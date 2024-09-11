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Иран передал России 220 баллистических ракет по Каспийскому морю, - Sky News (СПУТНИКОВОЕ ФОТО)

Судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море. Судно, которое доставило иранские ракеты в Россию, зафиксировано на спутниковом снимке.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 сентября судно Port Olya 3 прибыло в российский порт "Оля", что в Астраханской области РФ. Спутниковые снимки, проанализированные командой Sky News Data & Forensics, показывают судно в этот день в порту "Оля".

Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем, - Sky News

За шесть дней до этого, а именно 29 августа, судно, о котором идет речь, было в иранском порту Амирабад.

Sky News пишет, что по прибытии в РФ баллистические ракеты Fath-360 загрузили в большой поезд. Далее, вероятно, ракеты Fath-360 могли отправить на военный полигон Ашулук в Астраханской области для дальнейшей подготовки перед использованием в войне против Украины.

Іран передав Росії 220 балістичних ракет Каспійським морем, - Sky News

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

Читайте также: Разрыв дипотношений - это один из вариантов ответа на передачу Ираном ракет РФ, - МИД

Автор: 

Иран (1796) ракеты (3569) россия (95546)


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Топ комментарии
+50
Я так розумію, вже завтра уряди США та Британії винесуть Ірану якісь дуже суворі санкції, як обіцяли. Заборонять двом-трьом іранцям американські візи. Але можливо буде потужніше і візи скасують навіть чотирьом іранцям.
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11.09.2024 17:02
+33
сраний Іран за раз поставив 220 ракет , а 54 країни Рамштайну за 2,5 роки тільки 20 Атакамс !
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11.09.2024 17:09
+32
Іран передаст - хтось сумнівався
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11.09.2024 16:59
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А були сумніви! Поки Ізраїль і штати не знищують ціз тварин у тапках-толку не буду!!
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11.09.2024 20:42 Ответить
куколди вже зтурбовані?
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11.09.2024 21:11 Ответить
Шел третий год войны. Украина с кучей предприятий, заводов и спецов даже с теми которые остались после СССР не в состоянии начать клепать свои ракеты в промышленных масштабах. Походу зелёному зубы заговорили типа зачем вам это мы вам предоставим, а тот уши развесил и только щас начинает раздупляться. Потужный лидер
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11.09.2024 23:37 Ответить
Ничого він не роздупляє.В нього на суфлері біжить текст - "зображай роздупляння".
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11.09.2024 23:51 Ответить
не будем эскалировать, да?
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12.09.2024 01:10 Ответить
за такой длиный путь, можно было что-то и придумать. Законная военная цель, стоимость операции не более 10 лямов.
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12.09.2024 06:04 Ответить
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