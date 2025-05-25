Доба на Донеччині: двоє загиблих і шестеро поранених, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблі, поранені та руйнування.

Про ситуацію в області станом на ранок 25 травня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок; у Білицькому пошкоджено декілька будинків. У Шаховому пошкоджено адмінбудівлю, у Кучеревому Яру й Золотому Колодязі зруйновано склади. У Родинському поранено людину.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, господарчу будівлю; у Новоселівці загинула людина, зруйновано 2 будинки, ще 7 пошкоджено; у Зарічному пошкоджено 3 будинки, у Торському — 1. У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено авто. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт і легковик. У Слов’янську пошкоджено 2 склади, 6 гаражів, промисловий цех і вантажівку. В Андріївці поранено цивільного, пошкоджено вантажівку. У Костянтинівці пошкоджено 14 приватних і 1 багатоповерховий будинок, лінію електропередач. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж і авто; у Яблунівці — 4 будинки; у Зорі поранено людину, пошкоджено 5 будинків; у Старій Миколаївці — ще один будинок; у Берестку загинула людина і поранено 2, пошкоджено 4 будинки.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків.

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Зазначається, що за добу росіяни 43 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 72 людини, зокрема 22 дитини.













