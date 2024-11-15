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Военному блогеру Сорду сообщено о подозрении: он присвоил более 350 тыс. грн, собранные для ВСУ. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении военному блогеру Владиславу Сорду (Гранецкому-Стафийчуку), который обманул подписчиков на более 350 тысяч гривен во время сбора средств для подразделения ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Офиса Генпрокурора и Нацполиции.

Там не разглашают имени подозреваемого, но из материалов дела становится понятно, что речь идет о Владиславе Сорде. Это также подтвердили источники УП. Сорда ранее в соцсетях обвиняли в присвоении средств, собранных на нужды военных.

Что установило расследование?

По данным следствия, военнослужащий организовывал сборы на поставку оружия и БпЛА для одной из воинских частей ВСУ.

В частности, в июле 2022 года мужчина написал на своей странице, что имеет возможность приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен. Срочность и важность сбора обосновал тем, что они помогут военным в боях под Изюмом, отметили в Нацполиции.

Військовому Владиславу Сорду повідомили про підозру у шахрайстві

Однако в дальнейшем он потратил часть собранных средств по своему усмотрению.

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Таким образом подозреваемый завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму более 357 тыс. грн. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого.

Військовому Владиславу Сорду повідомили про підозру у шахрайстві

Сейчас военнослужащему вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного положения. Эта статья предусматривает штраф или лишение свободы от трех до пяти лет.

Смотрите: Выдавали себя за ТЦК и правоохранителей: в Одессе задержана группа мошенников, требовавших деньги у мужчин. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее Цензор.НЕТ информировал, что суд признал протестующего под Офисом Президента Украины Влада Сорда виновным в присвоении ордена Богдана Хмельницкого. У писателя забрали награду и наложили штраф в размере 1275 гривен.

