Удар по Харькову 23 июня: россияне атаковали КАБами с территории Белгородской области, было четыре удара. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Офисе генерального прокурора уточнили откуда и каким вооружением российские оккупанты били по Харькову 23 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ОГП.

"Всего зафиксировано четыре удара. Предварительно, враг применил КАБ-250 с УМПК (управляемая авиационная бомба с унифицированным модулем планирования и коррекции) из н.п. Октябрьский Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Как писал Цензор.НЕТ, 23 июня оккупанты КАБами атаковали два района Харькова: один человек погиб и 11 пострадали, в том числе двое подростков.

