Сутки на Донетчине: двое погибших и шестеро раненых, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие, раненые и разрушения.

О ситуации в области по состоянию на утро 25 мая рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье ранен человек, поврежден дом; в Белицком повреждены несколько домов. В Шахово повреждено админздание, в Кучеревом Яру и Золотом Колодце разрушены склады. В Родинском ранен человек.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 5 частных домов, админздание, хозяйственное здание; в Новоселовке погиб человек, разрушены 2 дома, еще 7 повреждены; в Заречном повреждены 3 дома, в Торском - 1. В Крестище Святогорской громады повреждено авто. В Райгородке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект и легковушка. В Славянске повреждены 2 склада, 6 гаражей, промышленный цех и грузовик. В Андреевке ранен гражданский, поврежден грузовик. В Константиновке повреждены 14 частных и 1 многоэтажный дом, линия электропередач. В Ильиновке повреждены дом, гараж и авто; в Яблоновке - 4 дома; в Заре ранен человек, повреждены 5 домов; в Старой Николаевке - еще один дом; в Берестке погиб человек и ранены 2, повреждены 4 дома.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 5 частных домов.

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Отмечается, что за сутки россияне 43 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 72 человека, в том числе 22 детей.













