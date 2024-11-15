УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5210 відвідувачів онлайн
Новини Фото
17 369 58

Військовому блогеру Сорду повідомлено про підозру: він привласнив понад 350 тис. грн, зібрані для ЗСУ. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру військовому блогеру Владиславу Сорду (Гранецькому-Стафійчуку), який ошукав підписників на понад 350 тисяч гривень під час збору коштів для підрозділу ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби Офісу Генпрокурора та Нацполіції

Там не розголошують імені підозрюваного, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про Владислава Сорда. Це також підтвердили джерела УП. Сорда раніше у соцмережах звинувачували у привласненні коштів, зібраних на потреби військових.

Що встановило розслідування?

За даними слідства, військовослужбовець організовував збори на постачання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ.

Зокрема, у липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом, зазначили в Нацполіції.

Військовому Владиславу Сорду повідомили про підозру у шахрайстві

Однак надалі він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру жінці, яка під час повітряної тривоги зняла на Київському вокзалі відео, у якому вихваляла РФ, - СБУ. ФОТО 

Таким чином підозрюваний заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 357 тис. грн. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування.

У межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного.

Військовому Владиславу Сорду повідомили про підозру у шахрайстві

Наразі військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Ця стаття передбачає штраф або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Читайте також: Ошукали пенсіонерку на майже 100 тис. грн за схемою "Ваш син потрапив у ДТП": У Києві затримано двох чоловіків. ФОТОрепортаж 

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ інформував, що суд визнав учасника протесту під Офісом Президента України Влада Сорда винним у привласненні ордена Богдана Хмельницького. У письменника забрали нагороду і наклали штраф у розмірі 1275 гривень.

Автор: 

