Удар РФ по Кривому Рогу: 4 погибших, 9 пострадавших, аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж
В Кривом Роге завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки в пятницу, 17 января.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в результате удара РФ 4 человека погибли. Девять - пострадали. Из них пять госпитализированных, остальным врачи оказали помощь на месте.
Повреждены 4 многоэтажки, 17 частных домов, с десяток авто.
"Работает штаб помощи людям. Там можно получить стройматериалы для быстрого ремонта. Подать заявление на материальную помощь от города", - добавил Лысак.
Удар по Кривому Рогу 17 января 2025 года
Российские захватчики нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Известно о 4 погибших и 5 пострадавших.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Кривому Рогу.
