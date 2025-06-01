Доба на Донеччині: один загиблий і п’ятеро поранених, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 1 червня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську поранено людину, пошкоджено будівлю дитсадка. У Родинському 1 людина загинула і ще 1 поранена, пошкоджено пекарню, 3 багатоповерхівки та 2 авто.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 3 будівлі, ще одну будівлю зруйновано; у Діброві та Лозовому пошкоджено по 1 будинку. У Дмитроколиному Олександрівської громади пошкоджено 7 нежитлових будівель і 14 одиниць сільгосптехніки. У Новодонецькому поранено 2 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і 3 автівки; у Самарському пошкоджено склад і нежитловий будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівку і склад. У Миколайпіллі Дружківської громади поранено людину. В Іллінівці пошкоджено авто.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки.



Як зазначається, загалом за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 240 людей, зокрема 64 дитини.



