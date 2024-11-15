Військовому блогеру Сорду повідомлено про підозру: він привласнив понад 350 тис. грн, зібрані для ЗСУ. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру військовому блогеру Владиславу Сорду (Гранецькому-Стафійчуку), який ошукав підписників на понад 350 тисяч гривень під час збору коштів для підрозділу ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби Офісу Генпрокурора та Нацполіції.

Там не розголошують імені підозрюваного, але з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про Владислава Сорда. Це також підтвердили джерела УП. Сорда раніше у соцмережах звинувачували у привласненні коштів, зібраних на потреби військових.

Що встановило розслідування?

За даними слідства, військовослужбовець організовував збори на постачання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ.

Зокрема, у липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом, зазначили в Нацполіції.

Однак надалі він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд.

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Таким чином підозрюваний заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 357 тис. грн. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування.

У межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного.

Наразі військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Ця стаття передбачає штраф або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ інформував, що суд визнав учасника протесту під Офісом Президента України Влада Сорда винним у привласненні ордена Богдана Хмельницького. У письменника забрали нагороду і наклали штраф у розмірі 1275 гривень.