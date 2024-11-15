Військовому блогеру Сорду повідомлено про підозру: він привласнив понад 350 тис. грн, зібрані для ЗСУ. ФОТО
Правоохоронці повідомили про підозру військовому блогеру Владиславу Сорду (Гранецькому-Стафійчуку), який ошукав підписників на понад 350 тисяч гривень під час збору коштів для підрозділу ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби Офісу Генпрокурора та Нацполіції.
Там не розголошують імені підозрюваного, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про Владислава Сорда. Це також підтвердили джерела УП. Сорда раніше у соцмережах звинувачували у привласненні коштів, зібраних на потреби військових.
Що встановило розслідування?
За даними слідства, військовослужбовець організовував збори на постачання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ.
Зокрема, у липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом, зазначили в Нацполіції.
Однак надалі він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд.
Таким чином підозрюваний заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 357 тис. грн. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування.
У межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного.
Наразі військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою
Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Ця стаття передбачає штраф або позбавлення волі від трьох до п’яти років.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ інформував, що суд визнав учасника протесту під Офісом Президента України Влада Сорда винним у привласненні ордена Богдана Хмельницького. У письменника забрали нагороду і наклали штраф у розмірі 1275 гривень.
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чи скоро згадають?
Если минометы не куплены , то он поступил так-же . Так чем он лучше ?
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Звідки така інформація - від правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, небайдужих громадян, фінансової розвідки США, кацапських ТГ каналів?
Стерненко з Варятом же не такі тупі, вони на частину донатів крипту купляють
Кому вигідна дискредитація волонтерського руху в Україні?
Люди можуть донатити кому вважають за потрібне, але - навіщо ви пишете про те що скоріш за все не відповідає дійсності? Де якісь докази того Притула та Стерненко "живуть з відсотків"? Так можна на любого накинути що "люди ото дарма казати не будуть"...
З якої саме діяльності той дохід?
Я сподіваюсь тут нема геть тупих вірити ніби в Ютубі можна на мілітарі та політичній тематиці з вічними скаргами від русні і на межі бану наварити стільки на рекламі?
Народ, кого ви слухаєте?!
Щойно спільна команда Фонду Петра Порошенка та ГО "Справа Громад" вирушила на фронт з завантаженими на ₴80'000'000 скарбами для ЗСУ: 6 новеньких екскаваторів, 2 вантажівки Daf Layland у комплектації "пересувна майстерня", 2 прально-душових комплекси, 438 дизельних автономних обігрівачів, 5 квадроциклів, 10 великих зарядних станцій EcoFlow, "дрібнички" у вигляді Старлінків/ноутбуків/генераторів, 810 болотних покришок для вантажівок, 14 штук РЕБ Шатро, 16 Mavic 3T та 2300 fpv.
Їдуть 3 трали для екскаваторів; 2 наші вантажівки завантажі під стелю; 2 пральних комплекси їдуть завантаженими під стелю; та 6 фур завантажені прямо зараз.
Завтра все це вже буде передано у ЗСУ і почнеться новий тиждень. І почнеться чергова підготовка чергового вантажу.
Для донатів на ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
Фонд Петра Порошенка на кожну вашу гривню доложить свою.
https://t.me/budem_bambit/3970
"То, что происходит сейчас в США - это не «Квартал-95». Это не про хоть поржем и *****. Те были просто идиотами, имбецильными клоунами, свадебными фотографами, корабельными соснами и тамадами. Но в целом-то - они хотели добра. Повеселиться, поржать, помириться, перестать стрелять, чтоб войны не было, чтоб улицы освещены, чтоб зарплаты по четыре тысячи баксов, чтоб вечно веселый карнавал с Сердючкой на Майдане, хлебы и зрелища, и вино рекой - но в целом, добра хотят. Просто: идиоты".
Займався лише 'зборами'... Якийсь відсоток йшов на армію... Не великий...
Оці 300 тисяч це те, що СБУ змогли довести в суді...
Скільки той 'волонтер' наколядував... Одному Богу відомо...
Але щоб всі розуміли: він діючий військовослужбовець, який крав те, що донатили ви... І якщо вас таке влаштовує...
По іншому не можна. Такі закони. Або гуманітарка. Або офіційне розмитнення. Але офіційно пікап 2000 року розмитнити дуже дорого, а через екологічні норми взагалі не можливо. Тому військовий купує машину, а брокер її оформляє як гуманітарну допомогу.
От таке кіно...
А при продажу напивається на 'правдолюба' котрий ні чорта не розуміє як це все відбувається і пише заяву в поліцію
Але є й шахраї котрі дійсно торгують гуманітаркою.