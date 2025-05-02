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Новости Фото Атака на Запорожье
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Информация о гибели мужчины в Запорожье опровергнута: он пришел в сознание. ФОТОрепортаж

В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы на месте российской атаки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан. Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной конструкции дома 3 человека.

Предварительная информация о гибели одного человека опроверглась: мужчина пришел в сознание. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказали помощь 22 людям, из них 2 детей. Аварийно-спасательные работы завершены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский дрон атаковал автомобиль в Запорожской области, - ОВА

Атака РФ на Запорожье 1 мая 2025 года

Напомним, вечером 1 мая российские беспилотники атаковали Запорожье. В городе прогремело по меньшей мере 10 взрывов, возникли пожары.

По состоянию на утро 2 мая в больницах находятся 12 человек, которые пострадали от атаки на Запорожье и области российских беспилотников вечером 1 мая.

Читайте: Враг нанес массированный удар по локомотиворемонтному заводу в Запорожье, - "Укрзализныця"

Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года
Последствия обстрела Запорожья войсками РФ 1 мая 2025 года

Автор: 

Запорожье (2658) обстрел (27292) Запорожская область (3102) Запорожский район (110)


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в моргу?
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02.05.2025 08:40 Ответить
Гарна новина-добре що людина залишилась живою...
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02.05.2025 08:41 Ответить
 
 