мошенничество (1220) Нацполиция (16458) Сорд (8) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+23
А про "любителя" супутників за 600млн. вони не знають? Шо там якісь 357тис. гривень, там тільки у одного "народного" стендапера на одному кидалові 600 лямів прошелестіли і...тиша навкруги...мертва.
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15.11.2024 22:24
+12
Чекайте! Офіційно кожен волонтер має право 10% зібраних коштів використовувати на забезпечення і здійснення власної діяльності. Тут виходить що він використав менше за 10%. Волонтерство це, як виявилось дуже прибуткове заняття. Притула і Стерненко заморозили лише не одному рахунку в Монобанку 1,4 мільярда і продовжують збір! Живуть з відсотків. ЗСУ не отримує нічого з цього рахунку. А таких рахунків у їх фонду багато. Щось вони демонструють для звітності, але основне "заморозили". Чому проти них ніяких справ і до них ніяких претензій? Ці два типи закінчать війну мільйонерами і приєднаються до Арєстовіча жерти омари на яхтах? Чи висунуть Притулу кандидатом в Президенти? А чом би й ні? Жінка сопєльнік, стерненко подєльнік, а українці лохи...
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15.11.2024 22:29
+10
350 тищ?? не смішіть-- там на оборонних спорудах украли міліарди ..за їх відсутності хлопців загинуло сотні--- і жодного прізвища падлюки
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15.11.2024 22:27
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А може він безкорисливо любить гроші?
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15.11.2024 22:19 Ответить
Скоріше за все він погано нахвалював і вилизував ЗЕ та Єрмака, або взагалі не хвалив їх
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15.11.2024 22:50 Ответить
Бутусова надо донатить. Мне знакомый из Азова сказал что от него дроны приходят постоянно.
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15.11.2024 22:20 Ответить
Рух коштів пішов на кишеню
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15.11.2024 22:22 Ответить
Якщо він блогер, то всі вже і так знають як він виглядає, тому замальовувати йому лице немає сенсу. Мені цікаво як люди повірили, що в нього є можливість купити міномети іноземного виробництва?
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15.11.2024 22:23 Ответить
По закону ЗМІ зобовʼязані це робити
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15.11.2024 22:27 Ответить
по зе-закону, і по д'єр - закону.
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16.11.2024 08:02 Ответить
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16.11.2024 09:16 Ответить
А про "любителя" супутників за 600млн. вони не знають? Шо там якісь 357тис. гривень, там тільки у одного "народного" стендапера на одному кидалові 600 лямів прошелестіли і...тиша навкруги...мертва.
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15.11.2024 22:24 Ответить
Як то в нас цікаво відбувається... Щоб тебе не посадили треба вкрасти мільярди, і бажано по якійсь схемі....
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15.11.2024 22:25 Ответить
добре що хоч про вівчура не згадали
.,
чи скоро згадають?
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15.11.2024 22:25 Ответить
судячи по фотці, знову кабани стефанчуки залізли в корито?
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15.11.2024 22:25 Ответить
350 тищ?? не смішіть-- там на оборонних спорудах украли міліарди ..за їх відсутності хлопців загинуло сотні--- і жодного прізвища падлюки
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15.11.2024 22:27 Ответить
Черговий блогер-волонтер...
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15.11.2024 22:28 Ответить
Мародёр !
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15.11.2024 23:45 Ответить
Чекайте! Офіційно кожен волонтер має право 10% зібраних коштів використовувати на забезпечення і здійснення власної діяльності. Тут виходить що він використав менше за 10%. Волонтерство це, як виявилось дуже прибуткове заняття. Притула і Стерненко заморозили лише не одному рахунку в Монобанку 1,4 мільярда і продовжують збір! Живуть з відсотків. ЗСУ не отримує нічого з цього рахунку. А таких рахунків у їх фонду багато. Щось вони демонструють для звітності, але основне "заморозили". Чому проти них ніяких справ і до них ніяких претензій? Ці два типи закінчать війну мільйонерами і приєднаються до Арєстовіча жерти омари на яхтах? Чи висунуть Притулу кандидатом в Президенти? А чом би й ні? Жінка сопєльнік, стерненко подєльнік, а українці лохи...
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15.11.2024 22:29 Ответить
Секундочку ... Если следовать вашей логикой , то он - "у липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом, зазначили в Нацполіції. " , а сегодня - 15,11,24 ...
Если минометы не куплены , то он поступил так-же . Так чем он лучше ?
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15.11.2024 22:48 Ответить
Міномети він купив. Але сума не збігається, бо не врахована логістика, комісія, податки, збори і утримання осіб які цим займались. От вам і та "частина коштів" які він "хапнув" тобто мав право і використав за призначенням. Оце все "шоу" має ознаки переслідування особи на чиєсь замовлення. "Хтось" (ОП) хоче мати декілька "монополістів" на донати українців і трусити їх як грушу...
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15.11.2024 23:28 Ответить
"Притула і Стерненко заморозили лише не одному рахунку в Монобанку 1,4 мільярда і продовжують збір! Живуть з відсотків. ЗСУ не отримує нічого з цього рахунку."
