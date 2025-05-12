РУС
3 751 12

Келлог о заявлении Трампа о переговорах: Убийства должны прекратиться немедленно

Спецпредставитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить огонь в войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Президент Трамп последовательно четко заявлял: убийства нужно прекратить - и немедленно", - подчеркнул Келлог.

Читайте: Зеленский будет в Турции даже если РФ не начнет прекращение огня 12 мая, - Axios

Пост Келлога о заявлении

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ относительно прямых переговоров в Турции.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции.

Смотрите: Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция, - Зеленский. ВИДЕО

Трамп Дональд (6342) переговоры с Россией (1283) Келлог Кит (203)
Ох ти ж мразіна кончена.
Якраз дякуючи тобі і твоєму Трампу, який вибілив друга Володью, вбивства і продовжуються.
Як тільки ви почали вилизувати задницю кацапам у них друге дихання відкрилось. І я не вірю що ти, виродок, цього не розумієш...
12.05.2025 02:34 Ответить
+10
А до чого тут Трамп? Хіба це він з 2019 року відводив наші війська і розміновував мінні поля? Хіба Трамп знищив нашу ракетну програму і скорочував війська? Можливо Трамп посадив генералів Равловського, Марченко та інших на кічу, а антимайданівців на хлібні посади в ОПу? Можливо Трамп познімав клістрони? Хіба Трамп вів українців подивитися в очі пуйлу і забороняв стріляти? Хіба Трамп для відсічі ворогу готував асфальт і шашлики? Чи Трамп питав у Байдена, чому Україна не в НАТО?
Мабуть хтось тут довів ситуацію до такого рівня, що і Трамп врешті втрутився, щоб зупинити вбивства українців, бо лідер крім гарних слів нічого не робить, хіба що сто тисяч бракованих мін.
12.05.2025 03:09 Ответить
+6
- вбивства збільшились як прийшов Трамп
- Трамп зупиняв допомогу блокувавши її ще при Байдені
- Трамп каже віддати землі РФ - а там будуть катувати і вбивати всіх українців

То про що ви говорите лицемірні московські шлюхи?
12.05.2025 02:53 Ответить
Трамп послідовно? Це анекдот?
12.05.2025 02:08 Ответить
Та ладно... При Байдене было то же самое
12.05.2025 08:53 Ответить
Тихо, не кажи це «мудромінаріду», а то закидають тебе гівном як мавпи в зоопарку
12.05.2025 03:43 Ответить
"Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині."

******? Киiв взялi, чи Харкiв? 😀
12.05.2025 04:56 Ответить
у мене шось дуже гучно с ранку гупнуло , в повітрі ,мабуть балалайку збили
12.05.2025 05:26 Ответить
ще один штатний толковатєль рудого пустозвона.
12.05.2025 05:27 Ответить
Це останній поштовх зеленському до здачі України. З потрохами, землями, містами і селами, національними цінностями і святинями... Йому "какая разнітца", він НЕУКРАЇНЕЦЬ ні по духу ні за походженням.
12.05.2025 06:00 Ответить
"Вбивства мають припинитись…" Самі?

А якщо вони не припиняться, що їм за це буде?
12.05.2025 09:26 Ответить
Потяг, стій! Раз-два!
12.05.2025 10:07 Ответить
 
 