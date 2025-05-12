3 751 12
Келлог о заявлении Трампа о переговорах: Убийства должны прекратиться немедленно
Спецпредставитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить огонь в войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"Президент Трамп последовательно четко заявлял: убийства нужно прекратить - и немедленно", - подчеркнул Келлог.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение РФ относительно прямых переговоров в Турции.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции.
Топ комментарии
+10 Andrew Moon
показать весь комментарий12.05.2025 02:34 Ответить Ссылка
+10 Kozyuk
показать весь комментарий12.05.2025 03:09 Ответить Ссылка
+6 Михайло Иляш
показать весь комментарий12.05.2025 02:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якраз дякуючи тобі і твоєму Трампу, який вибілив друга Володью, вбивства і продовжуються.
Як тільки ви почали вилизувати задницю кацапам у них друге дихання відкрилось. І я не вірю що ти, виродок, цього не розумієш...
- Трамп зупиняв допомогу блокувавши її ще при Байдені
- Трамп каже віддати землі РФ - а там будуть катувати і вбивати всіх українців
То про що ви говорите лицемірні московські шлюхи?
Мабуть хтось тут довів ситуацію до такого рівня, що і Трамп врешті втрутився, щоб зупинити вбивства українців, бо лідер крім гарних слів нічого не робить, хіба що сто тисяч бракованих мін.
******? Киiв взялi, чи Харкiв? 😀
А якщо вони не припиняться, що їм за це буде?