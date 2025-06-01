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Двоих человек третий день ищут под завалами пятиэтажки в Белозерском, - ГСЧС. ФОТО

В Белозерском Донецкой области продолжаются поисковые работы на месте поврежденной в результате российской атаки пятиэтажки.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, спасатели продолжают третий день подряд поисковые и аварийно-спасательные работы. Под завалами ищут двух человек

"30 мая в городе Белозерское вражеский дрон типа "Шахед" попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего произошло разрушение квартир с третьего по пятый этажи одного из подъездов", - напомнили в ГСЧС.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: один погибший и пятеро раненых, обстрелам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

Отмечается, что в настоящее время разобрано более 70 тонн обломков строительных конструкций. Работы продолжаются.

Удар по Белозерскому в Донецкой области
Удар по Белозерскому в Донецкой области

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая войска РФ ударили БпЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. Ранения получили 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.

Позже в ГСЧС сообщили, что под завалами пятиэтажки в Белозерском могут находиться два человека.

Автор: 

обстрел (27731) Донецкая область (9950) ГСЧС (5003) Покровский район (671) Белозерское (3)


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