шахрайство (1079) Нацполіція (15163) Сорд Владислав (8) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3248)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
А про "любителя" супутників за 600млн. вони не знають? Шо там якісь 357тис. гривень, там тільки у одного "народного" стендапера на одному кидалові 600 лямів прошелестіли і...тиша навкруги...мертва.
показати весь коментар
15.11.2024 22:24
+12
Чекайте! Офіційно кожен волонтер має право 10% зібраних коштів використовувати на забезпечення і здійснення власної діяльності. Тут виходить що він використав менше за 10%. Волонтерство це, як виявилось дуже прибуткове заняття. Притула і Стерненко заморозили лише не одному рахунку в Монобанку 1,4 мільярда і продовжують збір! Живуть з відсотків. ЗСУ не отримує нічого з цього рахунку. А таких рахунків у їх фонду багато. Щось вони демонструють для звітності, але основне "заморозили". Чому проти них ніяких справ і до них ніяких претензій? Ці два типи закінчать війну мільйонерами і приєднаються до Арєстовіча жерти омари на яхтах? Чи висунуть Притулу кандидатом в Президенти? А чом би й ні? Жінка сопєльнік, стерненко подєльнік, а українці лохи...
показати весь коментар
15.11.2024 22:29
+10
350 тищ?? не смішіть-- там на оборонних спорудах украли міліарди ..за їх відсутності хлопців загинуло сотні--- і жодного прізвища падлюки
показати весь коментар
15.11.2024 22:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А може він безкорисливо любить гроші?
показати весь коментар
15.11.2024 22:19 Відповісти
Скоріше за все він погано нахвалював і вилизував ЗЕ та Єрмака, або взагалі не хвалив їх
показати весь коментар
15.11.2024 22:50 Відповісти
Бутусова надо донатить. Мне знакомый из Азова сказал что от него дроны приходят постоянно.
показати весь коментар
15.11.2024 22:20 Відповісти
Рух коштів пішов на кишеню
показати весь коментар
15.11.2024 22:22 Відповісти
Якщо він блогер, то всі вже і так знають як він виглядає, тому замальовувати йому лице немає сенсу. Мені цікаво як люди повірили, що в нього є можливість купити міномети іноземного виробництва?
показати весь коментар
15.11.2024 22:23 Відповісти
По закону ЗМІ зобовʼязані це робити
показати весь коментар
15.11.2024 22:27 Відповісти
по зе-закону, і по д'єр - закону.
показати весь коментар
16.11.2024 08:02 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2024 09:16 Відповісти
А про "любителя" супутників за 600млн. вони не знають? Шо там якісь 357тис. гривень, там тільки у одного "народного" стендапера на одному кидалові 600 лямів прошелестіли і...тиша навкруги...мертва.
показати весь коментар
15.11.2024 22:24 Відповісти
Як то в нас цікаво відбувається... Щоб тебе не посадили треба вкрасти мільярди, і бажано по якійсь схемі....
показати весь коментар
15.11.2024 22:25 Відповісти
добре що хоч про вівчура не згадали
.,
чи скоро згадають?
показати весь коментар
15.11.2024 22:25 Відповісти
судячи по фотці, знову кабани стефанчуки залізли в корито?
показати весь коментар
15.11.2024 22:25 Відповісти
350 тищ?? не смішіть-- там на оборонних спорудах украли міліарди ..за їх відсутності хлопців загинуло сотні--- і жодного прізвища падлюки
показати весь коментар
15.11.2024 22:27 Відповісти
Черговий блогер-волонтер...
показати весь коментар
15.11.2024 22:28 Відповісти
Мародёр !
показати весь коментар
15.11.2024 23:45 Відповісти
Чекайте! Офіційно кожен волонтер має право 10% зібраних коштів використовувати на забезпечення і здійснення власної діяльності. Тут виходить що він використав менше за 10%. Волонтерство це, як виявилось дуже прибуткове заняття. Притула і Стерненко заморозили лише не одному рахунку в Монобанку 1,4 мільярда і продовжують збір! Живуть з відсотків. ЗСУ не отримує нічого з цього рахунку. А таких рахунків у їх фонду багато. Щось вони демонструють для звітності, але основне "заморозили". Чому проти них ніяких справ і до них ніяких претензій? Ці два типи закінчать війну мільйонерами і приєднаються до Арєстовіча жерти омари на яхтах? Чи висунуть Притулу кандидатом в Президенти? А чом би й ні? Жінка сопєльнік, стерненко подєльнік, а українці лохи...
показати весь коментар
15.11.2024 22:29 Відповісти
Секундочку ... Если следовать вашей логикой , то он - "у липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом, зазначили в Нацполіції. " , а сегодня - 15,11,24 ...
Если минометы не куплены , то он поступил так-же . Так чем он лучше ?
показати весь коментар
15.11.2024 22:48 Відповісти
Міномети він купив. Але сума не збігається, бо не врахована логістика, комісія, податки, збори і утримання осіб які цим займались. От вам і та "частина коштів" які він "хапнув" тобто мав право і використав за призначенням. Оце все "шоу" має ознаки переслідування особи на чиєсь замовлення. "Хтось" (ОП) хоче мати декілька "монополістів" на донати українців і трусити їх як грушу...
показати весь коментар
15.11.2024 23:28 Відповісти
