Двоих человек третий день ищут под завалами пятиэтажки в Белозерском, - ГСЧС. ФОТО

В Белозерском Донецкой области продолжаются поисковые работы на месте поврежденной в результате российской атаки пятиэтажки.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, спасатели продолжают третий день подряд поисковые и аварийно-спасательные работы. Под завалами ищут двух человек

"30 мая в городе Белозерское вражеский дрон типа "Шахед" попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего произошло разрушение квартир с третьего по пятый этажи одного из подъездов", - напомнили в ГСЧС.

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Отмечается, что в настоящее время разобрано более 70 тонн обломков строительных конструкций. Работы продолжаются.





Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая войска РФ ударили БпЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. Ранения получили 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.

Позже в ГСЧС сообщили, что под завалами пятиэтажки в Белозерском могут находиться два человека.