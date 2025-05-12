Келлог про заяву Трампа щодо переговорів: Вбивства мають припинитись негайно
Спецпредставник президента США Кіт Келлог наголосив, що Росія має негайно припинити вогонь у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Президент Трамп послідовно чітко заявляв: вбивства потрібно припинити — і негайно", - підкреслив Келлог.
Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна в четвер в Туреччині.
Якраз дякуючи тобі і твоєму Трампу, який вибілив друга Володью, вбивства і продовжуються.
Як тільки ви почали вилизувати задницю кацапам у них друге дихання відкрилось. І я не вірю що ти, виродок, цього не розумієш...
- Трамп зупиняв допомогу блокувавши її ще при Байдені
- Трамп каже віддати землі РФ - а там будуть катувати і вбивати всіх українців
То про що ви говорите лицемірні московські шлюхи?
Мабуть хтось тут довів ситуацію до такого рівня, що і Трамп врешті втрутився, щоб зупинити вбивства українців, бо лідер крім гарних слів нічого не робить, хіба що сто тисяч бракованих мін.
******? Киiв взялi, чи Харкiв? 😀
А якщо вони не припиняться, що їм за це буде?