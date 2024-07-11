Лидер венгерской оппозиции Мадяр посетил "Охматдет" и упрекнул Орбана за "мирные вояжи" к диктаторам. ФОТО

Оппонент премьер-министра Венгрии Петер Мадяр, который находится с визитом в Киеве, посетил разрушенную оккупантами детскую больницу "Охматдет" и передал гуманитарную помощь от венгерского народа.

Об этом Мадяр сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Политик встретился с директором больницы Владимиром Жовниром и обсудил с ним последствия российской ракетной атаки 8 июля.

Мадяр заявил, что венгерский народ понимает и знает, что Украина имеет право защищать свою территорию.

По его словам, он также хочет мира в Украине, но не "ездит к диктаторам частными самолетами и не ведет тайных переговоров", а хочет помочь конкретными действиями, намекая на "мирные вояжи" Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Также смотрите: Главный оппонент Орбана Мадяр прибыл с визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Конечно, вы можете летать от диктатора к диктатору на роскошных самолетах и вести переговоры, о содержании которых на самом деле никто не знает, или вы можете сделать конкретные шаги", - подчеркнул Мадяр.

Оппонент Орбана добавил, что визитом в Киев он доказал "украинским братьям и венграм в Украине", что они могут рассчитывать на Венгрию.

Читайте также: Венгрия видит "шанс на мир" в Украине, если вернется Трамп, - Сийярто