Інформація про загибель чоловіка у Запоріжжі спростувалася: він опритомнів. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 2 травня кількість травмованих зросла до 29 громадян. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої конструкції будинку 3 людини.



Попередня інформація про загибель однієї особи спростувалася: чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, з них 2 дітей. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

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Атака РФ на Запоріжжя 1 травня 2025 року

Нагадаємо, ввечері 1 травня російська безпілотники атакували Запоріжжя. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів, виникли пожежі.

Станом на ранок 2 травня у лікарнях перебувають 12 людей, які постраждали від атаки на Запоріжжя та області російських безпілотників ввечері 1 травня.

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