Поисково-спасательные работы в Вольнянске завершены: погибли 7 человек, среди них 2 ребенка, 31 человек, в том числе 8 детей, травмированы. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по городу Вольнянск Запорожской области, поисково-спасательные работы завершены.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.



"В 19:46 чрезвычайники ликвидировали возгорание зданий и автомобилей на месте вражеских ударов в городе Вольнянск. Тушение происходило в двух местах одновременно: двухэтажного здания и пристройки, кроме того рядом расположенных автомобилей, на площади 300 кв.м и двух одноэтажных зданий на площади 150 кв.м. Поисково-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, погибли 7 человек, среди них 2 ребенка, и 31 человек травмирован, в том числе 8 детей.





Сообщается, что на месте работали правоохранители, медики, парамедики и сотрудники Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.



На ликвидацию последствий обстрела от ГУ ГСЧС задействовали 50 спасателей и 9 единиц техники.

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Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 7 погибших, среди них 2 детей, и 18 травмированных, среди них 4 детей, в результате российского удара.