Келлог о заявлении Трампа о переговорах: Убийства должны прекратиться немедленно

Спецпредставитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить огонь в войне против Украины.

"Президент Трамп последовательно четко заявлял: убийства нужно прекратить - и немедленно", - подчеркнул Келлог.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ относительно прямых переговоров в Турции.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции.

