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У Києві терміново розгорнуті штаби підтримки постраждалих від російських ударів, - Кличко. ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко зранку приїхав до мешканців будинків, які постраждали від чергової російської атаки на Київ. Поспілкувався з людьми та оглянув роботу штабів з ліквідації наслідків ударів, які були оперативно розгорнуті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Для допомоги мешканцям оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків у середній школі № 235 ім. В’ячеслава Чорновола за адресою: Кільцева дорога, 1-Б. Пошкоджений будинок у Шевченківському районі. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку оперативно розгорнули штаб підтримки за адресою: вул. Табірна, 40, приміщення КП "Школярик", - поінформував Віталій Кличко.

Шахедна атака на Київ 7 травня
Шахедна атака на Київ 7 травня
Шахедна атака на Київ 7 травня
Шахедна атака на Київ 7 травня
Шахедна атака на Київ 7 травня
Шахедна атака на Київ 7 травня

Мер Києва також повідомив, яку допомогу кияни можуть отримати в штабах.

"У штабі можна подати заяву на одноразову матеріальну допомогу від міста в розмірі 10 000 грн, звернутися щодо компенсації 40 000 грн на оренду житла, яку теж надає столиця. Та отримати консультацію щодо державної програми єВідновлення", - наголосив Кличко.

Атака шахедів на Київ 7 травня
Атака шахедів на Київ 7 травня
Атака шахедів на Київ 7 травня
Атака шахедів на Київ 7 травня
Атака шахедів на Київ 7 травня

Інформація про ліквідацію наслідків удару по Києву та про допомогу постраждалим оновлюється на сайті КМДА.

Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".

Автор: 

Київ (19541) Кличко Віталій (3518) Шахед (1059)


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11-й рік ВІЙНИ, а "Двір СКОТА", який себе рахує столицею, нарешті відчув, ЩО "не на часі" закінчилось?
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07.05.2025 14:49 Відповісти
Для тебе Київ не столиця?
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07.05.2025 15:17 Відповісти
Те опудало мабуть з Рязані...
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07.05.2025 15:25 Відповісти
Ударів у відповідь не буде. за весь час повномасштабної агрессії наша армія не нанесла жодного удару по містах россійських агрессорів. По Києву ворог наніс приблизно1200 ударів, а у відповідь -тиша. Так війни ніхто не веде. Це не війна, це методичний розстріл населення.
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07.05.2025 15:33 Відповісти
Чим наносити?
Після приходу «Партіі міра» 21.04.2019, було миттєво припинено фінансування вже готових до серійного виробництва балістичних ракет ...І не тільки...
Гроші пішли на автобан Бульборуссія -Київ...
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07.05.2025 16:03 Відповісти
Кацапска сволота точно знає , що ракетними ударами по місту - мільйоннику вбиває цивільних...
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07.05.2025 16:08 Відповісти
 
 