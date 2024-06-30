Поисково-спасательные работы в Вольнянске завершены: погибли 7 человек, среди них 2 ребенка, 31 человек, в том числе 8 детей, травмированы. ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по городу Вольнянск Запорожской области, поисково-спасательные работы завершены.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В 19:46 чрезвычайники ликвидировали возгорание зданий и автомобилей на месте вражеских ударов в городе Вольнянск. Тушение происходило в двух местах одновременно: двухэтажного здания и пристройки, кроме того рядом расположенных автомобилей, на площади 300 кв.м и двух одноэтажных зданий на площади 150 кв.м. Поисково-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибли 7 человек, среди них 2 ребенка, и 31 человек травмирован, в том числе 8 детей.
Сообщается, что на месте работали правоохранители, медики, парамедики и сотрудники Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.
На ликвидацию последствий обстрела от ГУ ГСЧС задействовали 50 спасателей и 9 единиц техники.
Напомним, войска РФ 29 июня вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района. Известно о 7 погибших, среди них 2 детей, и 18 травмированных, среди них 4 детей, в результате российского удара.
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