Двох людей третій день шукають під завалами п’ятиповерхівки в Білозерському, - ДСНС. ФОТО

У Білозерському на Донеччині тривають пошукові роботи на місці пошкодженої внаслідок російської атаки п'ятиповерхівки.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, рятувальники продовжують третій день поспіль пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під завалами шукають двох людей.

"30 травня у місті Білозерське ворожий дрон типу "Шахед" поцілив в п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого відбулося руйнування квартир з третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів", - нагадали в ДСНС.

Також дивіться: Доба на Донеччині: один загиблий і п’ятеро поранених, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Зазначається, що на цей час розібрано понад 70 тонн уламків будівельних конструкцій. Роботи тривають.





Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 30 травня війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Поранень зазнали 40-річна жінка та її син 16 років.

Пізніше в ДСНС повідомили, що під завалами п'ятиповерхівки у Білозерському можуть перебувати дві людини.