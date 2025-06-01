УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
251 0

Доба на Донеччині: один загиблий і п’ятеро поранених, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 1 червня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську поранено людину, пошкоджено будівлю дитсадка. У Родинському 1 людина загинула і ще 1 поранена, пошкоджено пекарню, 3 багатоповерхівки та 2 авто.

Читайте: Рашисти вдарили по Краматорську ФАБ-250 із керованим модулем: є руйнування

Обстріли Донеччини 31 травня

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 3 будівлі, ще одну будівлю зруйновано; у Діброві та Лозовому пошкоджено по 1 будинку. У Дмитроколиному Олександрівської громади пошкоджено 7 нежитлових будівель і 14 одиниць сільгосптехніки. У Новодонецькому поранено 2 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і 3 автівки; у Самарському пошкоджено склад і нежитловий будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і склад. У Миколайпіллі Дружківської громади поранено людину. В Іллінівці пошкоджено авто.

Також дивіться: Росія обстріляла Слов’янськ: двоє поранених. ВIДЕО

Обстріли Донеччини 31 травня

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ окупували Єлизаветівку, мають просування на Донеччині та Сумщині. КАРТИ

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки.

Як зазначається, загалом за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 240 людей, зокрема 64 дитини.

Обстріли Донеччини 31 травня
Обстріли Донеччини 31 травня

Автор: 

обстріл (29052) Донецька область (8765) Бахмутський район (474) Покровський район (679) Краматорський район (347)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 