---------
Звідки така інформація - від правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, небайдужих громадян, фінансової розвідки США, кацапських ТГ каналів?
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15.11.2024 22:52 Ответить
одна бабка у підїзді нашептала
Стерненко з Варятом же не такі тупі, вони на частину донатів крипту купляють
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15.11.2024 22:59 Ответить
доречі на параша тг якраз про ноциста стерненка який привласнив ********* доларів зі зборів сьогодні бачив пост
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15.11.2024 23:01 Ответить
І шарійчмо тринділо на українських волонтерів включно з Стерненко, а воно ж брехать не буде.
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15.11.2024 23:08 Ответить
стільки "ухилянтів" живе в Іспанії і немає кому натовки ***** шмарію.
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15.11.2024 23:15 Ответить
Мене це теж сильно дивує...
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15.11.2024 23:29 Ответить
Не чекай відповіді. На ті ж самі питання, тільки иншими словами воно просто зіллялося.
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15.11.2024 23:05 Ответить
Від іншої волонтерської організації. На ютубі годинний сюжет з банківськими документами.
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15.11.2024 23:32 Ответить
А назва тієї волонтерської організації що займається фінансовими розслідуваннями стосовно інших волонтерських організацій засекречена?
Кому вигідна дискредитація волонтерського руху в Україні?
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15.11.2024 23:45 Ответить
Ну от не памятаю, але це можна знайти. Погодьтесь, є волонтерські організації створені з метою отримання прибутку аферистами і шахраями. Тому я, наприклад, з 2016 року допомагаю без посередників. Я не можу собі навіть уявити щоб я віддав свої гроші на добру справу комусь і не контролював процес. Діяльність фонду Притули не прозора. Більш того, існує десятки фактів закупівлі Притулою по вдвічі, втричі завищеним цінам. Комусь по фіг, а мені ні, бо хочу знати що мій вклад на певну справу дійшов до визначених мною адресатів.
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15.11.2024 23:55 Ответить
Знайшов лише маячню яка називається "Як Притула тримав гроші на рахунку в Монобанку та не знімав їх".
Люди можуть донатити кому вважають за потрібне, але - навіщо ви пишете про те що скоріш за все не відповідає дійсності? Де якісь докази того Притула та Стерненко "живуть з відсотків"? Так можна на любого накинути що "люди ото дарма казати не будуть"...
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16.11.2024 00:22 Ответить
Спробував знайти для вас. Задовбався листати. Всі ролики того волонтера зникли! А ще місяць тому їх регулярно "видавав" ютюб. Дивно. Але шила в мішку не втаїти. Прикрили одного - зявляться інші. Просто звертайте увагу на інформацію яка ще буде зявлятися по Притулі та Стерненко.
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16.11.2024 01:16 Ответить
Стерно тілько офіційно задекларував дохід в 20 млн.
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16.11.2024 10:06 Ответить
Це типу погано?
З якої саме діяльності той дохід?
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16.11.2024 12:37 Ответить
зі звітувально-дякувальної діяльності, звісно ж.
Я сподіваюсь тут нема геть тупих вірити ніби в Ютубі можна на мілітарі та політичній тематиці з вічними скаргами від русні і на межі бану наварити стільки на рекламі?
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23.12.2024 16:45 Ответить
Якби не ці типи, кацапи тебе б вже долбили у тухлий блютуз!
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16.11.2024 10:11 Ответить
Не чув про такого блохера.
Народ, кого ви слухаєте?!
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15.11.2024 22:29 Ответить
Халатик у сорда цікавий. Типовий жлоб та хапуга.
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15.11.2024 22:30 Ответить
Знаючи наші правоохоронні органи, я би не став поспішати з висновками. Чувак зібрав 3.5 млн на міномети і витратив 350 к "на власний розсуд". А на який саме? Може він на турнікети витратив чи ще щось таке? А всі накинулися зразу. Ви не знаєте, як українські "правоохоронні" органи працюють і яка у них основна мета?
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15.11.2024 22:35 Ответить
А чому не ч. 5 ст.190 ККУ??? Там від 5 до 12 з повною конфіскацією..
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15.11.2024 22:35 Ответить
Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", доповідає:
Щойно спільна команда Фонду Петра Порошенка та ГО "Справа Громад" вирушила на фронт з завантаженими на ₴80'000'000 скарбами для ЗСУ: 6 новеньких екскаваторів, 2 вантажівки Daf Layland у комплектації "пересувна майстерня", 2 прально-душових комплекси, 438 дизельних автономних обігрівачів, 5 квадроциклів, 10 великих зарядних станцій EcoFlow, "дрібнички" у вигляді Старлінків/ноутбуків/генераторів, 810 болотних покришок для вантажівок, 14 штук РЕБ Шатро, 16 Mavic 3T та 2300 fpv.
Їдуть 3 трали для екскаваторів; 2 наші вантажівки завантажі під стелю; 2 пральних комплекси їдуть завантаженими під стелю; та 6 фур завантажені прямо зараз.
Завтра все це вже буде передано у ЗСУ і почнеться новий тиждень. І почнеться чергова підготовка чергового вантажу.