"Притула і Стерненко заморозили лише не одному рахунку в Монобанку 1,4 мільярда і продовжують збір! Живуть з відсотків. ЗСУ не отримує нічого з цього рахунку."
---------
Звідки така інформація - від правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, небайдужих громадян, фінансової розвідки США, кацапських ТГ каналів?
показати весь коментар
15.11.2024 22:52 Відповісти
одна бабка у підїзді нашептала
Стерненко з Варятом же не такі тупі, вони на частину донатів крипту купляють
показати весь коментар
15.11.2024 22:59 Відповісти
доречі на параша тг якраз про ноциста стерненка який привласнив ********* доларів зі зборів сьогодні бачив пост
показати весь коментар
15.11.2024 23:01 Відповісти
І шарійчмо тринділо на українських волонтерів включно з Стерненко, а воно ж брехать не буде.
показати весь коментар
15.11.2024 23:08 Відповісти
стільки "ухилянтів" живе в Іспанії і немає кому натовки ***** шмарію.
показати весь коментар
15.11.2024 23:15 Відповісти
Мене це теж сильно дивує...
показати весь коментар
15.11.2024 23:29 Відповісти
Не чекай відповіді. На ті ж самі питання, тільки иншими словами воно просто зіллялося.
показати весь коментар
15.11.2024 23:05 Відповісти
Від іншої волонтерської організації. На ютубі годинний сюжет з банківськими документами.
показати весь коментар
15.11.2024 23:32 Відповісти
А назва тієї волонтерської організації що займається фінансовими розслідуваннями стосовно інших волонтерських організацій засекречена?
Кому вигідна дискредитація волонтерського руху в Україні?
показати весь коментар
15.11.2024 23:45 Відповісти
Ну от не памятаю, але це можна знайти. Погодьтесь, є волонтерські організації створені з метою отримання прибутку аферистами і шахраями. Тому я, наприклад, з 2016 року допомагаю без посередників. Я не можу собі навіть уявити щоб я віддав свої гроші на добру справу комусь і не контролював процес. Діяльність фонду Притули не прозора. Більш того, існує десятки фактів закупівлі Притулою по вдвічі, втричі завищеним цінам. Комусь по фіг, а мені ні, бо хочу знати що мій вклад на певну справу дійшов до визначених мною адресатів.
показати весь коментар
15.11.2024 23:55 Відповісти
Знайшов лише маячню яка називається "Як Притула тримав гроші на рахунку в Монобанку та не знімав їх".
Люди можуть донатити кому вважають за потрібне, але - навіщо ви пишете про те що скоріш за все не відповідає дійсності? Де якісь докази того Притула та Стерненко "живуть з відсотків"? Так можна на любого накинути що "люди ото дарма казати не будуть"...
показати весь коментар
16.11.2024 00:22 Відповісти
Спробував знайти для вас. Задовбався листати. Всі ролики того волонтера зникли! А ще місяць тому їх регулярно "видавав" ютюб. Дивно. Але шила в мішку не втаїти. Прикрили одного - зявляться інші. Просто звертайте увагу на інформацію яка ще буде зявлятися по Притулі та Стерненко.
показати весь коментар
16.11.2024 01:16 Відповісти
Стерно тілько офіційно задекларував дохід в 20 млн.
показати весь коментар
16.11.2024 10:06 Відповісти
Це типу погано?
З якої саме діяльності той дохід?
показати весь коментар
16.11.2024 12:37 Відповісти
зі звітувально-дякувальної діяльності, звісно ж.
Я сподіваюсь тут нема геть тупих вірити ніби в Ютубі можна на мілітарі та політичній тематиці з вічними скаргами від русні і на межі бану наварити стільки на рекламі?
показати весь коментар
23.12.2024 16:45 Відповісти
Якби не ці типи, кацапи тебе б вже долбили у тухлий блютуз!
показати весь коментар
16.11.2024 10:11 Відповісти
Не чув про такого блохера.
Народ, кого ви слухаєте?!
показати весь коментар
15.11.2024 22:29 Відповісти
Халатик у сорда цікавий. Типовий жлоб та хапуга.
показати весь коментар
15.11.2024 22:30 Відповісти
Знаючи наші правоохоронні органи, я би не став поспішати з висновками. Чувак зібрав 3.5 млн на міномети і витратив 350 к "на власний розсуд". А на який саме? Може він на турнікети витратив чи ще щось таке? А всі накинулися зразу. Ви не знаєте, як українські "правоохоронні" органи працюють і яка у них основна мета?
показати весь коментар
15.11.2024 22:35 Відповісти
А чому не ч. 5 ст.190 ККУ??? Там від 5 до 12 з повною конфіскацією..
показати весь коментар
15.11.2024 22:35 Відповісти
Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", доповідає:
Щойно спільна команда Фонду Петра Порошенка та ГО "Справа Громад" вирушила на фронт з завантаженими на ₴80'000'000 скарбами для ЗСУ: 6 новеньких екскаваторів, 2 вантажівки Daf Layland у комплектації "пересувна майстерня", 2 прально-душових комплекси, 438 дизельних автономних обігрівачів, 5 квадроциклів, 10 великих зарядних станцій EcoFlow, "дрібнички" у вигляді Старлінків/ноутбуків/генераторів, 810 болотних покришок для вантажівок, 14 штук РЕБ Шатро, 16 Mavic 3T та 2300 fpv.
Їдуть 3 трали для екскаваторів; 2 наші вантажівки завантажі під стелю; 2 пральних комплекси їдуть завантаженими під стелю; та 6 фур завантажені прямо зараз.
Завтра все це вже буде передано у ЗСУ і почнеться новий тиждень. І почнеться чергова підготовка чергового вантажу.

