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В Киеве срочно развернуты штабы поддержки пострадавших от российских ударов, - Кличко. ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко утром приехал к жителям домов, пострадавших от очередной российской атаки на Киев. Пообщался с людьми и осмотрел работу оперативно развернутых штабов по ликвидации последствий ударов. 

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Поврежден дом в Святошинском районе. Для помощи жителям оперативно развернули штаб по ликвидации последствий в средней школе № 235 им. Вячеслава Черновола по адресу: Кольцевая дорога, 1-Б. Поврежден дом в Шевченковском районе. Для помощи его жильцам оперативно развернули штаб поддержки по адресу: ул. Лагерная, 40, помещение КП "Школярик", - сообщил Виталий Кличко.

Шахедная атака на Киев 7 мая
Шахедная атака на Киев 7 мая
Шахедная атака на Киев 7 мая
Шахедная атака на Киев 7 мая
Шахедная атака на Киев 7 мая
Шахедная атака на Киев 7 мая

Мэр Киева также сообщил, какую помощь киевляне могут получить в штабах.

"В штабе можно подать заявление на разовую материальную помощь от города в размере 10 000 грн, обратиться относительно компенсации 40 000 грн на аренду жилья, которую также предоставляет столица. И получить консультацию по государственной программе єВідновлення", - подчеркнул Кличко.

Атака шахедов на Киев 7 мая
Атака шахедов на Киев 7 мая
Атака шахедов на Киев 7 мая
Атака шахедов на Киев 7 мая
Атака шахедов на Киев 7 мая

Информация о ликвидации последствий удара по Киеву и о помощи пострадавшим обновляется на сайте КГВА.

Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

Автор: 

Киев (25587) Кличко Виталий (4646) Шахед (1046)


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11-й рік ВІЙНИ, а "Двір СКОТА", який себе рахує столицею, нарешті відчув, ЩО "не на часі" закінчилось?
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07.05.2025 14:49 Ответить
Для тебе Київ не столиця?
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07.05.2025 15:17 Ответить
Те опудало мабуть з Рязані...
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07.05.2025 15:25 Ответить
Ударів у відповідь не буде. за весь час повномасштабної агрессії наша армія не нанесла жодного удару по містах россійських агрессорів. По Києву ворог наніс приблизно1200 ударів, а у відповідь -тиша. Так війни ніхто не веде. Це не війна, це методичний розстріл населення.
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07.05.2025 15:33 Ответить
Чим наносити?
Після приходу «Партіі міра» 21.04.2019, було миттєво припинено фінансування вже готових до серійного виробництва балістичних ракет ...І не тільки...
Гроші пішли на автобан Бульборуссія -Київ...
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07.05.2025 16:03 Ответить
Це не "партія миру". Це агенти ворога.
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07.05.2025 17:58 Ответить
Кацапска сволота точно знає , що ракетними ударами по місту - мільйоннику вбиває цивільних...
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07.05.2025 16:08 Ответить
 
 