Келлог про заяву Трампа щодо переговорів: Вбивства мають припинитись негайно

Спецпредставник президента США Кіт Келлог наголосив, що Росія має негайно припинити вогонь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Президент Трамп послідовно чітко заявляв: вбивства потрібно припинити — і негайно", - підкреслив Келлог.

Читайте: Зеленський буде в Туреччині навіть якщо РФ не почне припинення вогню 12 травня, - Axios

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію РФ щодо прямих переговорів у Туреччині.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна в четвер в Туреччині.

Дивіться: Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина, - Зеленський. ВIДЕО