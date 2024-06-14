В Ивано-Франковске открыли центр рекрутинга в ВСУ. Это уже 24-й в Украине. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске на базе Центра предоставления административных услуг заработал первый в области центр рекрутинга украинской армии.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сегодня в Ивано-Франковске открыли 24-й центр рекрутинга украинской армии. Мы видим, что с разрастанием сети все больше людей обращается в центры этой системы со своими вопросами и получают консультации, и многие люди приобщаются к Силам обороны Украины", - отметил он.

По его словам, статистика показывает, что каждый пятый-шестой человек, который приходит в рекрутинговые центры - это женщина.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве стартовала первая рекрутинговая кампания в подразделения ГУР - "Став плюс" . ФОТОрепортаж

В Минобороны добавили, что те, кто хочет трудоустроиться через рекрутинговые центры, должны пройти медицинское обследование, чтобы определить, где им лучше подобрать вакансию.

По данным местного издания "Курс" в центре будут предоставлять консультации гражданам, желающим вступить в ряды ВСУ, по выбору должности и подразделения.





По словам Бежевца, на сегодня в центры рекрутинга обращаются около 1000 человек в неделю.

Читайте также: Минобороны открыло центр рекрутинга в Белой Церкви на Киевщине

Ранее сообщалось, что в Николаеве открылся Центр рекрутинга в ряды Сил обороны.