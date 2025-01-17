РУС
Удар РФ по Кривому Рогу: 4 погибших, 9 пострадавших, аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки в пятницу, 17 января.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в результате удара РФ 4 человека погибли. Девять - пострадали. Из них пять госпитализированных, остальным врачи оказали помощь на месте.

Повреждены 4 многоэтажки, 17 частных домов, с десяток авто.

"Работает штаб помощи людям. Там можно получить стройматериалы для быстрого ремонта. Подать заявление на материальную помощь от города", - добавил Лысак.

Мужчина похоронил первую жену в Херсоне в 2022 году: сегодня в Кривом Роге рашисты убили его вторую возлюбленную. ВИДЕО

Удар по Кривому Рогу 17 января 2025 года

Российские захватчики нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Известно о 4 погибших и 5 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Кривому Рогу.

Автор: 

Кривой Рог (1432) обстрел (29084) Днепропетровская область (4369) Криворожский район (175) война в Украине (5744)
Кацапсятина довбана
