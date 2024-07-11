РУС
15 202 18

Лидер венгерской оппозиции Мадяр посетил "Охматдет" и упрекнул Орбана за "мирные вояжи" к диктаторам. ФОТО

Оппонент премьер-министра Венгрии Петер Мадяр, который находится с визитом в Киеве, посетил разрушенную оккупантами детскую больницу "Охматдет" и передал гуманитарную помощь от венгерского народа.

Об этом Мадяр сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Политик встретился с директором больницы Владимиром Жовниром и обсудил с ним последствия российской ракетной атаки 8 июля.

Петер Мадяр в Охматдиті 11 липня 2024 року

Мадяр заявил, что венгерский народ понимает и знает, что Украина имеет право защищать свою территорию.

По его словам, он также хочет мира в Украине, но не "ездит к диктаторам частными самолетами и не ведет тайных переговоров", а хочет помочь конкретными действиями, намекая на "мирные вояжи" Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Также смотрите: Главный оппонент Орбана Мадяр прибыл с визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Конечно, вы можете летать от диктатора к диктатору на роскошных самолетах и вести переговоры, о содержании которых на самом деле никто не знает, или вы можете сделать конкретные шаги", - подчеркнул Мадяр.

Оппонент Орбана добавил, что визитом в Киев он доказал "украинским братьям и венграм в Украине", что они могут рассчитывать на Венгрию.

Читайте также: Венгрия видит "шанс на мир" в Украине, если вернется Трамп, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (2126) ОХМАТДЕТ (247) гуманитарная помощь (1279)
+26
Щира подяка панові Петеру Мадяру!
За вшанування полеглих Українських Воїнів, за надання особисто гумдопомоги Охматдиту та за люля віті-під@хуйловському - окремий Респект!
Набирайте обертів, звільніть Угорщину від кацапських рашистів та їхніх шнирів!
11.07.2024 16:09 Ответить
+19
ну, зовні начебто на людину схожий.
11.07.2024 16:07 Ответить
+12
Незкацаплений угорець, з часів совдепії, має реальне бачення, кривавих злочинів, обмилка прутіна в Україні!! Це ж у орбана, деменція за віком, не інакше, тому ФСБшники і водять його за бейці по світу!!
11.07.2024 16:54 Ответить
Щира подяка панові Петеру Мадяру!
За вшанування полеглих Українських Воїнів, за надання особисто гумдопомоги Охматдиту та за люля віті-під@хуйловському - окремий Респект!
Набирайте обертів, звільніть Угорщину від кацапських рашистів та їхніх шнирів!
11.07.2024 16:09 Ответить
Фотко - заблюрена?
11.07.2024 16:15 Ответить
скрін з відео

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=808858901356714
11.07.2024 16:18 Ответить
А на фотко хто? Чеж не Мадяр? 😬
11.07.2024 16:26 Ответить
Він самий

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1017165096510753

11.07.2024 16:44 Ответить
гут мадяр
11.07.2024 16:24 Ответить
Це добре. 🆗

Директор партії "******", думаю, теж приїде, і теж віддасть шану Українцям. Це не жарт.

(він публічно, у інтерв'ю українському ЗМІ, вибачився за минуле і заявив про підтримку України у її боротьбі).
11.07.2024 16:40 Ответить
Незкацаплений угорець, з часів совдепії, має реальне бачення, кривавих злочинів, обмилка прутіна в Україні!! Це ж у орбана, деменція за віком, не інакше, тому ФСБшники і водять його за бейці по світу!!
11.07.2024 16:54 Ответить
у віті орбана не деменція, а кацапська бабломанія та тестикули з часів сєні могілєвича в кдб-шних руцях
11.07.2024 17:14 Ответить
Не буде «великою таємницею», про те, що знають Західні Партнери щодо приготувань керівництва Угорщини на лютий 2022 року, до повномасштабної війни рашистів проти України!! Готовність орбана «допомогти» особам в Україні з паспортами громадян Угорщини, готувалася «певними колами угорців», ще задовго до 2014 року!!
Історія перед початком ДСВ, повторилася щодо зазіхань угорських діячів від влади, на території України !!! Усе це робили, не 2-5 осіб від влади…тому і розрахунки сил та засобів, були відповідні… Одним парадом на Хрещатику, це не обмежилося б…
Але сталося, не так, як гадалося нагадити Україні!! Це окрема тема, і чималенька….
Структури в НАТО, були чимало, неприємно зтурбовані!… Можливо, це лише припущення, на дії орбана???….
11.07.2024 18:06 Ответить
У нас інший "МАДЯР" в пошані і його птахи - "Птахи Мадяра"...
11.07.2024 18:36 Ответить
Та он конечно---просто побрился!
11.07.2024 20:27 Ответить
Шкода, що Зеленський зараз на саміті НАТО - в пику Орбану / Сійярто треба би було прийняти П. Мадяра на найвищому державному рівні, типу подякувати за гуманітарку, сказати, що у українсько-угорських стосунків давня позитивна історія і, сподіваємося, позитивне майбутнє, бла-бла-бла . . . Втім, навіть зараз можна би організувати йому протокольну зустріч хоча б з прем'єр-міністром України . . .
11.07.2024 18:57 Ответить
Краще було б просто в пику Орбанові.
11.07.2024 22:29 Ответить
це до уваги тих хто всіх угорців, без винятку, лайном поливає
11.07.2024 21:54 Ответить
В студентські роки довелось побувати в Угорщині на молодіжному фестивалі. Це було в 1977р. На неймовірної краси будівлі Парламенту побачила сколи і щербини від куль та осколків ***********. Їх навмисне берегли як нагадування про 1956 р., про розстріляні радянськими танками протести угорців проти комуністичного режиму. Тепер там, напевне, усе затиньковане. Хочу вірити, що не у всіх замулилась пам'ять, там багато порядних людей.
13.07.2024 16:53 Ответить
попа закінчувати з динозаврами у владі, як і з вчителями минолого століття. інакше цей старопердунний дурдом не зупинити.
15.07.2024 08:32 Ответить
 
 