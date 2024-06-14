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В Ивано-Франковске открыли центр рекрутинга в ВСУ. Это уже 24-й в Украине. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске на базе Центра предоставления административных услуг заработал первый в области центр рекрутинга украинской армии.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сегодня в Ивано-Франковске открыли 24-й центр рекрутинга украинской армии. Мы видим, что с разрастанием сети все больше людей обращается в центры этой системы со своими вопросами и получают консультации, и многие люди приобщаются к Силам обороны Украины", - отметил он.

По его словам, статистика показывает, что каждый пятый-шестой человек, который приходит в рекрутинговые центры - это женщина.

В Івано-Франківську запрацював центр рекрутингу до армії
В Івано-Франківську запрацював центр рекрутингу до армії

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве стартовала первая рекрутинговая кампания в подразделения ГУР - "Став плюс" . ФОТОрепортаж

В Минобороны добавили, что те, кто хочет трудоустроиться через рекрутинговые центры, должны пройти медицинское обследование, чтобы определить, где им лучше подобрать вакансию.

По данным местного издания "Курс" в центре будут предоставлять консультации гражданам, желающим вступить в ряды ВСУ, по выбору должности и подразделения.

В Івано-Франківську запрацював центр рекрутингу до армії
В Івано-Франківську запрацював центр рекрутингу до армії

По словам Бежевца, на сегодня в центры рекрутинга обращаются около 1000 человек в неделю.

Читайте также: Минобороны открыло центр рекрутинга в Белой Церкви на Киевщине

Ранее сообщалось, что в Николаеве открылся Центр рекрутинга в ряды Сил обороны.

Автор: 

Ивано-Франковск (832) Минобороны (9357) рекрутинг (135)


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Топ комментарии
+3
Я би у такий Центр пішов би!... але мене тільки у ТЦК візьмуть.
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14.06.2024 15:33
+2
Свинособако, побачиш дрон - стріляйся першим.
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14.06.2024 16:03
+2
Кацап,иди лесом!
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14.06.2024 16:04
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Я би у такий Центр пішов би!... але мене тільки у ТЦК візьмуть.
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14.06.2024 15:33 Ответить
а яка для тебе різниця, сидячи не в Україні?
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14.06.2024 15:44 Ответить
Та ні, то наш вуйко, не закордонний
ВПН працює, щоб тцк не "вичіслілі по айпішнікуу"))))
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14.06.2024 15:48 Ответить
Свинособако, побачиш дрон - стріляйся першим.
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14.06.2024 16:03 Ответить
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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14.06.2024 16:13 Ответить
Кацап,иди лесом!
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14.06.2024 16:04 Ответить
це треба було робити в 2022році
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14.06.2024 16:16 Ответить
Бюджетники перекачовують.
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14.06.2024 18:47 Ответить
 
 