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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: двое погибших и шестеро раненых, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие, раненые и разрушения.

О ситуации в области по состоянию на утро 25 мая рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье ранен человек, поврежден дом; в Белицком повреждены несколько домов. В Шахово повреждено админздание, в Кучеревом Яру и Золотом Колодце разрушены склады. В Родинском ранен человек.

Также смотрите: Рашисты нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области: один человек погиб, трое получили ранения. ФОТО

Обстрелы Донецкой области 24 мая

Краматорский район

В Лимане повреждены 5 частных домов, админздание, хозяйственное здание; в Новоселовке погиб человек, разрушены 2 дома, еще 7 повреждены; в Заречном повреждены 3 дома, в Торском - 1. В Крестище Святогорской громады повреждено авто. В Райгородке Николаевской громады поврежден инфраструктурный объект и легковушка. В Славянске повреждены 2 склада, 6 гаражей, промышленный цех и грузовик. В Андреевке ранен гражданский, поврежден грузовик. В Константиновке повреждены 14 частных и 1 многоэтажный дом, линия электропередач. В Ильиновке повреждены дом, гараж и авто; в Яблоновке - 4 дома; в Заре ранен человек, повреждены 5 домов; в Старой Николаевке - еще один дом; в Берестке погиб человек и ранены 2, повреждены 4 дома.

Смотрите: Гудят дроны, каштаны заглядывают в окна, которых уже нет: Покровск после многочисленных вражеских ударов. ФОТОрепортаж

Обстрелы Донецкой области 24 мая

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 частных домов.

Также смотрите: Враг обстрелял 2 района Донецкой области: 4 человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж

Отмечается, что за сутки россияне 43 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 72 человека, в том числе 22 детей.

Обстрелы Донецкой области 24 мая
Обстрелы Донецкой области 24 мая
Обстрелы Донецкой области 24 мая
Обстрелы Донецкой области 24 мая
Обстрелы Донецкой области 24 мая
Обстрелы Донецкой области 24 мая
Обстрелы Донецкой области 24 мая

Автор: 

обстрел (27652) Донецкая область (9910)


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