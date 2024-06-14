В Івано-Франківську відкрили центр рекрутингу до ЗСУ. Це вже 24-й в Україні. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську на базі Центру надання адміністративних послуг запрацював перший в області центр рекрутингу української армії.

Про це повідомив представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сьогодні в Івано-Франківську відкрили 24-й центр рекрутингу української армії. Ми бачимо, що з розростанням мережі все більше людей звертається до центрів цієї системи зі своїми питаннями і отримують консультації, і багато людей долучаються до Сил оборони України", - зазначив він.

За його словами, статистика показує, що кожна п'ята-шоста людина, яка приходить до рекрутингових центрів - це жінка.





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У Міноборони додали, що ті, хто хоче працевлаштуватися через рекрутингові центри, повинні пройти медичне обстеження, щоб визначити, де їм краще підібрати вакансію.

За даними місцевого видання "Курс" у центрі будуть надавати консультації громадянам, які бажають вступити до лав ЗСУ, щодо вибору посади та підрозділу.





За словами Бежевця, на сьогодні до центрів рекрутингу звертаються близько 1000 осіб в тиждень.

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Раніше повідомлялося, що у Миколаєві відкрився Центр рекрутингу до лав Сил оборони.