Информация о гибели мужчины в Запорожье опровергнута: он пришел в сознание. ФОТОрепортаж

В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы на месте российской атаки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 07:00 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан. Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной конструкции дома 3 человека.



Предварительная информация о гибели одного человека опроверглась: мужчина пришел в сознание. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказали помощь 22 людям, из них 2 детей. Аварийно-спасательные работы завершены.

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Атака РФ на Запорожье 1 мая 2025 года

Напомним, вечером 1 мая российские беспилотники атаковали Запорожье. В городе прогремело по меньшей мере 10 взрывов, возникли пожары.

По состоянию на утро 2 мая в больницах находятся 12 человек, которые пострадали от атаки на Запорожье и области российских беспилотников вечером 1 мая.

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