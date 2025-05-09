В зоне ответственности Третьей штурмовой никакого перемирия нет, - Жорин

Россияне продолжают атаковать позиции 3-й отдельной штурмовой бригады, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным "перемирие".

Об этом в своем телеграме написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Как и говорил, на фронте никакого перемирия просто нет. По крайней мере, на Харьковщине, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой, о каком-то затишье ничего не говорит. Враг весь день продолжает попытки штурмовых действий, обстреливает наши позиции, использует дроны, сбросы и все, что обычно. Было бы странно, если бы было иначе", - отметил он.

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.