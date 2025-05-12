УКР
Келлог про заяву Трампа щодо переговорів: Вбивства мають припинитись негайно

Спецпредставник президента США Кіт Келлог наголосив, що Росія має негайно припинити вогонь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Президент Трамп послідовно чітко заявляв: вбивства потрібно припинити — і негайно", - підкреслив Келлог.

Читайте: Зеленський буде в Туреччині навіть якщо РФ не почне припинення вогню 12 травня, - Axios

Пост Келлога про заяву

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна в четвер в Туреччині.

Дивіться: Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО

Ох ти ж мразіна кончена.
Якраз дякуючи тобі і твоєму Трампу, який вибілив друга Володью, вбивства і продовжуються.
Як тільки ви почали вилизувати задницю кацапам у них друге дихання відкрилось. І я не вірю що ти, виродок, цього не розумієш...
12.05.2025 02:34 Відповісти
А до чого тут Трамп? Хіба це він з 2019 року відводив наші війська і розміновував мінні поля? Хіба Трамп знищив нашу ракетну програму і скорочував війська? Можливо Трамп посадив генералів Равловського, Марченко та інших на кічу, а антимайданівців на хлібні посади в ОПу? Можливо Трамп познімав клістрони? Хіба Трамп вів українців подивитися в очі пуйлу і забороняв стріляти? Хіба Трамп для відсічі ворогу готував асфальт і шашлики? Чи Трамп питав у Байдена, чому Україна не в НАТО?
Мабуть хтось тут довів ситуацію до такого рівня, що і Трамп врешті втрутився, щоб зупинити вбивства українців, бо лідер крім гарних слів нічого не робить, хіба що сто тисяч бракованих мін.
12.05.2025 03:09 Відповісти
- вбивства збільшились як прийшов Трамп
- Трамп зупиняв допомогу блокувавши її ще при Байдені
- Трамп каже віддати землі РФ - а там будуть катувати і вбивати всіх українців

То про що ви говорите лицемірні московські шлюхи?
12.05.2025 02:53 Відповісти
Трамп послідовно? Це анекдот?
12.05.2025 02:08 Відповісти
Ох ти ж мразіна кончена.
Якраз дякуючи тобі і твоєму Трампу, який вибілив друга Володью, вбивства і продовжуються.
Як тільки ви почали вилизувати задницю кацапам у них друге дихання відкрилось. І я не вірю що ти, виродок, цього не розумієш...
12.05.2025 02:34 Відповісти
Та ладно... При Байдене было то же самое
12.05.2025 08:53 Відповісти
- вбивства збільшились як прийшов Трамп
- Трамп зупиняв допомогу блокувавши її ще при Байдені
- Трамп каже віддати землі РФ - а там будуть катувати і вбивати всіх українців

То про що ви говорите лицемірні московські шлюхи?
12.05.2025 02:53 Відповісти
А до чого тут Трамп? Хіба це він з 2019 року відводив наші війська і розміновував мінні поля? Хіба Трамп знищив нашу ракетну програму і скорочував війська? Можливо Трамп посадив генералів Равловського, Марченко та інших на кічу, а антимайданівців на хлібні посади в ОПу? Можливо Трамп познімав клістрони? Хіба Трамп вів українців подивитися в очі пуйлу і забороняв стріляти? Хіба Трамп для відсічі ворогу готував асфальт і шашлики? Чи Трамп питав у Байдена, чому Україна не в НАТО?
Мабуть хтось тут довів ситуацію до такого рівня, що і Трамп врешті втрутився, щоб зупинити вбивства українців, бо лідер крім гарних слів нічого не робить, хіба що сто тисяч бракованих мін.
12.05.2025 03:09 Відповісти
Тихо, не кажи це «мудромінаріду», а то закидають тебе гівном як мавпи в зоопарку
12.05.2025 03:43 Відповісти
"Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині."

******? Киiв взялi, чи Харкiв? 😀
12.05.2025 04:56 Відповісти
у мене шось дуже гучно с ранку гупнуло , в повітрі ,мабуть балалайку збили
12.05.2025 05:26 Відповісти
ще один штатний толковатєль рудого пустозвона.
12.05.2025 05:27 Відповісти
Це останній поштовх зеленському до здачі України. З потрохами, землями, містами і селами, національними цінностями і святинями... Йому "какая разнітца", він НЕУКРАЇНЕЦЬ ні по духу ні за походженням.
12.05.2025 06:00 Відповісти
"Вбивства мають припинитись…" Самі?

А якщо вони не припиняться, що їм за це буде?
12.05.2025 09:26 Відповісти
Потяг, стій! Раз-два!
12.05.2025 10:07 Відповісти
 
 