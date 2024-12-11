Норвегия продолжит военную подготовку Нацгвардии Украины в 2025 году. ФОТОрепортаж

Нацгвардия Украины и Королевство Норвегия договорились о дальнейшем сотрудничестве в военной подготовке личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

В Главном управлении Национальной гвардии Украины состоялась встреча с представителями Военной операции ВС Норвегии "Эллис" и атташе по вопросам обороны Посольства Норвегии.

"Во время встречи были обсуждены перспективы углубления сотрудничества в сфере военной подготовки личного состава Национальной гвардии Украины на базе учебных центров Королевства Норвегия в 2025 году. Основное внимание было уделено специализированной подготовке снайперов, марксменов, боевых медиков, младших командиров и инструкторов", - отмечают в пресс-службе.

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Представители Нацгвардии подчеркнули, что такие учения существенно повышают боевую готовность украинских сил. Это способствует более эффективному противодействию агрессии РФ и обеспечивает совместимость с подразделениями стран НАТО.

"Также в рамках встречи обсуждались вопросы расширения международной технической помощи для укрепления возможностей оперативных подразделений Национальной гвардии Украины. Участники выразили взаимную заинтересованность в развитии долговременного партнерства и углублении взаимодействия", - сообщают в Нацгвардии.





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Напомним, что недавно Норвегия одобрила помощь Украине на следующий год в размере $3,2 млрд, а также правительство Норвегии пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.

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