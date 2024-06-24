РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8495 посетителей онлайн
Новости Фото
3 140 3

Удар по Харькову 23 июня: россияне атаковали КАБами с территории Белгородской области, было четыре удара. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Офисе генерального прокурора уточнили откуда и каким вооружением российские оккупанты били по Харькову 23 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОГП.

"Всего зафиксировано четыре удара. Предварительно, враг применил КАБ-250 с УМПК (управляемая авиационная бомба с унифицированным модулем планирования и коррекции) из н.п. Октябрьский Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Как писал Цензор.НЕТ, 23 июня оккупанты КАБами атаковали два района Харькова: один человек погиб и 11 пострадали, в том числе двое подростков.

Также читайте: Зеленский отреагировал на очередной российский удар по Харькову

23 червня росіяни атакували Харків КАБами
Один загиблий та 11 постраждалих внаслідок чергових ворожих атак по Харкову

За даними слідства, 23 червня близько 15:00 війська РФ завдали авіаційні удари по Харкову

У Холодногірському районі зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. Загинув 73-річний чоловік. Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес вісім людей: 16-річний хлопець, четверо чоловіків та три жінки. Пошкоджено понад 10 житлових

Пошкоджена обстрілом багатоповерхівка

У Шевченківському районі частково зруйновано будівлю навчального закладу, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Отримали поранення 15-річний хлопчик та 26-річна дівчина. У 43-річної жінки гостра реакція на стрес

Наслідки російського обстрілу Харкова
Уламки авіаційної бомби
Працівники Харківської прокуратури фіксують наслідки обстрілів

Читайте: В Харькове возобновили электроснабжение и работу метро после авиаударов

Автор: 

обстрел (29135) Харьков (7730)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смерть московським окупантам!!!
показать весь комментарий
24.06.2024 01:05 Ответить
де збиття кацапошмідтів американськими ППО,
якими начебто вже "дозволено"
бити по кацапнявим калошам на відстані 100 км,
які скидають каби за 70-80 км? - десь хтось нас найобує....
показать весь комментарий
24.06.2024 01:14 Ответить
завтра буба, речник офісу їрмака,
всім відрапортує, як і шо там трапилося,
звинуватить всіх на світі, а пока ляже спати.
головний по олівцям його заколисковує....
показать весь комментарий
24.06.2024 01:30 Ответить
 
 