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Новости Фото Путин объявил перемирие на 9 мая
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В зоне ответственности Третьей штурмовой никакого перемирия нет, - Жорин

Россияне продолжают атаковать позиции 3-й отдельной штурмовой бригады, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным "перемирие".

Об этом в своем телеграме написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"Как и говорил, на фронте никакого перемирия просто нет. По крайней мере, на Харьковщине, в зоне ответственности нашей Третьей штурмовой, о каком-то затишье ничего не говорит. Враг весь день продолжает попытки штурмовых действий, обстреливает наши позиции, использует дроны, сбросы и все, что обычно. Было бы странно, если бы было иначе", - отметил он.

Пост Жориного о перемирии'я

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Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

Автор: 

перемирие (1661) Жорин Максим (48) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+5
Віслюк з трампоном аж трусяться - так хочуть пабєдабєсіє захистити від українців.
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09.05.2025 01:37
+4
Але ж про арбат, останкіно, і "прочіє шоссе" мови не було - так в чому проблема? Сцикунстві чи договрняку зеленопузіків?
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09.05.2025 07:48
+3
перемир'я стосується тільки красной площаді.
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09.05.2025 01:46
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Віслюк з трампоном аж трусяться - так хочуть пабєдабєсіє захистити від українців.
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09.05.2025 01:37 Ответить
перемир'я стосується тільки красной площаді.
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09.05.2025 01:46 Ответить
Крашена площа.
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09.05.2025 02:02 Ответить
Але ж про арбат, останкіно, і "прочіє шоссе" мови не було - так в чому проблема? Сцикунстві чи договрняку зеленопузіків?
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09.05.2025 07:48 Ответить
А заМКАДьє?
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09.05.2025 07:53 Ответить
Кровава площа..
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09.05.2025 03:25 Ответить
там зараз теж так натикали, що до рєутова хєр що долетить.
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09.05.2025 07:59 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1khwkvk/ukraines_birds_of_madyar_drone_team_414th_marine/ «13 ********.ввт», частина 36 (2 сезон, без блюру).
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09.05.2025 04:42 Ответить
кацапське перемир'я повинно бути на і виключно краснперій площі,
шо тут неясного?
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09.05.2025 04:55 Ответить
Хіба це тільки в зоні відповідальності 3Ошбр? Цим кацапським казочкам вже 10 років.
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09.05.2025 06:04 Ответить
НУ РФ треба накопичити сили та ракети, щоб потужно почати після перемірря. Про це зелька домовився. Що не так? Як казав товарищ Сталін в 1941 році, головне - не стріляти, і нічого не буде.
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09.05.2025 06:30 Ответить
***** зараз головне парад провести,а скільки було хайпу,що будем всех бамбіть ,і тішінна,
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09.05.2025 06:45 Ответить
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09.05.2025 06:58 Ответить
То бригади чи корпусу? Скіки можна їздити по вухах цією реформою організації військ? Так і буде бригада ще роками, чи людина омовилася за звичкою?
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09.05.2025 07:28 Ответить
 
 