Военному блогеру Сорду сообщено о подозрении: он присвоил более 350 тыс. грн, собранные для ВСУ. ФОТО
Правоохранители сообщили о подозрении военному блогеру Владиславу Сорду (Гранецкому-Стафийчуку), который обманул подписчиков на более 350 тысяч гривен во время сбора средств для подразделения ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Офиса Генпрокурора и Нацполиции.
Там не разглашают имени подозреваемого, но из материалов дела становится понятно, что речь идет о Владиславе Сорде. Это также подтвердили источники УП. Сорда ранее в соцсетях обвиняли в присвоении средств, собранных на нужды военных.
Что установило расследование?
По данным следствия, военнослужащий организовывал сборы на поставку оружия и БпЛА для одной из воинских частей ВСУ.
В частности, в июле 2022 года мужчина написал на своей странице, что имеет возможность приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен. Срочность и важность сбора обосновал тем, что они помогут военным в боях под Изюмом, отметили в Нацполиции.
Однако в дальнейшем он потратил часть собранных средств по своему усмотрению.
Таким образом подозреваемый завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму более 357 тыс. грн. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования.
В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого.
Сейчас военнослужащему вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей
Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного положения. Эта статья предусматривает штраф или лишение свободы от трех до пяти лет.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ информировал, что суд признал протестующего под Офисом Президента Украины Влада Сорда виновным в присвоении ордена Богдана Хмельницкого. У писателя забрали награду и наложили штраф в размере 1275 гривен.
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чи скоро згадають?
Если минометы не куплены , то он поступил так-же . Так чем он лучше ?
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Звідки така інформація - від правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, небайдужих громадян, фінансової розвідки США, кацапських ТГ каналів?
Стерненко з Варятом же не такі тупі, вони на частину донатів крипту купляють
Кому вигідна дискредитація волонтерського руху в Україні?
Люди можуть донатити кому вважають за потрібне, але - навіщо ви пишете про те що скоріш за все не відповідає дійсності? Де якісь докази того Притула та Стерненко "живуть з відсотків"? Так можна на любого накинути що "люди ото дарма казати не будуть"...
З якої саме діяльності той дохід?
Я сподіваюсь тут нема геть тупих вірити ніби в Ютубі можна на мілітарі та політичній тематиці з вічними скаргами від русні і на межі бану наварити стільки на рекламі?
Народ, кого ви слухаєте?!
Щойно спільна команда Фонду Петра Порошенка та ГО "Справа Громад" вирушила на фронт з завантаженими на ₴80'000'000 скарбами для ЗСУ: 6 новеньких екскаваторів, 2 вантажівки Daf Layland у комплектації "пересувна майстерня", 2 прально-душових комплекси, 438 дизельних автономних обігрівачів, 5 квадроциклів, 10 великих зарядних станцій EcoFlow, "дрібнички" у вигляді Старлінків/ноутбуків/генераторів, 810 болотних покришок для вантажівок, 14 штук РЕБ Шатро, 16 Mavic 3T та 2300 fpv.
Їдуть 3 трали для екскаваторів; 2 наші вантажівки завантажі під стелю; 2 пральних комплекси їдуть завантаженими під стелю; та 6 фур завантажені прямо зараз.
Завтра все це вже буде передано у ЗСУ і почнеться новий тиждень. І почнеться чергова підготовка чергового вантажу.
Для донатів на ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
Фонд Петра Порошенка на кожну вашу гривню доложить свою.
https://t.me/budem_bambit/3970
"То, что происходит сейчас в США - это не «Квартал-95». Это не про хоть поржем и *****. Те были просто идиотами, имбецильными клоунами, свадебными фотографами, корабельными соснами и тамадами. Но в целом-то - они хотели добра. Повеселиться, поржать, помириться, перестать стрелять, чтоб войны не было, чтоб улицы освещены, чтоб зарплаты по четыре тысячи баксов, чтоб вечно веселый карнавал с Сердючкой на Майдане, хлебы и зрелища, и вино рекой - но в целом, добра хотят. Просто: идиоты".
Займався лише 'зборами'... Якийсь відсоток йшов на армію... Не великий...
Оці 300 тисяч це те, що СБУ змогли довести в суді...
Скільки той 'волонтер' наколядував... Одному Богу відомо...
Але щоб всі розуміли: він діючий військовослужбовець, який крав те, що донатили ви... І якщо вас таке влаштовує...
По іншому не можна. Такі закони. Або гуманітарка. Або офіційне розмитнення. Але офіційно пікап 2000 року розмитнити дуже дорого, а через екологічні норми взагалі не можливо. Тому військовий купує машину, а брокер її оформляє як гуманітарну допомогу.
От таке кіно...
А при продажу напивається на 'правдолюба' котрий ні чорта не розуміє як це все відбувається і пише заяву в поліцію
Але є й шахраї котрі дійсно торгують гуманітаркою.