Для донатів на ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
Фонд Петра Порошенка на кожну вашу гривню доложить свою.

https://t.me/budem_bambit/3970
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15.11.2024 22:40 Ответить
странный этот Порошенка, а мог бы спутник на Сатурн отправить, ну или на Уран
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15.11.2024 23:00 Ответить
Аркадій Бабченко, погляд на хохлів зі сторони:
"То, что происходит сейчас в США - это не «Квартал-95». Это не про хоть поржем и *****. Те были просто идиотами, имбецильными клоунами, свадебными фотографами, корабельными соснами и тамадами. Но в целом-то - они хотели добра. Повеселиться, поржать, помириться, перестать стрелять, чтоб войны не было, чтоб улицы освещены, чтоб зарплаты по четыре тысячи баксов, чтоб вечно веселый карнавал с Сердючкой на Майдане, хлебы и зрелища, и вино рекой - но в целом, добра хотят. Просто: идиоты".
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15.11.2024 23:29 Ответить
Шо за термін- "військовий блогер" ? То може ч нього і звання є ?
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15.11.2024 22:41 Ответить
Та ні, просто блогер, що пише про війну. Але цей Сорд воював ще в АТО. А потім був учасником ряду скандалів.
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15.11.2024 22:49 Ответить
Життя нудне без лохів)
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15.11.2024 22:41 Ответить
Мало украл, даже на взятку не хватило.
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15.11.2024 23:35 Ответить
Хтось читав? Як Бабченко, чи до Невзорова більше?
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15.11.2024 23:38 Ответить
Він мабудь думав
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15.11.2024 23:55 Ответить
Чому фондам можна, а мені ні…
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15.11.2024 23:57 Ответить
Був цей 'орел' в 22 році в 93 бригаді...
Займався лише 'зборами'... Якийсь відсоток йшов на армію... Не великий...
Оці 300 тисяч це те, що СБУ змогли довести в суді...
Скільки той 'волонтер' наколядував... Одному Богу відомо...
Але щоб всі розуміли: він діючий військовослужбовець, який крав те, що донатили ви... І якщо вас таке влаштовує...
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16.11.2024 00:51 Ответить
Там ще є Адмірал Няв.Є ще інші.Українці стільки грошей різним накидали.А він на дівок розпустив багато грошей.В соцмережі Х за нього розказували.І дівки на стільки падкі,що капець.
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16.11.2024 03:34 Ответить
Нарешті, вже рік як весь твітер з цього офігіває
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16.11.2024 06:06 Ответить
якщо підтвердиться, то такі яу ця курва мали б сидіти пожиттєво...через таких і тих які з митницею гоняють автівки з ЄС люди не донатять...Більшість так і кажуть - чому влада не зробила суровий контроль за кржною автівкою????? У нас рознесли новину - військовий купив у офіцера свого авто...почав оформлюватиі і висвітлило як авто яке привезли волонтери для ЗСУ... у нас цьому повірили... дійсність це чи ні але це діє на донати...на жаль...
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16.11.2024 06:08 Ответить
Можливо ви здивуєтесь, але у нас всі до одної автівки на єврономерах на митниці оформляються як гуманітарна допомога...
По іншому не можна. Такі закони. Або гуманітарка. Або офіційне розмитнення. Але офіційно пікап 2000 року розмитнити дуже дорого, а через екологічні норми взагалі не можливо. Тому військовий купує машину, а брокер її оформляє як гуманітарну допомогу.
От таке кіно...
А при продажу напивається на 'правдолюба' котрий ні чорта не розуміє як це все відбувається і пише заяву в поліцію
Але є й шахраї котрі дійсно торгують гуманітаркою.
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16.11.2024 08:21 Ответить
таке враження що у нас на війні не краде тільки ледащий
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16.11.2024 07:48 Ответить
Пам'ятаю кілька років тому з ним вже був заміс, що він копію ордена Богдана Хмельницького носив й доказував що то державна нагорода. Та й ще щось там було. Коротше "Літаючий камаз" знов в ділі...
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16.11.2024 08:36 Ответить
Судя по размерам ,, волонтера ,, денег уже нет 🍗🌭
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16.11.2024 13:14 Ответить
 
 