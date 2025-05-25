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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: двоє загиблих і шестеро поранених, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.

Про ситуацію в області станом на ранок 25 травня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок; у Білицькому пошкоджено декілька будинків. У Шаховому пошкоджено адмінбудівлю, у Кучеревому Яру й Золотому Колодязі зруйновано склади. У Родинському поранено людину.

Також дивіться: Рашисти завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині: одна людина загинула, троє зазнали поранень. ФОТО

Обстріли Донеччини 24 травня

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, господарчу будівлю; у Новоселівці загинула людина, зруйновано 2 будинки, ще 7 пошкоджено; у Зарічному пошкоджено 3 будинки, у Торському — 1. У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено авто. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт і легковик. У Слов’янську пошкоджено 2 склади, 6 гаражів, промисловий цех і вантажівку. В Андріївці поранено цивільного, пошкоджено вантажівку. У Костянтинівці пошкоджено 14 приватних і 1 багатоповерховий будинок, лінію електропередач. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж і авто; у Яблунівці — 4 будинки; у Зорі поранено людину, пошкоджено 5 будинків; у Старій Миколаївці — ще один будинок; у Берестку загинула людина і поранено 2, пошкоджено 4 будинки.

Дивіться: Гудуть дрони, каштани заглядають у вікна, яких вже немає: Покровськ після численних ворожих ударів. ФОТОрепортаж

Обстріли Донеччини 24 травня

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.

Також дивіться: Ворог обстріляв 2 райони Донеччини: 4 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Зазначається, що за добу росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 72 людини, зокрема 22 дитини.

Обстріли Донеччини 24 травня
Обстріли Донеччини 24 травня
Обстріли Донеччини 24 травня
Обстріли Донеччини 24 травня
Обстріли Донеччини 24 травня
Обстріли Донеччини 24 травня
Обстріли Донеччини 24 травня

Автор: 

обстріл (28973) Донецька область (8724)


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