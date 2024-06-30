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Поисково-спасательные работы в Вольнянске завершены: погибли 7 человек, среди них 2 ребенка, 31 человек, в том числе 8 детей, травмированы. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по городу Вольнянск Запорожской области, поисково-спасательные работы завершены.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В 19:46 чрезвычайники ликвидировали возгорание зданий и автомобилей на месте вражеских ударов в городе Вольнянск. Тушение происходило в двух местах одновременно: двухэтажного здания и пристройки, кроме того рядом расположенных автомобилей, на площади 300 кв.м и двух одноэтажных зданий на площади 150 кв.м. Поисково-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

У Вільнянську завершили пошуково-рятувальні роботи

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По предварительным данным, погибли 7 человек, среди них 2 ребенка, и 31 человек травмирован, в том числе 8 детей.

У Вільнянську завершили пошуково-рятувальні роботи
У Вільнянську завершили пошуково-рятувальні роботи

Сообщается, что на месте работали правоохранители, медики, парамедики и сотрудники Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

На ликвидацию последствий обстрела от ГУ ГСЧС задействовали 50 спасателей и 9 единиц техники.

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У Вільнянську завершили пошуково-рятувальні роботи
У Вільнянську завершили пошуково-рятувальні роботи
У Вільнянську завершили пошуково-рятувальні роботи

Также смотрите: Россияне прицельно ударили по центру Вольнянска посреди выходного дня: 2 детей погибли, 4 - травмированы, - Клименко. ФОТОрепортаж

У Вільнянську завершили пошуково-рятувальні роботи

Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 7 погибших, среди них 2 детей, и 18 травмированных, среди них 4 детей, в результате российского удара.

Автор: 

обстрел (27672) Запорожская область (3172) ГСЧС (5001)


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Будь-те прокляті кацапи......
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30.06.2024 09:27 Ответить
Фігня. От коли українсько-американську ракету над пляжем збили і кільком кацапам довелося стірати труси то це новина яку треба вписати у всіх світових змі, і навіть странно що засідання оон по цьому поводу не зібрали. А тут подумаєш, прилетіло по будинках, вбило кілька людей. Скукотіщща.
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30.06.2024 10:51 Ответить
 
 