Удар по Харькову 23 июня: россияне атаковали КАБами с территории Белгородской области, было четыре удара. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Офисе генерального прокурора уточнили откуда и каким вооружением российские оккупанты били по Харькову 23 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОГП.
"Всего зафиксировано четыре удара. Предварительно, враг применил КАБ-250 с УМПК (управляемая авиационная бомба с унифицированным модулем планирования и коррекции) из н.п. Октябрьский Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.
Как писал Цензор.НЕТ, 23 июня оккупанты КАБами атаковали два района Харькова: один человек погиб и 11 пострадали, в том числе двое подростков.
якими начебто вже "дозволено"
бити по кацапнявим калошам на відстані 100 км,
які скидають каби за 70-80 км? - десь хтось нас найобує....
всім відрапортує, як і шо там трапилося,
звинуватить всіх на світі, а пока ляже спати.
головний по олівцям його заколисковує....