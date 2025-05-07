У Києві терміново розгорнуті штаби підтримки постраждалих від російських ударів, - Кличко. ФОТОрепортаж
Мер Києва Віталій Кличко зранку приїхав до мешканців будинків, які постраждали від чергової російської атаки на Київ. Поспілкувався з людьми та оглянув роботу штабів з ліквідації наслідків ударів, які були оперативно розгорнуті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Пошкоджений будинок у Святошинському районі. Для допомоги мешканцям оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків у середній школі № 235 ім. В’ячеслава Чорновола за адресою: Кільцева дорога, 1-Б. Пошкоджений будинок у Шевченківському районі. Для допомоги мешканцям пошкодженого будинку оперативно розгорнули штаб підтримки за адресою: вул. Табірна, 40, приміщення КП "Школярик", - поінформував Віталій Кличко.
Мер Києва також повідомив, яку допомогу кияни можуть отримати в штабах.
"У штабі можна подати заяву на одноразову матеріальну допомогу від міста в розмірі 10 000 грн, звернутися щодо компенсації 40 000 грн на оренду житла, яку теж надає столиця. Та отримати консультацію щодо державної програми єВідновлення", - наголосив Кличко.
Інформація про ліквідацію наслідків удару по Києву та про допомогу постраждалим оновлюється на сайті КМДА.
Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.
Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".
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