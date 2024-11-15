Военному блогеру Сорду сообщено о подозрении: он присвоил более 350 тыс. грн, собранные для ВСУ. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении военному блогеру Владиславу Сорду (Гранецкому-Стафийчуку), который обманул подписчиков на более 350 тысяч гривен во время сбора средств для подразделения ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Офиса Генпрокурора и Нацполиции.

Там не разглашают имени подозреваемого, но из материалов дела становится понятно, что речь идет о Владиславе Сорде. Это также подтвердили источники УП. Сорда ранее в соцсетях обвиняли в присвоении средств, собранных на нужды военных.

Что установило расследование?

По данным следствия, военнослужащий организовывал сборы на поставку оружия и БпЛА для одной из воинских частей ВСУ.

В частности, в июле 2022 года мужчина написал на своей странице, что имеет возможность приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен. Срочность и важность сбора обосновал тем, что они помогут военным в боях под Изюмом, отметили в Нацполиции.

Однако в дальнейшем он потратил часть собранных средств по своему усмотрению.

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Таким образом подозреваемый завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму более 357 тыс. грн. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого.

Сейчас военнослужащему вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного положения. Эта статья предусматривает штраф или лишение свободы от трех до пяти лет.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ информировал, что суд признал протестующего под Офисом Президента Украины Влада Сорда виновным в присвоении ордена Богдана Хмельницкого. У писателя забрали награду и наложили штраф в размере 1275 гривен.