільною декларацією G7+ – декларацією відновлення. Це буде також і декларацією миру, бо завдяки відновленню люди побачать, що мир справді буде, що ми в нього віримо і дбаємо про настання миру так само, як і про оборону. Деталі можуть опрацювати наші команди так само, як вони опрацювали безпекові декларації", - зазначив президент.

Та закликав підготувати цей план до наступного саміту НАТО у Вашингтоні та схвалити його на цій зустрічі.

Четверте - російські активи

"Ми всі з вами розуміємо, що буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду, завдану російською війною. Я прошу вас підтримати план використання російських активів, який швидко надасть Україні 50 мільярдів доларів. Усі ви поінформовані про деталі. Це абсолютно робочий план. І це гроші, які мають спрацювати і для підтримки оборони, і для відновлення", - заявив Зеленський.

Крім того, він сказав, що потрібно "створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на 300 мільярдів".

"Маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це й платитимуть", - підкреслив президент.

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П'яте - Глобальний саміт миру

"Вже післязавтра ми можемо зробити реальний крок у напрямку справедливого миру для нашої країни та всієї Європи – відбудеться інавгураційний Саміт миру, і я дякую всім вам за підтримку Саміту і нашої Формули миру. Всі ви знаєте, що на першому Саміті ми зосередимося на трьох пунктах Формули: ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених та депортованих. Можливо, Саміт стане кроком і щодо ширшої енергетичної безпеки – ми маємо унеможливити російські удари по нашій території, і є ідеї, як це забезпечити. Сподіваюся на вашу підтримку імплементації напрацьованих кроків. І я також сподіваюся, що єдність між партнерами збережеться і 25 червня, коли ми очікуємо ухвалення переговорної рамки з ЄС", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський прибув на саміт G-7, який проходить в Італії.

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