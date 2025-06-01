Двох людей третій день шукають під завалами п’ятиповерхівки в Білозерському, - ДСНС. ФОТО
У Білозерському на Донеччині тривають пошукові роботи на місці пошкодженої внаслідок російської атаки п'ятиповерхівки.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, рятувальники продовжують третій день поспіль пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під завалами шукають двох людей.
"30 травня у місті Білозерське ворожий дрон типу "Шахед" поцілив в п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого відбулося руйнування квартир з третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів", - нагадали в ДСНС.
Зазначається, що на цей час розібрано понад 70 тонн уламків будівельних конструкцій. Роботи тривають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 30 травня війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Поранень зазнали 40-річна жінка та її син 16 років.
Пізніше в ДСНС повідомили, що під завалами п'ятиповерхівки у Білозерському можуть перебувати дві людини.
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