Сутки на Донетчине: один погибший и пятеро раненых, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 1 июня рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Покровске ранен человек, повреждено здание детсада. В Родинском 1 человек погиб и еще 1 ранен, повреждены пекарня, 3 многоэтажки и 2 авто.
Краматорский район
В Лимане повреждены 3 здания, еще одно здание разрушено; в Диброве и Лозовом повреждено по 1 дому. В Дмитриколино Александровской громады повреждены 7 нежилых зданий и 14 единиц сельхозтехники. В Новодонецком ранены 2 человека, поврежден инфраструктурный объект и 3 автомобиля; в Самарском повреждены склад и нежилой дом. В Константиновке повреждены 2 частных дома, многоэтажка и склад. В Миколайполье Дружковской громады ранен человек. В Ильиновке повреждено авто.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 частных дома.
Как отмечается, всего за сутки россияне 39 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 240 человек, в том числе 64 ребенка.
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