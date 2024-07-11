Лидер венгерской оппозиции Мадяр посетил "Охматдет" и упрекнул Орбана за "мирные вояжи" к диктаторам. ФОТО
Оппонент премьер-министра Венгрии Петер Мадяр, который находится с визитом в Киеве, посетил разрушенную оккупантами детскую больницу "Охматдет" и передал гуманитарную помощь от венгерского народа.
Об этом Мадяр сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
Политик встретился с директором больницы Владимиром Жовниром и обсудил с ним последствия российской ракетной атаки 8 июля.
Мадяр заявил, что венгерский народ понимает и знает, что Украина имеет право защищать свою территорию.
По его словам, он также хочет мира в Украине, но не "ездит к диктаторам частными самолетами и не ведет тайных переговоров", а хочет помочь конкретными действиями, намекая на "мирные вояжи" Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.
Конечно, вы можете летать от диктатора к диктатору на роскошных самолетах и вести переговоры, о содержании которых на самом деле никто не знает, или вы можете сделать конкретные шаги", - подчеркнул Мадяр.
Оппонент Орбана добавил, что визитом в Киев он доказал "украинским братьям и венграм в Украине", что они могут рассчитывать на Венгрию.
За вшанування полеглих Українських Воїнів, за надання особисто гумдопомоги Охматдиту та за люля віті-під@хуйловському - окремий Респект!
Набирайте обертів, звільніть Угорщину від кацапських рашистів та їхніх шнирів!
Директор партії "******", думаю, теж приїде, і теж віддасть шану Українцям. Це не жарт.
(він публічно, у інтерв'ю українському ЗМІ, вибачився за минуле і заявив про підтримку України у її боротьбі).
Історія перед початком ДСВ, повторилася щодо зазіхань угорських діячів від влади, на території України !!! Усе це робили, не 2-5 осіб від влади…тому і розрахунки сил та засобів, були відповідні… Одним парадом на Хрещатику, це не обмежилося б…
Але сталося, не так, як гадалося нагадити Україні!! Це окрема тема, і чималенька….
Структури в НАТО, були чимало, неприємно зтурбовані!… Можливо, це лише припущення, на дії орбана???….