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В Івано-Франківську відкрили центр рекрутингу до ЗСУ. Це вже 24-й в Україні. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську на базі Центру надання адміністративних послуг запрацював перший в області центр рекрутингу української армії.

Про це повідомив представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Сьогодні в Івано-Франківську відкрили 24-й центр рекрутингу української армії. Ми бачимо, що з розростанням мережі все більше людей звертається до центрів цієї системи зі своїми питаннями і отримують консультації, і багато людей долучаються до Сил оборони України", - зазначив він.

За його словами, статистика показує, що кожна п'ята-шоста людина, яка приходить до рекрутингових центрів - це жінка.

В Івано-Франківську запрацював центр рекрутингу до армії
В Івано-Франківську запрацював центр рекрутингу до армії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві стартувала перша рекрутингова кампанія до підрозділів ГУР - "Став плюс". ФОТОрепортаж 

У Міноборони додали, що ті, хто хоче працевлаштуватися через рекрутингові центри, повинні пройти медичне обстеження, щоб визначити, де їм краще підібрати вакансію.

За даними місцевого видання "Курс" у центрі будуть надавати консультації громадянам, які бажають вступити до лав ЗСУ, щодо вибору посади та підрозділу.

В Івано-Франківську запрацював центр рекрутингу до армії
В Івано-Франківську запрацював центр рекрутингу до армії

За словами Бежевця, на сьогодні до центрів рекрутингу звертаються близько 1000 осіб в тиждень.

Читайте також: Міноборони відкрило центр рекрутингу в Білій Церкві на Київщині 

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві відкрився Центр рекрутингу до лав Сил оборони.

Автор: 

Івано-Франківськ (522) Міноборони (7406) Рекрутинг (145)


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Топ коментарі
+3
Я би у такий Центр пішов би!... але мене тільки у ТЦК візьмуть.
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14.06.2024 15:33
+2
Свинособако, побачиш дрон - стріляйся першим.
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14.06.2024 16:03
+2
Кацап,иди лесом!
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14.06.2024 16:04
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Я би у такий Центр пішов би!... але мене тільки у ТЦК візьмуть.
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14.06.2024 15:33 Відповісти
а яка для тебе різниця, сидячи не в Україні?
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14.06.2024 15:44 Відповісти
Та ні, то наш вуйко, не закордонний
ВПН працює, щоб тцк не "вичіслілі по айпішнікуу"))))
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14.06.2024 15:48 Відповісти
Свинособако, побачиш дрон - стріляйся першим.
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14.06.2024 16:03 Відповісти
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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14.06.2024 16:13 Відповісти
Кацап,иди лесом!
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14.06.2024 16:04 Відповісти
це треба було робити в 2022році
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14.06.2024 16:16 Відповісти
Бюджетники перекачовують.
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14.06.2024 18:47 Відповісти
 
 