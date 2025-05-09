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Новини Фото Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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В зоні відповідальності Третьої штурмової ніякого перемир’я немає, - Жорін

Росіяни продовжують атакувати позиції 3-ї окремої штурмової бригади, незважаючи на оголошене диктатором Володимиром Путіним "перемир'я".

Про це у своєму телеграмі написав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ.

"Як і говорив, на фронті ніякого перемирʼя просто немає. Принаймні, на Харківщині, в зоні відповідальності нашої Третьої штурмової, про якесь затишшя нічого не говорить. Ворог весь день продовжує спроби штурмових дій, обстрілює наші позиції, використовує дрони, скиди і все, що зазвичай. Було б дивно, якби було інакше", - зазначив він.

Пост Жоріна про перемир'я

Читайте: Ситуація в Україні ще дуже далека від перемир’я, а від мирної угоди – ще далі, - Мерц

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Автор: 

перемир’я (968) Жорін Максим (48) війна в Україні (4207)


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Віслюк з трампоном аж трусяться - так хочуть пабєдабєсіє захистити від українців.
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09.05.2025 01:37 Відповісти
перемир'я стосується тільки красной площаді.
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09.05.2025 01:46 Відповісти
Крашена площа.
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09.05.2025 02:02 Відповісти
 
 