Для донатів на ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
Фонд Петра Порошенка на кожну вашу гривню доложить свою.

https://t.me/budem_bambit/3970
показати весь коментар
15.11.2024 22:40 Відповісти
странный этот Порошенка, а мог бы спутник на Сатурн отправить, ну или на Уран
показати весь коментар
15.11.2024 23:00 Відповісти
Аркадій Бабченко, погляд на хохлів зі сторони:
"То, что происходит сейчас в США - это не «Квартал-95». Это не про хоть поржем и *****. Те были просто идиотами, имбецильными клоунами, свадебными фотографами, корабельными соснами и тамадами. Но в целом-то - они хотели добра. Повеселиться, поржать, помириться, перестать стрелять, чтоб войны не было, чтоб улицы освещены, чтоб зарплаты по четыре тысячи баксов, чтоб вечно веселый карнавал с Сердючкой на Майдане, хлебы и зрелища, и вино рекой - но в целом, добра хотят. Просто: идиоты".
показати весь коментар
15.11.2024 23:29 Відповісти
Шо за термін- "військовий блогер" ? То може ч нього і звання є ?
показати весь коментар
15.11.2024 22:41 Відповісти
Та ні, просто блогер, що пише про війну. Але цей Сорд воював ще в АТО. А потім був учасником ряду скандалів.
показати весь коментар
15.11.2024 22:49 Відповісти
Життя нудне без лохів)
показати весь коментар
15.11.2024 22:41 Відповісти
Мало украл, даже на взятку не хватило.
показати весь коментар
15.11.2024 23:35 Відповісти
Хтось читав? Як Бабченко, чи до Невзорова більше?
показати весь коментар
15.11.2024 23:38 Відповісти
Він мабудь думав
показати весь коментар
15.11.2024 23:55 Відповісти
Чому фондам можна, а мені ні…
показати весь коментар
15.11.2024 23:57 Відповісти
Був цей 'орел' в 22 році в 93 бригаді...
Займався лише 'зборами'... Якийсь відсоток йшов на армію... Не великий...
Оці 300 тисяч це те, що СБУ змогли довести в суді...
Скільки той 'волонтер' наколядував... Одному Богу відомо...
Але щоб всі розуміли: він діючий військовослужбовець, який крав те, що донатили ви... І якщо вас таке влаштовує...
показати весь коментар
16.11.2024 00:51 Відповісти
Там ще є Адмірал Няв.Є ще інші.Українці стільки грошей різним накидали.А він на дівок розпустив багато грошей.В соцмережі Х за нього розказували.І дівки на стільки падкі,що капець.
показати весь коментар
16.11.2024 03:34 Відповісти
Нарешті, вже рік як весь твітер з цього офігіває
показати весь коментар
16.11.2024 06:06 Відповісти
якщо підтвердиться, то такі яу ця курва мали б сидіти пожиттєво...через таких і тих які з митницею гоняють автівки з ЄС люди не донатять...Більшість так і кажуть - чому влада не зробила суровий контроль за кржною автівкою????? У нас рознесли новину - військовий купив у офіцера свого авто...почав оформлюватиі і висвітлило як авто яке привезли волонтери для ЗСУ... у нас цьому повірили... дійсність це чи ні але це діє на донати...на жаль...
показати весь коментар
16.11.2024 06:08 Відповісти
Можливо ви здивуєтесь, але у нас всі до одної автівки на єврономерах на митниці оформляються як гуманітарна допомога...
По іншому не можна. Такі закони. Або гуманітарка. Або офіційне розмитнення. Але офіційно пікап 2000 року розмитнити дуже дорого, а через екологічні норми взагалі не можливо. Тому військовий купує машину, а брокер її оформляє як гуманітарну допомогу.
От таке кіно...
А при продажу напивається на 'правдолюба' котрий ні чорта не розуміє як це все відбувається і пише заяву в поліцію
Але є й шахраї котрі дійсно торгують гуманітаркою.
показати весь коментар
16.11.2024 08:21 Відповісти
таке враження що у нас на війні не краде тільки ледащий
показати весь коментар
16.11.2024 07:48 Відповісти
Пам'ятаю кілька років тому з ним вже був заміс, що він копію ордена Богдана Хмельницького носив й доказував що то державна нагорода. Та й ще щось там було. Коротше "Літаючий камаз" знов в ділі...
показати весь коментар
16.11.2024 08:36 Відповісти
Судя по размерам ,, волонтера ,, денег уже нет 🍗🌭
показати весь коментар
16.11.2024 13:14 Відповісти
 
 