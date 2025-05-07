В Киеве срочно развернуты штабы поддержки пострадавших от российских ударов, - Кличко. ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко утром приехал к жителям домов, пострадавших от очередной российской атаки на Киев. Пообщался с людьми и осмотрел работу оперативно развернутых штабов по ликвидации последствий ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Поврежден дом в Святошинском районе. Для помощи жителям оперативно развернули штаб по ликвидации последствий в средней школе № 235 им. Вячеслава Черновола по адресу: Кольцевая дорога, 1-Б. Поврежден дом в Шевченковском районе. Для помощи его жильцам оперативно развернули штаб поддержки по адресу: ул. Лагерная, 40, помещение КП "Школярик", - сообщил Виталий Кличко.













Мэр Киева также сообщил, какую помощь киевляне могут получить в штабах.

"В штабе можно подать заявление на разовую материальную помощь от города в размере 10 000 грн, обратиться относительно компенсации 40 000 грн на аренду жилья, которую также предоставляет столица. И получить консультацию по государственной программе єВідновлення", - подчеркнул Кличко.











Информация о ликвидации последствий удара по Киеву и о помощи пострадавшим обновляется на сайте КГВА.

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".