В Ивано-Франковске открыли центр рекрутинга в ВСУ. Это уже 24-й в Украине. ФОТОрепортаж
В Ивано-Франковске на базе Центра предоставления административных услуг заработал первый в области центр рекрутинга украинской армии.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сегодня в Ивано-Франковске открыли 24-й центр рекрутинга украинской армии. Мы видим, что с разрастанием сети все больше людей обращается в центры этой системы со своими вопросами и получают консультации, и многие люди приобщаются к Силам обороны Украины", - отметил он.
По его словам, статистика показывает, что каждый пятый-шестой человек, который приходит в рекрутинговые центры - это женщина.
В Минобороны добавили, что те, кто хочет трудоустроиться через рекрутинговые центры, должны пройти медицинское обследование, чтобы определить, где им лучше подобрать вакансию.
По данным местного издания "Курс" в центре будут предоставлять консультации гражданам, желающим вступить в ряды ВСУ, по выбору должности и подразделения.
По словам Бежевца, на сегодня в центры рекрутинга обращаются около 1000 человек в неделю.
Ранее сообщалось, что в Николаеве открылся Центр рекрутинга в ряды Сил обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВПН працює, щоб тцк не "вичіслілі по айпішнікуу"))))