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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Двох людей третій день шукають під завалами п’ятиповерхівки в Білозерському, - ДСНС. ФОТО

У Білозерському на Донеччині тривають пошукові роботи на місці пошкодженої внаслідок російської атаки п'ятиповерхівки.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рятувальники продовжують третій день поспіль пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під завалами шукають двох людей.

"30 травня у місті Білозерське ворожий дрон типу "Шахед" поцілив в п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого відбулося руйнування квартир з третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів", - нагадали в ДСНС.

Також дивіться: Доба на Донеччині: один загиблий і п’ятеро поранених, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Зазначається, що на цей час розібрано понад 70 тонн уламків будівельних конструкцій. Роботи тривають.

Удар по Білозерському на Донеччині
Удар по Білозерському на Донеччині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 30 травня війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Поранень зазнали 40-річна жінка та її син 16 років.

Пізніше в ДСНС повідомили, що під завалами п'ятиповерхівки у Білозерському можуть перебувати дві людини.

Автор: 

обстріл (29052) Донецька область (8765) ДСНС (5143) Покровський район (679) Білозерське (3)


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