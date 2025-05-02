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Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя
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Інформація про загибель чоловіка у Запоріжжі спростувалася: він опритомнів. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 2 травня кількість травмованих зросла до 29 громадян. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої конструкції будинку 3 людини.

Попередня інформація про загибель однієї особи спростувалася: чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, з них 2 дітей. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський дрон атакував авто в Запорізькій області, - ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 1 травня 2025 року

Нагадаємо, ввечері 1 травня російська безпілотники атакували Запоріжжя. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів, виникли пожежі. 

Станом на ранок 2 травня у лікарнях перебувають 12 людей, які постраждали від атаки на Запоріжжя та області російських безпілотників ввечері 1 травня.

Читайте: Ворог завдав масованого удару по локомотиворемонтному заводу у Запоріжжі, - "Укрзалізниця"

Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року
Наслідки обстрілу Запоріжжя військами РФ 1 травня 2025 року

Автор: 

Запоріжжя (2272) обстріл (28613) Запорізька область (3624) Запорізький район (109)


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ти довбойоб?
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02.05.2025 09:59 Відповісти
Гарна новина-добре що людина залишилась живою...
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02.05.2025 08:41 Відповісти
 
 